Прогрес мирної угоди між Україною та росією тисне на ціни на нафту напередодні засідання ОПЕК+

Світові ціни на нафту знизилися на азійських торгах у четвер на тлі сигналів про прогрес у мирній угоді між україною та росією та очікувань ключового засідання ОПЕК+, що посилює побоювання профіциту ринку у 2026 році.

Вплив мирної угоди та рішень ОПЕК+ на світові ціни на нафту

Поточна ринкова реакція: корекція цін після технічного відскоку

На початку азійських торгів у четвер котирування нафти продовжили зниження, демонструючи, що короткостроковий технічний відскок не змінив фундаментальної оцінки ринку.

West Texas Intermediate (WTI) знизився приблизно на 0,55% до рівня 58,33 долара США за барель .

знизився приблизно на до рівня . Brent Crude втратив близько 0,48% , торгуючись на рівні 62,83 долара США за барель .

втратив близько , торгуючись на рівні . Напередодні, у середу, ціни відновлювалися від мінімумів за один місяць, однак аналітики пов’язують це переважно з покриттям коротких позицій і технічними покупками, а не зі зміною фундаментальних факторів.

Таким чином, ринок залишається вразливим до подальшого зниження, а останні рухи цін виглядають більшою мірою як корекційні, ніж як початок нового висхідного тренду.

Мирна угода Україна–росія як потенційний фактор додаткової пропозиції

Ключовим фактором тижня для нафтового ринку став очевидний прогрес у домовленостях щодо мирної угоди між україною та росією.

Спецпредставник США Стів Віткофф готується до поїздки до москви наступного тижня, що свідчить про активізацію дипломатичних зусиль.

готується до поїздки до наступного тижня, що свідчить про активізацію дипломатичних зусиль. Повідомляється, що україна погодилася на мирну угоду , залишилося уточнити лише «деякі незначні деталі».

, залишилося уточнити лише «деякі незначні деталі». Ринок закладає в очікування розблокування додаткових обсягів російської нафти, що може посилити вже наявні значні світові запаси.

Перспектива мирної угоди, яка відкриє шлях для додаткового постачання російської нафти та посилить вже й так значні глобальні запаси, і надалі тиснутиме на ціни протягом тижня, — зазначає Чарльз Кеннеді (Oilprice.com).

Отже, сама по собі політична деескалація, яка знижує геополітичну премію в ціні на нафту, у цьому випадку одночасно формує ризик подальшого профіциту пропозиції, що для ринку виявляється «ведмежим» сигналом.

Курс на профіцит до 2026 року

Попри надії на додатковий попит, пов’язаний із пом’якшенням монетарної політики США чи сезонними чинниками, стратегічна картина лишається зміщеною в бік надлишкової пропозиції.

Оцінки, на які орієнтується ринок, передбачають профіцит на нафтовому ринку у 2026 році .

. Якщо мирна угода відкриє шлях до стабільного збільшення постачання з росії, це посилить уже закладений у прогнози сценарій надлишку.

Поєднання високих запасів та структурного профіциту обмежує потенціал стійкого зростання цін навіть у разі короткострокових «відскоків».

У результаті ринок реагує на політичні новини не як на чинник дефіциту, а як на сигнал можливого довготривалого «надлишку барелів», що тисне на ціни вже зараз.

Засідання ОПЕК+: додатковий рівень невизначеності

Ситуацію ускладнює те, що ринок одночасно готується до ключового засідання ОПЕК+, запланованого на неділю.

Учасники ринку уважно стежать за будь-якими сигналами щодо квот видобутку та стратегії управління пропозицією .

та . Поточні очікування полягають у тому, що ОПЕК+ навряд чи змінить політику видобутку на перший квартал та групові рівні видобутку на 2026 рік .

та . За відсутності нових обмежень видобутку об’єднання навряд чи стане противагою до потенційного збільшення пропозиції з росії.

Таким чином, рішення або навіть відсутність рішучих дій з боку ОПЕК+ можуть підсилити «ведмежий» настрій, якщо ринок не отримає сигналів про агресивніше стримування пропозиції.

Тонка ліквідність та ризики короткострокової волатильності

Додатковим фактором, що підвищує вразливість ринку, стає сезонний чинник — святковий період Дня подяки у США.

Очікується, що торгівля залишатиметься тонкою у зв’язку зі зменшенням активності учасників ринку.

у зв’язку зі зменшенням активності учасників ринку. За такої ліквідності ціни на нафту залишаються особливо чутливими до негативних новин або до посилення «ведмежих» очікувань.

або до посилення «ведмежих» очікувань. Якщо не з’явиться чіткий драйвер попиту, нафта залишається вразливою до подальшого зниження.

У сукупності прогрес на мирному треку, очікування профіциту у 2026 році, невизначеність навколо рішень ОПЕК+ та тонка ліквідність створюють комбінацію факторів, що системно працюють проти зростання цін.

Структура причинно-наслідкових зв’язків: інтелектуальна карта впливів

Геополітика: прогрес мирної угоди україна–росія Очікування мирної угоди → зниження геополітичної премії у ціні нафти. Можливе зняття частини обмежень для російської нафти → зростання пропозиції . Збільшення пропозиції за умов значних запасів → «ведмежий» тиск на котирування .

Фундаментальні фактори ринку Прогнозований профіцит у 2026 році → формування довгострокового «стелі» для цін. Короткострокові відскоки, зумовлені технічними факторами (short covering) → нестійкі цінові рухи. Відсутність чіткого, підтвердженого зростання попиту → обмежений потенціал для «бичачого» тренду .

Політика ОПЕК+ Очікування збереження чинної політики на I квартал → відсутність потужного запобіжника проти профіциту . Стабільні групові рівні видобутку на 2026 рік → консервація поточної рівноваги сил на пропозиційній стороні.

Ринкове середовище Тонка ліквідність під час Дня подяки → підвищена чутливість ринку до негативних новин . Відсутність чіткого каталізатора попиту → вразливість до подальшого зниження WTI та Brent .



У підсумку ринок нафти входить у період підвищеної невизначеності із переважанням ризиків зниження цін, де навіть позитивні з політичної точки зору новини про мир можуть мати «ведмежий» економічний ефект через очікування додаткового постачання та структурного профіциту у 2026 році.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com