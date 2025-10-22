Нафта падає путіну потрібна війна в Перській затоці: огляд ринку

Ринок винагороджує найнижчу собівартість, гнучку логістику й дисципліну капексу.
1) Дорожня карта з горизонтом і вірогідностями
- 3 міс. (до січня 2026): ринок у контанго, ціни пригнічені з огляду на зростання запасів США та очікування додаткового видобутку OPEC+; Brent у коридорі ~58–64 $/б (орієнтир 21 жовтня: ~$60,8; контанго посилюється).
- 6 міс. (до квітня 2026): ймовірність 70% збереження профіциту на тлі повільного попиту (~+0,7 млн б/д р/р) та інерції зростання видобутку.
- 12 міс. (до жовтня 2026): пропозиція +3,0 млн б/д у 2025 та +2,4 у 2026; сукупний профіцит до ~4 млн б/д у 2026 за слабкого попиту. Середній Brent $52/б у 2026. Ймовірність «низькоцінового» циклу — 60–65%.
- 24 міс. (до жовтня 2027): структурне перебирання ринку на користь виробників з наднизькою собівартістю; консолидація активів серед високо-витратних проєктів (сланцеві «периферії», зрілі родовища).
2) Сценарії (ймовірності, драйвери, контрфакти)
- Надлишок як норма (Base, 60–65%).
- Драйвери: прискорене розкручування OPEC+, приріст non-OPEC (США, Бразилія, Канада, Гаяна), в’ялий попит.
- Курсовий орієнтир: Brent $58–65 у 4К25; $48–58 у 2026.
- Контрфакти: агресивні скорочення OPEC+, неочікуваний інфраструктурний бум Азії.
- Короткий «tight market» (Upside, 15–20%).
- Драйвери: збої експорту в Затоці/Ормузі, НПЗ-інциденти, форс-мажор у великих виробників.
- Сигнали: різке звуження Brent–Dubai, стрибок фрахту VLCC, зменшення експорту з Затоки.
- Стагфляційний спад попиту (Downside+, 20–25%).
- Драйвери: слабша глобальна економіка, прискорення ефективності та EV; зростання запасів OECD.
- Курсовий ризик: тест рівнів нижче $55 у 2026 з глибшим контанго.
3) Чутливість гравців до ціни
- $65–70: комфорт Затоки; сланцю США вистачає кеш-флоу для підтримки буріння; РФ тримає полку лише за податкових пільг.
- $55–60: США утримують «плато», але банки обережні з новими площами; РФ стискає інвестиції; Іран продає зі знижками.
- $45–55: активується консолідація сланцю; замороження високовитратних родовищ; тиск на бюджетні моделі експортерів.
- <$45: масові перегляди капексу, дефіцит фінансування для проектів із довгим лагом; перевага «ультра-low cost» барелів Затоки.
4) Індикатори з порогами
- Структура кривої Brent: контанго > $1/б на 6–12 міс. — сигнал надлишку (поточне посилення зафіксоване 21.10).
- Запаси США (EIA): 3 тижні поспіль зростання комерційних запасів сирої — «ведмежий» тригер.
- Brent–Dubai спред: >$4/б — перетік потоків у Азію; <$2/б — стрес для light-солодких.
- Фрахт VLCC MEG→Азія: стрибок фрахту/страхування — ранній сигнал георизику.
- Комплаєнс OPEC+: фактичні барелі vs оголошені квоти (дані/опитувальники провайдерів ринку).
5) Пропозиція: анатомія надлишку
- OPEC+: у вересні різкий приріст із Близького Сходу; курс на подальше нарощення у 2025–2026.
- Non-OPEC: драйвери — США/Бразилія/Канада/Гаяна/Аргентина; приріст 1,6 млн б/д (2025) і 1,2 (2026).
- Дискусія щодо «розміру профіциту»: частина банків вважає, що IEA може переоцінювати надлишок; слідкуємо за ревізіями.
- Офіційні баланси OPEC: MOMR (жовтень) підтверджує розбіжності з IEA щодо попиту-2025 (OPEC оптимістичніша).
6) Попит: «повільна хвиля»
- Світовий попит: ~+700 тис. б/д у 2025–2026 — нижче історичної норми; ефективність авто, EV, слабша макро-динаміка.
- Кластери зростання: Індія/Півд.-Сх. Азія/Африка — залежні від субсидій пального та інфраструктури.
- Китай: стратегічне накопичення/керування запасами як «амортизатор» потоків.
7) Переробка, якості та маржі
- Сезонність НПЗ: осінні ремонти стискають попит на нафту; crack-spreads чутливі до дизельної динаміки.
- Якість: дисконти heavy/кислої сировини можуть скорочуватись у разі надлишку light-солодких барелів; це переорієнтовує завантаження НПЗ Азії.
8) Фінансові умови та ESG-інерції
- Вартість капіталу: дорогі гроші й дисципліна боргу — фільтр для сланцю США (мінус до нових локацій за форварда <$60/б).
- Емісійний фактор: зниження метанової інтенсивності в Перміані (–20% від 2022), навіть на тлі рекордного видобутку — аргумент для інвесторів, але не ціновий драйвер у короткому горизонті.
- SPR США: точкові закупівлі (1 млн б) мають радше сигнальний, ніж ринкоформуючий ефект.
9) Ризик-карта (ймовірність × вплив)
- Висока×Середній: прискорення unwinding OPEC+; слабкий попит ОЕСР/КНР; накопичення запасів США/ОЕСР.
- Середня×Високий: інциденти в Ормузі/на інфраструктурі Затоки (ціновий сплеск, але без тривкої зміни тренду).
- Низька×Дуже високий: масштабні геополітичні ескалації з тривалим простоєм експорту Затоки.
10) KPI «ранніх сигналів» реалізації сценаріїв
- Активні бурові США (щотижня): 4 тижні поспіль +>10 установок — сигнал до стабілізації пропозиції сланцю за 6–9 міс.
- Експорт із MEG (щомісяця): приріст >0,5 млн б/д м/м — підтвердження курсу на обсяги.
- Brent 6×12 місяців: різниця >$1,5/б у контанго — підсилення «ведмежої» фази; <$0,5/б — ознака балансування.
- OECD комерційні запаси: приріст >25 млн б за квартал — маркер надлишку.
11) Рішення для гравців (policy & corporate)
- Дешеві барелі: прискорити ввод низькособівартісних родовищ; брати ринком обсягу; гнучко керувати експортними потоками.
- Високі витрати: фокус на рентабельності при $50–55; хеджування; дефазинг/паузи капексу; партнерства з доступом до дешевої логістики.
- США (сланць): капітальна дисципліна, M&A замість greenfield; ставка на технології (менше метану = краща вартість капіталу).
- Іран/РФ: знижкові стратегії — тактичний інструмент; стратегічно — вузьке вікно для інвестування без зміни податково-санкційної рамки.
Посилання на ключові джерела інформації, що використано для огляду:
-
International Energy Agency (IEA), Oil Market Report – October 2025 — https://www.iea.org/reports/oil-market-report-october-2025 IEA+2IEA+2
-
IEA коментар «As oil market surplus keeps rising, something’s got to give» — https://www.iea.org/commentaries/as-oil-market-surplus-keeps-rising-something-s-got-to-give IEA
-
Reuters, стаття «Oil falls for a second day as oversupply concerns dominate» — https://www.reuters.com/business/energy/oil-declines-oversupply-fears-2025-10-21/ reuters.com+1
-
U.S. Energy Information Administration (EIA), Short-Term Energy Outlook (STEO) — https://www.eia.gov/outlooks/steo/ eia.gov