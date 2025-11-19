Російська нафта накопичується в морі, але ціни залишаються стабільними

energy, oil market, sanctions, TotalEnergies, Chevron, Russia oil, LNG, lithium, EVs, енергетика, нафта, санкції, російська нафта, ЛНГ, відновлювана енергетика, електромобілі, літій, світовий енергоринок, Європа, США, Азія

Світовий енергоринок на роздоріжжі

Листопад 2025 року демонструє парадокс: попри санкційний тиск на Rosneft і Lukoil, накопичення російської нафти в морі та масштабні інвестиційні рішення енергетичних гігантів, котирування ICE Brent тримаються в доволі вузькому коридорі $62–66 за барель, а великі банки на кшталт Goldman Sachs уже закладають у прогнози подальше зниження цін на нафту в 2026 році.

Глобальний енергетичний баланс 2025–2026 років: нафта, газ, електроенергія, літій та електромобілі

1. Листопад без різких рухів: ціна на нафту «застрягла» в коридорі

Листопад 2025 року може увійти в історію як один із найспокійніших місяців за динамікою цін на нафту. ICE Brent торгується в діапазоні $62–66 за барель, що істотно вужче за $9 за барель розрив, зафіксований у жовтні.

Діапазон ціни Brent: $62–66/бар.

Попередній місяць: різниця в діапазоні становила $9/бар.

Основний драйвер очікувань зростання – санкції проти Rosneft/Lukoil .

– санкції проти . Фактичний результат – не стрибок цін, а накопичення російської нафти в морі.

Ключовий висновок: попри політичні та логістичні ризики, ринок нафти залишається відносно збалансованим, а санкції поки що більше впливають на географію потоків і логістику, ніж на ціну.

2. Санкції проти Rosneft/Lukoil і накопичення російської нафти в морі

Санкційний тиск на російські компанії Rosneft і Lukoil є головним «бичачим» фактором для ринку, але на практиці він призводить до затримки барелів у морі, а не до різкого скорочення експорту.

Покупці в Індії та Китаї виявляють обережність перед дедлайном санкцій 21 листопада .

. Російський експорт нафти знизився до 3,4 млн барелів на добу .

. Біля берегів Індії простоюють 11 танкерів із російською нафтою.

із російською нафтою. Замість обвалу постачання – тимчасове накопичення вантажів у морі.

Логічний висновок: зафіксований обсяг у 3,4 млн бар./добу і черга з 11 танкерів свідчать, що російська нафта наразі більше стикається з тимчасовими логістичними бар’єрами, ніж із реальним ембарго на фізичні потоки. Це пояснює, чому зміна санкційного режиму поки не призвела до різкої переоцінки ризиків на ринку.

3. Goldman Sachs знижує «бичачий» прогноз на 2026 рік

На тлі відносно стабільних цін у 2025 році великі фінансові інституції переглядають очікування на 2026-й.

Goldman Sachs очікує, що в 2026 році: середня ціна ICE Brent становитиме $56 за барель ; WTI може знизитися до $52 за барель .

Ключові чинники прогнозу: розмотування угоди OPEC+ (поступове зняття обмежень видобутку); зростання видобутку поза OPEC (non-OPEC supply growth).



Висновок: поєднання додаткових обсягів поза OPEC і послаблення дисципліни OPEC+ формує сценарій надлишкової пропозиції у 2026 році, що закладається в більш низькі цінові очікування порівняно з 2025-м.

4. TotalEnergies: ставка на газову генерацію Європи замість розширення «зеленого» портфеля в Азії

Французький енергетичний гігант TotalEnergies демонструє стратегічний розворот, що може означати нову фазу в політиці європейських нафтогазових компаній.

Компанія погодилася придбати 50% частку у портфелі електрогенераційних активів Західної Європи, що належать чеському мільярдеру Даніелю Кретинському .

у портфелі електрогенераційних активів Західної Європи, що належать чеському мільярдеру . Вартість угоди – $6 млрд за активи компанії EPH .

за активи компанії . Структура активів: переважно газові електростанції ; системи накопичення енергії на основі батарей ; географія – Італія, Франція, Нідерланди, Британія .

Поточний портфель генерації TotalEnergies зростає до 19 ГВт .

. На фоні – повідомлення про розгляд продажу частини відновлюваних активів в Азії, включно зі спільним індійським підприємством з Adani Green Energy.

Переміщення фокуса : від високоризикових або віддалених азійських проєктів у «зеленій» енергетиці; до керованих газових потужностей та зберігання енергії в Європі .

: Сигнал для інших мейджорів – можливий перехід від агресивних планів у відновлюваній енергетиці до: гібридної моделі : газ + батареї + вибіркові ВДЕ; повернення до «надійної» конвенційної генерації , особливо для покриття пікових навантажень.

– можливий перехід від агресивних планів у відновлюваній енергетиці до:

Висновок: цей «силовий» крок TotalEnergies може стати еталонним кейсом розвороту стратегії європейських нафтогазових компаній – від чистих «зелено-орієнтованих» моделей до більш прагматичного міксу з акцентом на газову генерацію та накопичення енергії.

5. Chevron: енергетична відповідь на бум дата-центрів у США

На тлі цифровізації економіки та стрімкого розвитку дата-центрів у США зростає попит на гарантовану потужність.

Chevron оголосила про плани будівництва газофіцированої електростанції потужністю 5 ГВт у Західному Техасі.

оголосила про плани будівництва у Західному Техасі. Очікуваний строк введення в експлуатацію – кінець 2027 року .

. Ціль – задоволення потужного попиту з боку дата-центрів.

Висновок: газові проєкти в електроенергетиці (TotalEnergies у Європі, Chevron у США) формують глобальний тренд на використання газу як «перехідного палива» для стабілізації системи в умовах цифровізації та зростання електроспоживання.

6. Угоди, відкриття та юридичні ризики

Ряд ключових корпоративних подій відображають перерозподіл активів та ризиків у світовій енергетиці й сировинних ринках.

Chevron розглядає можливість придбання частини міжнародних активів Lukoil , приєднуючись до Carlyle та інших інвесторів, які претендують на частку в портфелі вартістю $22 млрд .

розглядає можливість придбання , приєднуючись до та інших інвесторів, які претендують на частку в портфелі вартістю . ConocoPhillips оголосила про відкриття газового родовища свердловиною Essington-1 на шельфі Австралії: досягнута загальна ефективна товщина пласта (net pay) – 90 метрів ; <liціль – перспективні ресурси на рівні 260 млрд куб. футів (BCf) .

оголосила про відкриття свердловиною на шельфі Австралії: Tokyo Gas продала свій апстрім-бізнес у Луїзіані компанії Grayrock Energy за $255 млн , пояснюючи це оптимізацією портфеля .

продала свій компанії за , пояснюючи це . BHP визнана відповідальною за катастрофу дамби Mariana 2015 року у Бразилії: Високий суд Лондона зобов’язав компанію виплатити $48 млрд компенсацій; Одержувачі – десятки тисяч громадян Бразилії та місцеві органи влади .

визнана відповідальною за катастрофу дамби у Бразилії: ExxonMobil у партнерстві з QatarEnergy просуває проєкт Golden Pass LNG потужністю 18 млн тонн на рік (mtpa) : перший танкер з LNG очікується у лютому ; Golden Pass стане дев’ятим діючим заводом зі зрідження газу в США .

у партнерстві з просуває проєкт потужністю :

7. Газ, вугілля, ЛНГ, літій і ланцюги постачання

7.1. Суринам: формування газового хабу до 2030 року

Національна нафтогазова компанія Staatsolie підтвердила комерційну доцільність газового перспективу Sloanea.

Оператор проєкту – Petronas із часткою 80% у офшорному Блоці 52 .

із часткою у . FID (остаточне інвестиційне рішення) планується на 2026 рік .

планується на . Перший газ очікується до 2030 року.

Висновок: Суринам вибудовує довгостроковий газовий проєкт із горизонтом реалізації 5–10 років, що вкладається у глобальний тренд зміщення частини енергобалансу з нафти на газ.

7.2. Індонезія: можливий розворот від вугільного згортання

План Індонезії закрити 6,7 ГВт вугільних електростанцій опинився під питанням.

Ключова причина – затримка виділення коштів від донорських країн .

. Партнерство Just Energy Transition не змогло зібрати $20 млрд, закладених для Індонезії.

Висновок: без фактичної фінансової підтримки навіть формально узгоджені програми «справедливого енергетичного переходу» ризикують перетворитися на відкладені або скасовані ініціативи, що зберігає роль вугілля у генерації в Азії.

7.3. Літій: китайські ф’ючерси реагують на очікування буму

На тлі прогнозів зростання попиту на літій Китай демонструє ціновий сплеск на ф’ючерсному ринку.

Найбільш ліквідні ф’ючерси на літій у Гуанчжоу зросли: +9% за один день (понеділок) ; котирування досягли ¥95 200 за метричну тонну (≈ $13 400/т ).

Голова компанії Ganfeng Lithium прогнозує: зростання попиту на літій на 30–40% наступного року .

прогнозує:

Висновок: ринок літію, критично важливого для акумуляторів і електромобілів, входить у фазу нового очікуваного попиту, що вже конвертується у цінову волатильність на китайських біржах.

7.4. Саудівська Аравія – Сирія: перші постачання з початку війни

Саудівська Аравія вперше з початку громадянської війни в Сирії розпочала постачання нафти для сирійських НПЗ.

До порту Баніяс прибула танкер Petalidi під ліберійським прапором.

прибула танкер під ліберійським прапором. Танкер повністю завантажений конденсатом Khuff , що виробляється компанією Saudi Aramco .

, що виробляється компанією . Це перше постачання сирійським НПЗ з боку Саудівської Аравії з початку громадянської війни.

Висновок: навіть точкові відновлення маршрутів постачання, як у випадку Saudi Aramco – Сирія, можуть сигналізувати поступове переформатування політичних та енергетичних зв’язків у регіоні.

7.5. Бразилія: нові відкриття в Кампоському басейні

Національна компанія Petrobras продовжує серію відкриттів у шельфових родовищах Бразилії.

Зроблено нове нафтове відкриття в блоці Sudoeste de Tartaruga Verde .

. Район – офшорний Кампоський басейн .

. Відкриття є частиною 13-скважинної бурової кампанії, що демонструє високий рівень успішності.

Висновок: Бразилія підтверджує статус одного з ключових драйверів зростання офшорного нафтовидобутку, що вписується в сценарій збільшення non-OPEC пропозиції, на який посилається Goldman Sachs у своєму прогнозі.

7.6. Новоросійськ: швидке відновлення експорту після ударів дронами

Основний чорноморський експортний термінал росії – Новоросійськ – відновив відвантаження після короткої перерви.

Постачання сирої нафти та нафтопродуктів було припинено на два дні через удари українських безпілотників .

через удари . 17 листопада з порту вийшли дев’ять танкерів.

Висновок: подія демонструє, що інфраструктурні ризики в регіоні залишаються високими, але швидке відновлення завантажень вказує на стійкість експортної логістики і прагнення зберегти доходи від експорту.

7.7. Іран: затримання танкера Talara

Іранська Ісламська революційна гвардія заявила про захоплення танкера Talara у водах Перської затоки.

Причина, озвучена Іраном – перевезення «неавторизованого» вантажу нафтопродуктів.

нафтопродуктів. Обсяг вантажу – 30 000 метричних тонн петрохімічної продукції, виробленої в Ірані.

петрохімічної продукції, виробленої в Ірані. Офіційна позиція – вантаж потребує повної перевірки.

Висновок: інцидент із танкером Talara підкреслює підвищені геополітичні ризики для морської логістики в Перській затоці, що потенційно впливає на страхові премії та альтернативні маршрути.

7.8. Китай: бум експорту нафтопродуктів на фоні рекордних марж

Китай нарощує експорт нафтопродуктів завдяки вигідній кон’юнктурі.

Експорт нафтопродуктів зріс на 14% рік до року , до 4,52 млн метричних тонн .

, до . Структура експорту: 38% обсягу припадає на <strongавіаційне паливо (jet fuel); бензин – близько 750 000 тонн ; дизель – також 750 000 тонн .



