НПЗ Шведт у пастці: як юридична невизначеність стримує ринок нафтопродуктів Німеччини

Шведтський нафтопереробний завод, який забезпечує 90% потреб Берліна у нафтопродуктах, стикається не стільки з ризиками постачання сировини, скільки з управлінською та юридичною невизначеністю. Попри часткове заміщення російської нафти казахстанською та морськими постачаннями, недоінвестованість і неврегульована структура власності стримують ефективність роботи підприємства, створюючи довгострокові ризики для ринку дизелю та нафтопродуктів.
Значення НПЗ для ринку нафтопродуктів
- НПЗ Шведт забезпечує 90% потреб Берліна у нафтопродуктах, що робить його критичним елементом регіонального ринку.
- Підприємство розташоване за 140 км від столиці і історично працювало на російській нафті Urals.
- Зміна джерел постачання після 2022 року не супроводжувалась повною трансформацією бізнес-моделі.
Трансформація постачання нафти
- Після початку війни в Україні Німеччина відмовилась від переробки російської нафти.
- У грудні 2022 року укладено угоду з Казахстаном щодо постачання через той самий трубопровід.
- 1,2 млн тонн на рік казахстанської нафти становлять менше 20% переробки НПЗ, що обмежує її вплив на загальний баланс.
- Додатково використовується сировина з портів Росток і Гданськ.
Короткострокові ризики постачання
- Переривання транзиту через рф створює ризики, але їх вплив обмежений:
- частка казахстанської нафти є відносно невеликою у загальному балансі.
- Існує ймовірність, що перебої пов’язані з ураженням російської інфраструктури, а не політичними рішеннями.
- Короткостроковий вплив на споживачів обмежений, зокрема для транспорту і логістики.
Ключова проблема — структура власності
- НПЗ перебуває у стані часткової націоналізації з 2022 року, але не завершеної.
- 54% належать Rosneft, 37,5% — Shell, понад 8% — ENI.
- Shell намагається вийти з активу, але покупці уникають угоди через юридичну невизначеність.
- Rosneft не продає частку, заявляючи про порушення прав власності.
Інвестиційний дефіцит і технологічні обмеження
- НПЗ потребує значних інвестицій для адаптації до нових типів нафти.
- Уряд Німеччини пообіцяв щонайменше 400 млн євро, але план ще не погоджений ЄС.
- Завантаження потужностей становить лише 80%, що свідчить про недовикористання активу.
- Без модернізації ефективність буде знижуватися через невідповідність сировини технологіям.
Системні ризики для ринку нафтопродуктів
- Контроль над постачанням без контролю над власністю є нестійкою моделлю.
- Відсутність інвестицій призводить до структурного скорочення виробництва.
- Юридична невизначеність блокує залучення приватного капіталу.
- Це формує ризик довгострокової нестабільності постачання дизелю у регіоні.
Можливі сценарії розвитку
- Німеччина може піти на повну експропріацію активів Rosneft.
- Продаж частки ускладнений, оскільки компанія перебуває під санкціями США.
- Навіть у разі продажу кошти не зможуть бути отримані російською стороною, що переносить конфлікт у міждержавну площину.
- Водночас це дозволить розблокувати операційну діяльність НПЗ і відновити інвестиційний цикл.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters