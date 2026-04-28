НПЗ Шведт у пастці: як юридична невизначеність стримує ринок нафтопродуктів Німеччини

Шведтський нафтопереробний завод, який забезпечує 90% потреб Берліна у нафтопродуктах, стикається не стільки з ризиками постачання сировини, скільки з управлінською та юридичною невизначеністю. Попри часткове заміщення російської нафти казахстанською та морськими постачаннями, недоінвестованість і неврегульована структура власності стримують ефективність роботи підприємства, створюючи довгострокові ризики для ринку дизелю та нафтопродуктів.

Значення НПЗ для ринку нафтопродуктів

  • НПЗ Шведт забезпечує 90% потреб Берліна у нафтопродуктах, що робить його критичним елементом регіонального ринку.
  • Підприємство розташоване за 140 км від столиці і історично працювало на російській нафті Urals.
  • Зміна джерел постачання після 2022 року не супроводжувалась повною трансформацією бізнес-моделі.

Трансформація постачання нафти

  • Після початку війни в Україні Німеччина відмовилась від переробки російської нафти.
  • У грудні 2022 року укладено угоду з Казахстаном щодо постачання через той самий трубопровід.
  • 1,2 млн тонн на рік казахстанської нафти становлять менше 20% переробки НПЗ, що обмежує її вплив на загальний баланс.
  • Додатково використовується сировина з портів Росток і Гданськ.

Короткострокові ризики постачання

  • Переривання транзиту через рф створює ризики, але їх вплив обмежений:
  • частка казахстанської нафти є відносно невеликою у загальному балансі.
  • Існує ймовірність, що перебої пов’язані з ураженням російської інфраструктури, а не політичними рішеннями.
  • Короткостроковий вплив на споживачів обмежений, зокрема для транспорту і логістики.

Ключова проблема — структура власності

  • НПЗ перебуває у стані часткової націоналізації з 2022 року, але не завершеної.
  • 54% належать Rosneft, 37,5% — Shell, понад 8% — ENI.
  • Shell намагається вийти з активу, але покупці уникають угоди через юридичну невизначеність.
  • Rosneft не продає частку, заявляючи про порушення прав власності.

Інвестиційний дефіцит і технологічні обмеження

  • НПЗ потребує значних інвестицій для адаптації до нових типів нафти.
  • Уряд Німеччини пообіцяв щонайменше 400 млн євро, але план ще не погоджений ЄС.
  • Завантаження потужностей становить лише 80%, що свідчить про недовикористання активу.
  • Без модернізації ефективність буде знижуватися через невідповідність сировини технологіям.

Системні ризики для ринку нафтопродуктів

  • Контроль над постачанням без контролю над власністю є нестійкою моделлю.
  • Відсутність інвестицій призводить до структурного скорочення виробництва.
  • Юридична невизначеність блокує залучення приватного капіталу.
  • Це формує ризик довгострокової нестабільності постачання дизелю у регіоні.

Можливі сценарії розвитку

  • Німеччина може піти на повну експропріацію активів Rosneft.
  • Продаж частки ускладнений, оскільки компанія перебуває під санкціями США.
  • Навіть у разі продажу кошти не зможуть бути отримані російською стороною, що переносить конфлікт у міждержавну площину.
  • Водночас це дозволить розблокувати операційну діяльність НПЗ і відновити інвестиційний цикл.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

