ОПЕК звинувачує медіа у викривленні прогнозу нафтового ринку на 2026 рік

Генеральний секретар ОПЕК Хайтам аль-Гайс звинуватив частину медіа у хибній інтерпретації щомісячного звіту картелю, яка створила враження очікуваного профіциту нафти у 2026 році, тоді як сам ОПЕК прогнозує збалансований ринок на тлі випереджального зростання попиту над додатковим видобутком країн, що не входять до організації.

Баланс нафтового ринку на 2026 рік

1. Вихідна позиція: що саме заперечує ОПЕК

ОПЕК публічно спростовує трактування власного прогнозу як сигналу про профіцит нафти у 2026 році та наголошує на концепції «збалансованого ринку».

Ключове звинувачення : медіа «неправильно подали» зміст Щомісячного звіту про стан нафтового ринку (Monthly Oil Market Report).

: медіа «неправильно подали» зміст Щомісячного звіту про стан нафтового ринку (Monthly Oil Market Report). Предмет суперечки : створення наративу про майбутній надлишок нафти у 2026 році, якого ОПЕК, за словами генерального секретаря, не прогнозує.

: створення наративу про майбутній надлишок нафти у 2026 році, якого ОПЕК, за словами генерального секретаря, не прогнозує. Офіційна позиція ОПЕК: очікування балансованого ринку нафти у 2026 році без надлишку пропозиції.

«Деякі медіа неправильно подали наш щомісячний ринковий звіт, особливо щодо меседжів і наративу, який виник при прочитанні частини наших цифр. Наприклад, щодо того, що ринок нібито буде в профіциті наступного року». Хайтам аль-Гайс, генеральний секретар ОПЕК, в інтерв’ю CNBC

2. Кількісна основа прогнозу ОПЕК на 2026 рік

Баланс ОПЕК на 2026 рік базується на чітко озвучених кількісних показниках зростання попиту та пропозиції нафти.

Зростання постачання з боку країн поза ОПЕК : Очікуване збільшення видобутку та постачання нафти з боку країн, що не входять до ОПЕК, на 1,3 млн барелів на добу у 2026 році . Цей приріст ОПЕК кваліфікує як «швидший, ніж очікувалося раніше».

: Зростання світового попиту на нафту : Світовий попит на нафту, за прогнозом ОПЕК, зросте у 2026 році на 1,6 млн барелів на добу . Загальний попит досягне 106,2 млн барелів на добу . Зростання попиту (+1,6 млн б/д) перевищує прогнозоване додаткове постачання з боку не-ОПЕК (+1,3 млн б/д), що й слугує підґрунтям висновку про баланс, а не профіцит.

:

3. Висновки з прогнозу ОПЕК

Зі співставлення ключових цифр ОПЕК робить висновок про збалансований, а не надлишковий ринок. Інтелектуальна карта цієї логіки виглядає так:

Вузол 1: Динаміка пропозиції Не-ОПЕК збільшують постачання нафти на 1,3 млн б/д . Це створює потенційний тиск на баланс, але не визначає автоматично профіцит.

Вузол 2: Динаміка попиту Світовий попит зростає швидше – на 1,6 млн б/д . Отже, приріст попиту перевищує приріст пропозиції, що компенсує додаткове не-ОПЕК-постачання.

Вузол 3: Ринковий результат Зіставлення цих двох потоків (попит проти постачання) веде до балансу, а не профіциту , за інтерпретацією ОПЕК. Саме цей баланс і був відображений у звіті, на який посилається генеральний секретар.



4. Простота звіту як аргумент ОПЕК

Хайтам аль-Гайс також апелює до структури самого звіту як до додаткового аргументу на користь того, що викривлене трактування було результатом вибіркового або поверхового читання.

Характеристика звіту : Щомісячний звіт ОПЕК про стан нафтового ринку, за словами генсека, є «дуже базовим». У ньому «немає нічого складного», що, на думку аль-Гайса, робить некоректну інтерпретацію ще менш виправданою.

:

«Наш щомісячний звіт про стан ринку дуже базовий, у ньому немає нічого складного». Хайтам аль-Гайс, генеральний секретар ОПЕК, в інтерв’ю CNBC

Наслідок: якщо базовий документ був неправильно поданий, ОПЕК покладає відповідальність за формування хибного уявлення про профіцит на тих медіа, що зосередилися лише на окремих числових фрагментах без врахування повної картини попиту й постачання.

5. Як медійна інтерпретація вплинула на ринок

Раніше перегляд прогнозу ОПЕК – від дефіциту до балансу – вже мав відчутний вплив на цінову динаміку.

Зміна прогнозу ОПЕК : Первинний прогноз дефіциту на ринку був переглянутий у бік балансу . Цей перегляд став інформаційним приводом, який ринок сприйняв як сигнал зміни фундаментів.

: Реакція ринку : Перехід від очікуваного дефіциту до балансу спричинив розпродаж на нафтових ринках . Міжнародні бенчмарки нафти пішли вниз під тиском цього перегляду.

:

Висновок: навіть за відсутності прогнозу профіциту, сам факт переходу від дефіциту до балансу змістив очікування учасників ринку, знизивши чутливість до ризику дефіциту й посиливши готовність продавати.

6. Прогноз балансу ОПЕК vs очікування трейдерів і аналітиків

Попри те, що офіційна позиція ОПЕК описує 2026 рік як збалансований ринок, опитування учасників ринку показує іншу конфігурацію очікувань щодо поведінки самого картелю.

Рішення ОПЕК щодо видобутку на початку 2026 року : Останнє засідання ОПЕК призвело до домовленостей про коротку паузу на початку 2026 року щодо збільшення видобутку. Пауза позиціонується як тимчасова, а не довгострокова зміна політики.

: Опитування Bloomberg серед учасників ринку : Опитано 25 трейдерів та аналітиків . Більшість респондентів очікують, що після короткої паузи ОПЕК продовжить щомісяця нарощувати видобуток у 2026 році. Лише невелика частина учасників опитування очікує: або довшої паузи , або навіть реверсу поточної політики збільшення видобутку .

:

7. Конфлікт «ОПЕК – медіа – ринок»

Сукупність фактів дозволяє вибудувати тривимірну карту взаємодії ОПЕК, медіа та ринку:

Сегмент 1: ОПЕК Прогнозує на 2026 рік збалансований ринок . Фіксує зростання постачання не-ОПЕК на 1,3 млн б/д . Фіксує зростання попиту на 1,6 млн б/д до 106,2 млн б/д . Публічно критикує викривлення цих цифр у медіа.

Сегмент 2: Медіа Частина публікацій формує наратив про можливий профіцит у 2026 році. ОПЕК стверджує, що цей наратив не відповідає змісту його звіту.

Сегмент 3: Ринок і аналітики На зміну прогнозу (від дефіциту до балансу) ринок відповідає розпродажем та падінням міжнародних бенчмарків. Опитані 25 трейдерів та аналітиків переважно очікують подальшого збільшення видобутку ОПЕК після короткої паузи.



Системний висновок: навіть якщо числовий прогноз ОПЕК вказує на баланс, інформаційний та поведінковий рівні (як в медіа, так і серед трейдерів) формують образ ринку, що наближається до профіциту через очікування подальшого збільшення пропозиції.

8. Значення для бізнес-рішень

Для урядів, нафтогазових компаній та енергетичних трейдерів карта пунктів вище дає кілька практичних орієнтирів.

Для виробників та експортерів : Орієнтир на збалансований попит за рівня 106,2 млн б/д у 2026 році. Необхідність враховувати конкуренцію з боку не-ОПЕК, яка нарощує постачання нафти на 1,3 млн б/д.

: Для імпортерів та споживачів : Зниження ризику гострого дефіциту, але збереження чутливості до політики ОПЕК щодо видобутку. Висока залежність цінової траєкторії від того, чи справдяться очікування ринку про подальше нарощування видобутку картелем.

: Для фінансових ринків : Необхідність відокремлювати офіційний прогноз балансу від інформаційного шуму навколо «профіциту». Визнання, що зміна прогнозів ОПЕК (наприклад, від дефіциту до балансу) може сама по собі бути каталізатором волатильності .

:

Висновок:

Навіть визнаючи прогнозований баланс між попитом і постачанням, ринкові учасники виходять з того, що ОПЕК буде використовувати простір для додаткового видобутку .

. Це створює напружену рівновагу між: офіційною риторикою про баланс, та ринковими очікуваннями щодо подальшого зростання пропозиції через рішення самого ОПЕК.



Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com