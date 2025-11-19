Німеччина збільшує закупівлі опалювального мазуту й дизеля на тлі здешевлення ф’ючерсів

Минулого тижня попит на опалювальний мазут і дизель у Німеччині відчутно зріс, попри різкі коливання цін. На початку тижня попит залишався стриманим у масштабах усієї країни, однак у середині тижня активність покупців підвищилася в багатьох регіонах після переходу ф’ючерсів Ice gasoil на новий фронт-місяць.

Корекція котирувань Ice gasoil, як каталізатор

Німецький ринок дистилятів входить у фазу, де визначальною стає балансування між внутрішнім попитом, рівнем запасів у регіональних хабах і обмеженішим, але гнучкішим імпортом. Перехід ф’ючерсів Ice gasoil на новий фронт-місяць та корекція котирувань виступають каталізатором цього процесу, даючи учасникам ринку більш прозорі цінові орієнтири.

Нові контракти Ice gasoil для найближчого місяця котирувалися приблизно на 60 дол./т нижче, ніж попередні. Ця переоцінка швидко відбилася на внутрішніх цінах у Німеччині:

ціни на опалювальний мазут знизилися приблизно на 1,40 євро за 100 літрів ,

, ціни на дизель – майже на 1,20 євро за 100 літрів.

За словами трейдерів, ф’ючерсні контракти на Ice gasoil у новому фронт-місяці тепер точніше віддзеркалюють ситуацію на фізичному ринку в північно-західній Європі, де значення мають реальні обсяги постачання та структура запасів.

Ф’ючерсний ринок Ice gasoil для нового фронт-місяця зараз значно ближче до реальних умов постачання дистилятів у північно-західній Європі, ніж раніше, коли побоювання дефіциту штовхали котирування вгору, – зазначають трейдери німецького ринку дистилятів.

Саме корекція ф’ючерсних цін стала сигналом для німецьких покупців активізувати закупівлі, адже ризик придбати пальне «занадто дорого» помітно зменшився, тоді як загроза нового раунду подорожчання через санкційні ризики та сезонні фактори лишається.

Запаси ARA на восьмимісячному максимумі як «подушка безпеки»

На фоні змін на ф’ючерсному ринку важливим стабілізуючим фактором стали запаси дизеля в регіоні Амстердам–Роттердам–Антверпен. Незалежні резерви дизельного пального там досягли максимуму за вісім місяців, що знижує ризики фізичного дефіциту.

Раніше ціни на дистиляти різко зростали на хвилі побоювань, що нові санкції проти росії спричинять брак дизельного пального.

Накопичені запаси ARA дають ринку додатковий запас міцності на випадок перебоїв у постачанні.

Логічний висновок: високий рівень запасів у хабах ARA стає ключовим аргументом на користь того, що різке зростання цін, спричинене «страхом дефіциту», було надмірним і мало бути скориговане.

У такій конфігурації зниження ф’ючерсів виглядає як повернення до більш обґрунтованих рівнів, а не як ознака слабкості попиту. Навпаки, реакція німецьких покупців свідчить, що реальний попит на опалювальний мазут і дизель залишається стійким.

Спотові закупівлі: +5% для опалювального мазуту й +7% для дизеля

На тлі здешевлення дистилятів спотові обсяги, про які повідомлено Argus, зросли:

попит на опалювальний мазут зріс на 5% за тиждень,

за тиждень, попит на дизель – на 7% за тиждень.

Трейдери вказують, що споживачі побоюються подальшого зростання цін і саме тому прискорюють формування запасів.

Частина споживачів зробила додаткові закупівлі, орієнтуючись на нинішнє «вікно» менш високих цін.

Очікування холоднішої погоди в окремих регіонах сприяє збільшенню попиту на опалювальний мазут.

Водночас висока волатильність цін стримує іншу частину покупців від розширення закупівель понад необхідний обсяг.

Така поведінка є типовою для періодів різкої зміни цін: споживачі прагнуть зафіксувати відносно вигідну ціну, але надмірний ризик подальших коливань змушує їх не збільшувати закупівлі безмежно.

Бензин: попит залишається стриманим, термінові контракти домінують

На відміну від ринку дистилятів, попит на бензин у Німеччині продовжує залишатися пригніченим. Основні потреби заповнюються за рахунок термінових (довгострокових) контрактів, що зменшує необхідність у додаткових спотових закупівлях.

Спотові обсяги бензину, про які повідомлено Argus, скорочені на 27% у масштабах країни порівняно з попереднім тижнем.

порівняно з попереднім тижнем. Оператори автозаправних станцій зазначають, що нині потреби покриваються в рамках термінових постачань.

Додаткові спотові закупівлі сьогодні менші, ніж у святковий період, коли трафік і сезонний попит були вищими.

На відміну від сегмента дистилятів, де споживачі активно реагують на зміни цін, ринок бензину перебуває в фазі «нормалізації» після пікового святкового навантаження, і поточна інфраструктура термінових постачань повністю задовольняє попит.

Імпорт дизеля в Гамбург: падіння вдвічі й зміна карти постачальників

Паралельно зі змінами на внутрішньому ринку, істотно скоротився імпорт дизельного пального через північні порти Німеччини.

З початку місяця імпорт дизеля складає близько 70 тис. барелів на добу , причому усі обсяги йдуть до Гамбурга .

, причому . Це приблизно на 50% менше, ніж у листопаді минулого року, коли імпорт становив 143 тис. барелів на добу.

Структура постачання дизеля через Гамбург, за даними Vortexa, сьогодні виглядає так:

Індія забезпечує 49% імпорту.

імпорту. Нідерланди – 39% .

. Того – 12%, що стало першими за щонайменше два роки поставками з західноафриканського хаба перевалки «борт у борт».

Для порівняння, торік близько чверті імпорту дизельного пального через північні порти Німеччини припадало на США.

Висновки

загальний обсяг імпорту дизеля зменшується,

географія постачання стає більш диверсифікованою, із посиленням ролі Індії та збереженням важливості європейських хабів у Нідерландах,

поява Того як джерела постачання через офшорний хаб свідчить про гнучкість глобальних логістичних ланцюгів навіть за умов санкцій і змін у торгівлі російським пальним.

Баланс факторів: погода, санкції й волатильність формують нову рівновагу ринку

Сукупність описаних факторів формує багатовимірну картину німецького ринку дистилятів:

Санкційний фон раніше провокував стрибок цін через побоювання дефіциту, але високі запаси ARA й адаптація імпортних потоків зменшили гостроту цих ризиків.

раніше провокував стрибок цін через побоювання дефіциту, але високі запаси ARA й адаптація імпортних потоків зменшили гостроту цих ризиків. Ф’ючерсний ринок Ice gasoil , скоригований на 60 дол./т донизу, тепер краще корелює з фізичними умовами постачання, даючи більш адекватні сигнали покупцям і продавцям.

, скоригований на 60 дол./т донизу, тепер краще корелює з фізичними умовами постачання, даючи більш адекватні сигнали покупцям і продавцям. Попит на дистиляти в Німеччині демонструє зростання як у опалювальному мазуті (+5%), так і в дизелі (+7%), що свідчить про готовність споживачів використати поточний рівень цін для поповнення запасів.

демонструє зростання як у опалювальному мазуті (+5%), так і в дизелі (+7%), що свідчить про готовність споживачів використати поточний рівень цін для поповнення запасів. Імпорт дизеля скоротився вдвічі (до 70 тис. барелів на добу), але компенсується поєднанням високих запасів у хабах і диверсифікацією джерел постачання.

скоротився вдвічі (до 70 тис. барелів на добу), але компенсується поєднанням високих запасів у хабах і диверсифікацією джерел постачання. Ринок бензину залишається відносно «тихим» – попит забезпечується терміновими контрактами, а спотова активність знизилася на 27%.

Висновок

Подальша траєкторія цін і попиту залежатиме від того, якою мірою очікуване похолодання в Європі співпаде з новими санкційними рішеннями та змінами в глобальних потоках дистилятів. Але вже сьогодні видно, що німецький ринок активно адаптується до нових умов, використовуючи поєднання ф’ючерсних сигналів, регіональних запасів і гнучкого імпорту для підтримки енергетичної безпеки.