Висновок: рекордні маржі стимулюють Китай агресивно нарощувати експорт продуктів переробки, що впливає на регіональні маржі НПЗ у сусідніх країнах і посилює конкуренцію на ринку нафтопродуктів.

7.9. Індія: перший великий контракт на імпорт LPG із США

Індія диверсифікує джерела постачання зрідженого нафтового газу (LPG), закріплюючи новий вектор співпраці зі США.

Державні компанії Індії підписали річний контракт на імпорт 2,2 млн метричних тонн LPG у 2026 році .

на імпорт . Для порівняння: у поточному році імпорт із США становив 1,4 млн тонн .

імпорт із США становив . Мета – диверсифікація джерел постачання під тиском президента США Дональда Трампа.

Висновок: збільшення обсягу з 1,4 до 2,2 млн тонн означає майже 60% зростання імпорту LPG із США, що посилює роль американських виробників у забезпеченні енергетичної безпеки Індії.

8. США: падіння продажів електромобілів і наслідки для нафти

Скасування субсидій на електромобілі в США вже має відчутні наслідки для ринку.

За даними сервісної компанії Cox Automotive : продажі електромобілів у жовтні впали на 30% рік до року ; середня ціна транзакції зросла на 2% порівняно з вереснем .

: Ключовий фактор – повне скасування федерального податкового кредиту в розмірі $7 500.

Висновок: пряма залежність між державною підтримкою та динамікою продажів електромобілів означає, що без субсидій перехід на електротранспорт може сповільнитися. Це, у свою чергу, підтримує попит на традиційні нафтопродукти у транспортному секторі США.

9. Європейська нафтохімія: продовження відтоку потужностей

Європейська нафтохімічна промисловість стикається з високими витратами і <strongрегуляторним тиском, що призводить до закриття потужностей.

ExxonMobil оголосила про намір закрити етиленовий завод Fife у Шотландії в лютому 2026 року .

оголосила про намір . Причини: висока собівартість виробництва; несприятлива політика уряду Великої Британії .



Висновок: закриття етиленового заводу Fife – ще один епізод «виходу мейджорів» із європейської нафтохімії, що може посилити залежність регіону від імпорту хімічної продукції та змістити інвестиційні потоки в інші регіони з більш сприятливими умовами.

10. Сукупна картина: як окремі рішення формують глобальну енергокарту

Зіставлення усіх наведених вище сюжетів дозволяє побачити цілісну інтелектуальну карту глобального енергоринку у 2025–2026 роках.

Ціни на нафту : поточний діапазон Brent $62–66/бар. при очікуваному зниженні до $56/бар. у 2026 році (Brent) і $52/бар. (WTI); санкції проти російських компаній наразі більше створюють логістичні збої , ніж структурний дефіцит.

: Газ і електрогенерація : TotalEnergies і Chevron роблять ставку на газові електростанції і системи зберігання енергії як основу надійності мереж; нові LNG-проєкти (Golden Pass) і газові відкриття (Essington-1, Sloanea) зміцнюють глобальну газову інфраструктуру .

: Вугілля та енергетичний перехід : Індонезія ілюструє, що без реального фінансування плани вугільного phase-out залишаються у підвішеному стані.

: Критична сировина й електромобілі : літій реагує ціновим стрибком на очікування 30–40% зростання попиту ; одночасно падіння продажів електромобілів у США на 30% р/р демонструє, що без субсидій «зелений» перехід сповільнюється .

: Геополітичні та юридичні ризики : катастрофа Mariana і рішення на $48 млрд , інцидент із танкером Talara, удари дронами по Новоросійську – все це підкреслює зростання вартості ризику в енергетиці; судові та політичні фактори дедалі більше впливають на інвестиційні рішення і вартість капіталу .

:

Навіть за відносно спокійних поточних котирувань нафти структура світового енергоринку стрімко змінюється під впливом санкцій, енергетичного переходу, цифровізації, геополітики та перерозподілу інвестицій. Листопад 2025 року показує, що майбутня волатильність може бути закладена в уже ухвалених сьогодні рішеннях – від розвороту TotalEnergies, будівництва газових потужностей Chevron і запуску Golden Pass LNG до юридичних прецедентів на кшталт штрафу BHP і політичного тиску на енергетичні угоди Індії та США.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com