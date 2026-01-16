Нафтовий ринок узяв паузу: відновлення постачання з Венесуели стримує зростання цін, але ризики з Ірану зберігаються

Обновлено: Январь 16, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Нафтовий ринок узяв паузу: відновлення постачання з Венесуели стримує зростання цін, але ризики з Ірану зберігаються

Світові ціни на нафту припинили зростання після чотирьох днів підйому. Ринок реагує на відновлення експорту з Венесуели та зростання запасів у США, попри це геополітична напруга навколо Ірану й надалі формує премію ризику та утримує ціни від різкого падіння.

Баланс факторів на ринку нафти

Ранкові торги зафіксували корекцію котирувань після серії підвищень. Інвестори оцінюють нові обсяги постачання, статистику запасів і можливі перебої через політичну нестабільність на Близькому Сході.

Динаміка цін

  • Brent знизилася на 20 центів (0,3%) до $65,27 за барель.
  • WTI втратила 23 центи (0,4%) і торгувалася на рівні $60,92 за барель.

Венесуела: повернення обсягів на ринок

  • Венесуела, країна-член ОПЕК, почала згортати скорочення видобутку, запроваджені під час дії американського ембарго.
  • Експорт сирої нафти відновлюється на тлі домовленостей між Каракасом і Вашингтоном.
  • Два супертанкери вже залишили венесуельські води з приблизно 1,8 млн барелів кожен.
  • Загальний обсяг потенційної угоди оцінюється у 50 млн барелів, що може поступово послабити дефіцит пропозиції.

США: запаси сигналізують про м’якший баланс

  • За даними American Petroleum Institute, комерційні запаси сирої нафти у США зросли на 5,23 млн барелів за тиждень до 9 січня.
  • Запаси бензину збільшилися на 8,23 млн барелів.
  • Запаси дистилятів зросли на 4,34 млн барелів.
  • Зростання запасів вказує на послаблення співвідношення попиту та пропозиції у короткостроковій перспективі.

Іран: геополітична премія ризику

  • Масові протести в Ірані посилили побоювання щодо можливих перебоїв постачання з четвертого за обсягами виробника ОПЕК.
  • Поки що протести не охопили основні нафтовидобувні регіони, що обмежує реальний вплив на видобуток.
  • Основний ефект — зростання геополітичної напруги та логістичних ризиків, а не прямі фізичні втрати обсягів.

«Протести в Ірані можуть посилити глобальний нафтовий баланс через короткострокові втрати постачання, але насамперед — через зростання геополітичної премії ризику», — зазначили аналітики Citi.

Аналітики Citi підвищили свій прогноз для Brent на найближчі три місяці до $70 за барель, водночас наголосивши, що ризики наразі мають політичний і логістичний характер.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

Автор:

(Всего статей: 2537)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: