Goldman Sachs підвищує прогноз цін на нафту на тлі дефіциту постачання і скорочення запасів

Goldman Sachs переглянув прогноз цін на нафту до 90 доларів за барель Brent і 83 доларів за WTI у четвертому кварталі 2026 року. Ключовим фактором є зниження видобутку на Близькому Сході, що вже спричинило рекордне скорочення запасів нафти на рівні 11–12 млн барелів на добу. Попри очікуване падіння попиту на 1,7 млн барелів на добу, ринок переходить від профіциту 1,8 млн барелів на добу у 2025 році до дефіциту 9,6 млн барелів на добу у другому кварталі 2026 року.
Обмежене постачання
- Goldman Sachs підвищив прогноз до 90 доларів за барель Brent та 83 доларів за WTI у IV кварталі 2026 року.
- Ключова причина — зниження видобутку нафти на Близькому Сході.
- Відновлення постачання через Ормузьку протоку очікується лише до кінця червня, що пізніше попередніх оцінок.
Рекордне скорочення запасів нафти
- Втрати видобутку на Близькому Сході оцінюються у 14,5 млн барелів на добу.
- Це призводить до скорочення глобальних запасів нафти темпами 11–12 млн барелів на добу у квітні.
- Такий рівень зниження запасів є безпрецедентним для ринку.
Структурний розворот балансу ринку
- Ринок переходить від профіциту 1,8 млн барелів на добу у 2025 році до дефіциту 9,6 млн барелів на добу у II кварталі 2026 року.
- Це свідчить про різку зміну фундаментального балансу між попитом і постачанням.
Фактор нафтопродуктів як каталізатор кризи
- Аналітики відзначають надзвичайно високі ціни на нафтопродукти.
- Існують ризики дефіциту нафтопродуктів, що посилює загальний ціновий тиск.
- Масштаб шоку оцінюється як безпрецедентний.
Попит реагує, але не компенсує дефіцит
- Очікується падіння глобального попиту на нафту на 1,7 млн барелів на добу у II кварталі.
- У 2026 році додаткове зниження становитиме 100 тис. барелів на добу у річному вимірі.
- Причина — різке зростання цін на нафтопродукти.
Ризики поглиблення кризи
- Поточне скорочення запасів є нестійким у довгостроковій перспективі.
- За умов збереження дефіциту постачання можливе ще глибше падіння попиту.
- Це формує ризик дестабілізації глобального ринку нафти і нафтопродуктів.
«Економічні ризики більші, ніж базовий сценарій, через зростаючі ризики підвищення цін на нафту, надзвичайно високі ціни на нафтопродукти та масштаб шоку» — аналітики Goldman Sachs
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters