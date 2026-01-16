Нафтовий ринок узяв паузу: відновлення постачання з Венесуели стримує зростання цін, але ризики з Ірану зберігаються

Світові ціни на нафту припинили зростання після чотирьох днів підйому. Ринок реагує на відновлення експорту з Венесуели та зростання запасів у США, попри це геополітична напруга навколо Ірану й надалі формує премію ризику та утримує ціни від різкого падіння.

Баланс факторів на ринку нафти

Ранкові торги зафіксували корекцію котирувань після серії підвищень. Інвестори оцінюють нові обсяги постачання, статистику запасів і можливі перебої через політичну нестабільність на Близькому Сході.

Динаміка цін

Brent знизилася на 20 центів (0,3%) до $65,27 за барель .

знизилася на (0,3%) до . WTI втратила 23 центи (0,4%) і торгувалася на рівні $60,92 за барель.

Венесуела: повернення обсягів на ринок

Венесуела, країна-член ОПЕК, почала згортати скорочення видобутку , запроваджені під час дії американського ембарго.

, запроваджені під час дії американського ембарго. Експорт сирої нафти відновлюється на тлі домовленостей між Каракасом і Вашингтоном.

на тлі домовленостей між Каракасом і Вашингтоном. Два супертанкери вже залишили венесуельські води з приблизно 1,8 млн барелів кожен .

. Загальний обсяг потенційної угоди оцінюється у 50 млн барелів, що може поступово послабити дефіцит пропозиції.

США: запаси сигналізують про м’якший баланс

За даними American Petroleum Institute, комерційні запаси сирої нафти у США зросли на 5,23 млн барелів за тиждень до 9 січня.

за тиждень до 9 січня. Запаси бензину збільшилися на 8,23 млн барелів .

. Запаси дистилятів зросли на 4,34 млн барелів .

. Зростання запасів вказує на послаблення співвідношення попиту та пропозиції у короткостроковій перспективі.

Іран: геополітична премія ризику

Масові протести в Ірані посилили побоювання щодо можливих перебоїв постачання з четвертого за обсягами виробника ОПЕК.

з четвертого за обсягами виробника ОПЕК. Поки що протести не охопили основні нафтовидобувні регіони , що обмежує реальний вплив на видобуток.

, що обмежує реальний вплив на видобуток. Основний ефект — зростання геополітичної напруги та логістичних ризиків, а не прямі фізичні втрати обсягів.

«Протести в Ірані можуть посилити глобальний нафтовий баланс через короткострокові втрати постачання, але насамперед — через зростання геополітичної премії ризику», — зазначили аналітики Citi.

Аналітики Citi підвищили свій прогноз для Brent на найближчі три місяці до $70 за барель, водночас наголосивши, що ризики наразі мають політичний і логістичний характер.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters