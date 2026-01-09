Європейське нафтопостачання під тиском: як логістичні ризики та перерозподіл потоків підвищують ціну «надійності»

Комбінація ризиків у Чорному морі, обмежень на маршруті Каспійського трубопровідного консорціуму та переналаштування венесуельських нафтових потоків у бік США формує для Європи нову реальність. Фізичного дефіциту може не бути, проте логістика стає дорожчою, а доступність альтернативних барелів — менш передбачуваною. Це підсилює волатильність премій, спредів і підвищує кінцеву вартість імпорту.
Логістика та диверсифікація: чому Європі стає «дорожче й складніше»
- Подвійний тиск на ринок формується через зростання логістичних витрат та перерозподіл атлантичних потоків.
- Логістична ціна бареля зростає через страхування, премії ризику, фрахт, портові витрати та обхідні маршрути.
- Перемальовування потоків означає зміну доступності альтернативних сортів для ЄС і швидкі коливання диференціалів.
Чорне море: дрони, страхування і дорожча доставка
- 8 січня 2026 року Reuters повідомив про атаку дрона на танкер у Чорному морі, після чого судно було перенаправлене до турецької стоянки.
- Попередні інциденти вже призводили до зростання страхових ставок war-risk, що автоматично закладається у фрахт і контракти з доставкою.
- Затримки та перенаправлення означають демередж — плату за простій суден, а також збої графіків постачання нафти й нафтопродуктів.
Висновок: навіть без масштабної ескалації Чорне море додає до кожної тонни та бареля компонент плати за ризик, який безпосередньо відчуває європейський імпортер.
CPC як вузьке місце: системний ефект одного термінала
- CPC є ключовим маршрутом експорту казахстанської нафти через Чорне море.
- За даними Reuters, у грудні експорт CPC Blend мав бути найнижчим за 14 місяців через погоду, наслідки ударів і ремонти інфраструктури.
- Upstream з посиланням на оцінки Kpler вказував, що експорт через CPC-термінал знизився приблизно на третину.
- Обмеження одного вузла миттєво транслюється у премії та диференціали на суміжних ринках.
- Менше барелів з Чорного моря означає ефект доміно для Атлантики: зростає конкуренція за заміщення з Північного моря, Західної Африки, США та Латинської Америки.
- Ринок готовий платити більше за надійні маршрути, що підвищує ціни на умовах CIF та delivered для Європи.
Висновок: CPC — це не лише казахстанський маршрут, а фактор атлантичного балансування і премії за надійність для ЄС.
Венесуела → США: як змінюються атлантичні потоки
- Reuters повідомив, що трейдер Vitol отримав попередню спеціальну ліцензію США на переговори щодо імпорту та експорту венесуельської нафти на 18 місяців.
- Обговорюється маркетинг венесуельської нафти Vitol і Trafigura, а також рамка постачання до 50 млн барелів у США.
- Financial Times фіксує, що американські компанії вимагають жорстких гарантій перед великими інвестиціями, що обмежує швидкість приросту видобутку.
- Якщо США забирають більше важких і кислих сортів, доступність альтернатив для Європи скорочується.
- Концентрація маркетингу у кількох трейдерів прискорює перепрайсинг ризиків і підвищує роль премій та умов постачання.
Висновок: венесуельський фактор впливає не лише на котирування, а на те, які барелі та на яких умовах будуть доступні в Атлантиці у найближчі місяці й квартали.
Як це впливає на спреди, премії та ринок продуктів
- Премія ризику в доставці збільшує різницю між FOB і delivered цінами.
- Диференціали сортів зростають на користь нафти з надійнішою логістикою.
- Навіть за сигналів достатньої пропозиції, таких як перехід дизельного ринку в contango, логістичний шок може швидко повернути премії та маржі.
У короткому горизонті головний ризик для Європи й України — не відсутність нафти, а дорожча та менш передбачувана доставка. У середньому горизонті перерозподіл атлантичних потоків може обмежувати доступність альтернатив саме тоді, коли логістика стає вузьким місцем.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, Financial Times, Upstream