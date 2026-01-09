Європейське нафтопостачання під тиском: як логістичні ризики та перерозподіл потоків підвищують ціну «надійності»

Комбінація ризиків у Чорному морі, обмежень на маршруті Каспійського трубопровідного консорціуму та переналаштування венесуельських нафтових потоків у бік США формує для Європи нову реальність. Фізичного дефіциту може не бути, проте логістика стає дорожчою, а доступність альтернативних барелів — менш передбачуваною. Це підсилює волатильність премій, спредів і підвищує кінцеву вартість імпорту.

Логістика та диверсифікація: чому Європі стає «дорожче й складніше»

Подвійний тиск на ринок формується через зростання логістичних витрат та перерозподіл атлантичних потоків.

формується через зростання логістичних витрат та перерозподіл атлантичних потоків. Логістична ціна бареля зростає через страхування, премії ризику, фрахт, портові витрати та обхідні маршрути.

Перемальовування потоків означає зміну доступності альтернативних сортів для ЄС і швидкі коливання диференціалів.

Чорне море: дрони, страхування і дорожча доставка

8 січня 2026 року Reuters повідомив про атаку дрона на танкер у Чорному морі , після чого судно було перенаправлене до турецької стоянки.

, після чого судно було перенаправлене до турецької стоянки. Попередні інциденти вже призводили до зростання страхових ставок war-risk , що автоматично закладається у фрахт і контракти з доставкою.

, що автоматично закладається у фрахт і контракти з доставкою. Затримки та перенаправлення означають демередж — плату за простій суден, а також збої графіків постачання нафти й нафтопродуктів.

Висновок: навіть без масштабної ескалації Чорне море додає до кожної тонни та бареля компонент плати за ризик, який безпосередньо відчуває європейський імпортер.

CPC як вузьке місце: системний ефект одного термінала

CPC є ключовим маршрутом експорту казахстанської нафти через Чорне море.

є ключовим маршрутом експорту казахстанської нафти через Чорне море. За даними Reuters, у грудні експорт CPC Blend мав бути найнижчим за 14 місяців через погоду, наслідки ударів і ремонти інфраструктури.

мав бути найнижчим за 14 місяців через погоду, наслідки ударів і ремонти інфраструктури. Upstream з посиланням на оцінки Kpler вказував, що експорт через CPC-термінал знизився приблизно на третину.

Обмеження одного вузла миттєво транслюється у премії та диференціали на суміжних ринках.

на суміжних ринках. Менше барелів з Чорного моря означає ефект доміно для Атлантики: зростає конкуренція за заміщення з Північного моря, Західної Африки, США та Латинської Америки.

Ринок готовий платити більше за надійні маршрути, що підвищує ціни на умовах CIF та delivered для Європи.

Висновок: CPC — це не лише казахстанський маршрут, а фактор атлантичного балансування і премії за надійність для ЄС.

Венесуела → США: як змінюються атлантичні потоки

Reuters повідомив, що трейдер Vitol отримав попередню спеціальну ліцензію США на переговори щодо імпорту та експорту венесуельської нафти на 18 місяців .

отримав попередню спеціальну ліцензію США на переговори щодо імпорту та експорту венесуельської нафти . Обговорюється маркетинг венесуельської нафти Vitol і Trafigura, а також рамка постачання до 50 млн барелів у США.

у США. Financial Times фіксує, що американські компанії вимагають жорстких гарантій перед великими інвестиціями, що обмежує швидкість приросту видобутку.

Якщо США забирають більше важких і кислих сортів, доступність альтернатив для Європи скорочується .

. Концентрація маркетингу у кількох трейдерів прискорює перепрайсинг ризиків і підвищує роль премій та умов постачання.

Висновок: венесуельський фактор впливає не лише на котирування, а на те, які барелі та на яких умовах будуть доступні в Атлантиці у найближчі місяці й квартали.

Як це впливає на спреди, премії та ринок продуктів

Премія ризику в доставці збільшує різницю між FOB і delivered цінами.

збільшує різницю між FOB і delivered цінами. Диференціали сортів зростають на користь нафти з надійнішою логістикою.

зростають на користь нафти з надійнішою логістикою. Навіть за сигналів достатньої пропозиції, таких як перехід дизельного ринку в contango, логістичний шок може швидко повернути премії та маржі.

У короткому горизонті головний ризик для Європи й України — не відсутність нафти, а дорожча та менш передбачувана доставка. У середньому горизонті перерозподіл атлантичних потоків може обмежувати доступність альтернатив саме тоді, коли логістика стає вузьким місцем.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, Financial Times, Upstream