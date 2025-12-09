Геополітичний тиск і нафта: як грудень 2025 року переписує правила для ЄС

На початку грудня 2025 року світовий нафтовий ринок опинився у точці, де політика й геополітика стають не менш важливими за запаси й видобуток. Європейський Союз одночасно готується до повної відмови від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року, обговорює разом із G7 заборону морських сервісів для російської нафти, стикається з ударами по енергетичній інфраструктурі в Україні та будує нову архітектуру безпеки постачання. На цьому тлі ціни на нафту коливаються у коридорі приблизно 60–73 дол./барель, а економіка єврозони зростає близько на 1,1% на рік, залишаючись вразливою до енергетичних ризиків.

Грудневі складові ризиків і можливостей для енергетичної безпеки ЄС

1. Диверсифікація постачання та логістична стійкість Європи

Між 3 і 9 грудня 2025 року одразу кілька ключових новин задали контури майбутньої конфігурації європейського ринку нафти й нафтопродуктів.

Політичне рішення ЄС про повну відмову від російського газу й нафти до 2027 року. За даними матеріалу Mfame, досягнуто політичної домовленості між Європарламентом і Радою ЄС, яка передбачає: припинення імпорту LNG з росії до 31 грудня 2026 року; припинення імпорту трубопровідного газу до 30 вересня 2027 року з можливим коротким подовженням до 1 листопада 2027 року у разі проблем із заповненням сховищ; зобов’язання держав-членів подати національні плани диверсифікації постачання газу й нафти .

За даними матеріалу Mfame, досягнуто політичної домовленості між Європарламентом і Радою ЄС, яка передбачає: G7 та ЄС обговорюють перехід від цінового стелі до повної заборони морських сервісів для російської нафти. Матеріал Reuters від 5–6 грудня 2025 року фіксує: плани заборонити страхування, фрахт і низку інших морських сервісів для експорту російської нафти; оцінку, що приблизно третина експорту рф досі використовує судна й сервіси з юрисдикцій G7/ЄС , тоді як решта вже пішла у «тіньовий флот»; ризик подальшого зростання ставок фрахту та страхових премій , особливо для маршрутів з високим політичним ризиком.

Матеріал Reuters від 5–6 грудня 2025 року фіксує: Світовий ринок у режимі надлишкової пропозиції. Аналітичні огляди відзначають, що: Brent і WTI перебувають біля дво-тижневих максимумів на очікуваннях зниження ставки ФРС США, але середньостроковий фон залишається «ведмежим» через очікуваний надлишок пропозиції у 2026 році , зростання видобутку поза ОПЕК+ та великі запаси, включно з «плавучими» запасами нафтопродуктів на танкерах .

Аналітичні огляди відзначають, що:

Висновок: грудневі новини формують три ключові вузли для інтелектуальної карти європейського нафтового ринку:

стратегічна диверсифікація (заміщення російських обсягів LNG і трубопровідного газу до 2026–2027 років);

(заміщення російських обсягів LNG і трубопровідного газу до 2026–2027 років); жорсткіший санкційний режим G7/ЄС , який підвищує вартість логістики та страхування і змушує рф ще глибше йти в «тіньовий флот»;

, який підвищує вартість логістики та страхування і змушує рф ще глибше йти в «тіньовий флот»; глобальний надлишок пропозиції, що стримує ціни, але робить ринок чутливим до будь-яких збоїв інфраструктури чи нових санкцій.

Таким чином, для ЄС логістична стійкість уже не лише питання фізичних маршрутів, а й доступу до страхових і фінансових сервісів, які можуть бути обмежені політичним рішенням.

2. Захист критичної паливної та енергетичної інфраструктури

Грудневий інформаційний потік одночасно підсвітив військові ризики для енергетики на східному фланзі ЄС та економічні інструменти її захисту.

Нові санкції США проти російських нафтових гігантів. Аналітика Free Policy Briefs описує: посилення санкцій проти Роснефти та Лукойла, включно з вторинними санкціями для банків і контрагентів , які з ними працюють; вимушені кроки окремих країн ЄС, зокрема тимчасову націоналізацію НПЗ Lukoil у Болгарії для гарантування паливної безпеки; асиметричний вплив на держави, які довше користувалися дешевою російською сировиною, та їхню потребу у фінансуванні модернізації й диверсифікації НПЗ .

Аналітика Free Policy Briefs описує: Системна підтримка ЄС відновлення енергосистем України та Молдови. За матеріалами The Odessa Journal: Єврокомісія підтверджує, що ЄС продовжить фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури України та Молдови , пошкодженої ударами; йдеться про інтеграцію енергомереж у європейську систему та підтримку транскордонних потоків (зокрема експорту електроенергії з Румунії до Молдови у разі дефіциту); фактично це довгострокові інвестиції в критичну інфраструктуру на східному фланзі ЄС , які підвищують стійкість усього європейського енергетичного простору.

За матеріалами The Odessa Journal: Масовані удари рф по енергетичній інфраструктурі України. The Kyiv Independent повідомляє про: ракетно-дронові атаки по об’єктах енергетики в Кременчуці, Чернігівській області та районі Фастова у період 7–8 грудня; пошкодження ТЕЦ, енергооб’єктів, залізничної інфраструктури, загибель мирних жителів і масштабні перебої з електро-, водо- та теплопостачанням; необхідність аварійного відновлення критичних систем та посилення захисту об’єктів.

The Kyiv Independent повідомляє про:

Висновок: захист критичної інфраструктури для ЄС вже прямо поєднує військову та економічну складові:

удари рф по енергосистемі України демонструють, що об’єкти генерації, нафтобази, порти й залізниця є пріоритетними цілями у сучасній війні;

у сучасній війні; санкції та тимчасове державне управління НПЗ у країнах ЄС показують готовність втручатися в управління активами заради безперервності постачання палива;

палива; фінансування відновлення та інтеграції мереж України й Молдови формує новий пояс енергетичної безпеки довкола ЄС.

Це означає, що «захист інфраструктури» більше не обмежується фізичною безпекою об’єктів: він охоплює санкційну політику, інвестиції, страхування ризиків та регуляторні механізми тимчасового управління активами.

3. Європейська економіка: ВВП, експорт і фіскальний простір

Новини початку грудня 2025 року дозволяють окреслити контури економічного фону, на якому розгортаються енергетичні події.

IC Markets фіксує, що: інфляція в єврозоні наближається до 2% , а ЄЦБ утримує ставки без змін, балансуючи між ціновою стабільністю та підтримкою зростання; прогнозоване зростання ВВП єврозони на 2025 рік становить близько 1,1% ; економічне відновлення значною мірою спирається на публічні інвестиції та поступове пожвавлення експорту .

Економічний огляд The Rio Times зазначає, що: ВВП єврозони у 3 кварталі 2025 року зріс приблизно на 0,3% квартал до кварталу ; паралельно поліпшуються торговельні показники , зокрема завдяки збільшенню постачання енергоресурсів із США; енергетичний шок 2022–2023 років частково подолано , і основні ризики для зростання нині пов’язані з монетарною політикою та зовнішнім попитом.

Аналітичні коментарі щодо ринку нафти підкреслюють: слабку промислову активність у частині європейських економік; обмежений приріст попиту на паливо попри помірне зростання ВВП; залежність податкових надходжень від того, наскільки безболісним буде перехід на нову енергетичну модель із меншим упором на російські ресурси.



Висновок: для європейських урядів ціна помилки в енергетичній політиці висока:

надто різкий розрив із російськими енергоносіями без належної диверсифікації загрожує гальмуванням зростання ВВП та втратою експортних позицій через високі енерговитрати;

через високі енерговитрати; надто повільна адаптація збільшує геополітичні ризики і зберігає уразливість до шантажу й ударів по інфраструктурі;

і зберігає уразливість до шантажу й ударів по інфраструктурі; оптимальна траєкторія передбачає поєднання інвестицій у інфраструктуру, підтримку промисловості та таргетоване пом’якшення для вразливих секторів, щоб зберегти податкові надходження.

4. Ціноутворення та конкуренція на європейських нафтових хабах

Цінова динаміка нафти початку грудня 2025 року відображає синтез ринкових і політичних факторів.

За даними Reuters, ціни на нафту зростали майже на 1% до дво-тижневих максимумів на тлі: очікуваного зниження ставки ФРС США , яке може стимулювати економічне зростання та попит на енергію; застою переговорів щодо миру в Україні , що зберігає невизначеність щодо майбутніх обсягів російського експорту; санкційних ризиків і напруженості довкола росії та Венесуели.

на тлі: Аналітичні матеріали відзначають, що: Brent і WTI торгуються у широкому коридорі приблизно 60–73 дол./барель на тлі надлишку пропозиції; на ринку формується логістична та «воєнна» премія у ціні, пов’язана з ризиками для постачання з росії та іншими конфліктними регіонами; дисконт Urals до Brent залишається інструментом, через який санкційний тиск зменшує бюджетні доходи рф і водночас змінює конкурентні умови для НПЗ у ЄС та поза ним.



Структура ціни для європейських хабів у грудні 2025 року фактично складається з декількох шарів:

базова ціна сировини (Brent/WTI) у коридорі 60–73 дол./барель;

(Brent/WTI) у коридорі 60–73 дол./барель; логістична складова , яка зростає через: ризики нових санкцій G7/ЄС; можливу заборону морських сервісів для російської нафти; перерозподіл вантажопотоків та зростання ставок фрахту й страхування;

, яка зростає через: регуляторно-фіскальна надбавка (акцизи, ПДВ, вуглецеві податки та інші інструменти кліматичної політики ЄС);

(акцизи, ПДВ, вуглецеві податки та інші інструменти кліматичної політики ЄС); маржа трейдерів і НПЗ, яка стискається в умовах конкуренції та надлишкової пропозиції, але може тимчасово розширюватися під час локальних збоїв.

У підсумку конкуренція на європейських хабах зміщується з боротьби за «дешеву молекулу» до боротьби за «надійну і санкційно чисту молекулу» з прогнозованою логістикою та податковими ризиками.

5. Причинно-наслідкові зв’язки грудня 2025 року

Якщо звести всі наведені факти, можна виділити такі ключові ланцюжки.

Санкційна політика G7/ЄС → вартість логістики → структура цін → доходи рф та маржа європейських НПЗ. Перехід від price cap до можливої заборони морських сервісів підвищує вартість транспортування російської нафти та обмежує коло легальних сервіс-провайдерів. Це ймовірно збільшує логістичну премію у кінцевій ціні й поглиблює дисконт Urals , зменшуючи податкові доходи рф. Для європейських НПЗ це означає нерівне конкурентне поле залежно від доступу до дешевших санкційних обсягів і швидкості диверсифікації.

Військові ризики для інфраструктури → інвестиції в відновлення та інтеграцію мереж → довгострокова енергетична безпека ЄС. Масовані удари рф по енергетичним об’єктам України оголюють вразливість транзитних коридорів і критичної інфраструктури. Відповідю стають програми ЄС із фінансування відновлення та інтеграції енергосистем України й Молдови . У довгостроковій перспективі це зміцнює стійкість східного флангу ЄС і розосереджує ризики.

Диверсифікація постачання → енергетичні витрати промисловості → зростання ВВП, експорт і податкові надходження. Політичне рішення про відмову від російських енергоносіїв до 2026–2027 років змушує ЄС активно інвестувати в альтернативні джерела та маршрути . Якщо диверсифікація буде реалізована із запізненням, це загрожує підвищеними енерговитратами для промисловості й тиском на експорт. Своєчасна диверсифікація на тлі вже частково подоланого енергетичного шоку й поточного зростання ВВП близько 1,1% дозволяє стабілізувати податкові надходження і зберегти конкурентоспроможність.

Глобальний надлишок пропозиції → вузький ціновий коридор → висока чутливість до шоків. Надлишковий видобуток поза ОПЕК+ та великі запаси тримають ціни у коридорі 60–73 дол./барель . Це знижує ймовірність довготривалих цінових сплесків, але робить ринок дуже чутливим до короткострокових шоків — санкційних, військових, логістичних. Для ЄС це означає потребу в гнучких механізмах управління стратегічними запасами нафти й нафтопродуктів та в сценарному плануванні на випадок блокад чи масованих ударів.



Сукупно ці фактори показують, що грудень 2025 року став не просто черговим місяцем волатильності цін на нафту, а моментом, коли ЄС закріпив курс на глибоку перебудову всієї системи енергетичної безпеки – від санкційної політики до інвестицій у мережі й захист критичної інфраструктури.

