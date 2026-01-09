Європейське нафтопостачання під тиском: як логістичні ризики та перерозподіл потоків підвищують ціну «надійності»

Обновлено: Январь 09, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Європейське нафтопостачання під тиском: як логістичні ризики та перерозподіл потоків підвищують ціну «надійності»

Комбінація ризиків у Чорному морі, обмежень на маршруті Каспійського трубопровідного консорціуму та переналаштування венесуельських нафтових потоків у бік США формує для Європи нову реальність. Фізичного дефіциту може не бути, проте логістика стає дорожчою, а доступність альтернативних барелів — менш передбачуваною. Це підсилює волатильність премій, спредів і підвищує кінцеву вартість імпорту.

Логістика та диверсифікація: чому Європі стає «дорожче й складніше»

  • Подвійний тиск на ринок формується через зростання логістичних витрат та перерозподіл атлантичних потоків.
  • Логістична ціна бареля зростає через страхування, премії ризику, фрахт, портові витрати та обхідні маршрути.
  • Перемальовування потоків означає зміну доступності альтернативних сортів для ЄС і швидкі коливання диференціалів.

Чорне море: дрони, страхування і дорожча доставка

  • 8 січня 2026 року Reuters повідомив про атаку дрона на танкер у Чорному морі, після чого судно було перенаправлене до турецької стоянки.
  • Попередні інциденти вже призводили до зростання страхових ставок war-risk, що автоматично закладається у фрахт і контракти з доставкою.
  • Затримки та перенаправлення означають демередж — плату за простій суден, а також збої графіків постачання нафти й нафтопродуктів.

Висновок: навіть без масштабної ескалації Чорне море додає до кожної тонни та бареля компонент плати за ризик, який безпосередньо відчуває європейський імпортер.

CPC як вузьке місце: системний ефект одного термінала

  • CPC є ключовим маршрутом експорту казахстанської нафти через Чорне море.
  • За даними Reuters, у грудні експорт CPC Blend мав бути найнижчим за 14 місяців через погоду, наслідки ударів і ремонти інфраструктури.
  • Upstream з посиланням на оцінки Kpler вказував, що експорт через CPC-термінал знизився приблизно на третину.
  • Обмеження одного вузла миттєво транслюється у премії та диференціали на суміжних ринках.
  • Менше барелів з Чорного моря означає ефект доміно для Атлантики: зростає конкуренція за заміщення з Північного моря, Західної Африки, США та Латинської Америки.
  • Ринок готовий платити більше за надійні маршрути, що підвищує ціни на умовах CIF та delivered для Європи.

Висновок: CPC — це не лише казахстанський маршрут, а фактор атлантичного балансування і премії за надійність для ЄС.

Венесуела → США: як змінюються атлантичні потоки

  • Reuters повідомив, що трейдер Vitol отримав попередню спеціальну ліцензію США на переговори щодо імпорту та експорту венесуельської нафти на 18 місяців.
  • Обговорюється маркетинг венесуельської нафти Vitol і Trafigura, а також рамка постачання до 50 млн барелів у США.
  • Financial Times фіксує, що американські компанії вимагають жорстких гарантій перед великими інвестиціями, що обмежує швидкість приросту видобутку.
  • Якщо США забирають більше важких і кислих сортів, доступність альтернатив для Європи скорочується.
  • Концентрація маркетингу у кількох трейдерів прискорює перепрайсинг ризиків і підвищує роль премій та умов постачання.

Висновок: венесуельський фактор впливає не лише на котирування, а на те, які барелі та на яких умовах будуть доступні в Атлантиці у найближчі місяці й квартали.

Як це впливає на спреди, премії та ринок продуктів

  • Премія ризику в доставці збільшує різницю між FOB і delivered цінами.
  • Диференціали сортів зростають на користь нафти з надійнішою логістикою.
  • Навіть за сигналів достатньої пропозиції, таких як перехід дизельного ринку в contango, логістичний шок може швидко повернути премії та маржі.

У короткому горизонті головний ризик для Європи й України — не відсутність нафти, а дорожча та менш передбачувана доставка. У середньому горизонті перерозподіл атлантичних потоків може обмежувати доступність альтернатив саме тоді, коли логістика стає вузьким місцем.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, Financial Times, Upstream

Автор:

(Всего статей: 2521)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: