Нафтовий ринок узяв паузу: відновлення постачання з Венесуели стримує зростання цін, але ризики з Ірану зберігаються

Світові ціни на нафту припинили зростання після чотирьох днів підйому. Ринок реагує на відновлення експорту з Венесуели та зростання запасів у США, попри це геополітична напруга навколо Ірану й надалі формує премію ризику та утримує ціни від різкого падіння.
Баланс факторів на ринку нафти
Ранкові торги зафіксували корекцію котирувань після серії підвищень. Інвестори оцінюють нові обсяги постачання, статистику запасів і можливі перебої через політичну нестабільність на Близькому Сході.
Динаміка цін
- Brent знизилася на 20 центів (0,3%) до $65,27 за барель.
- WTI втратила 23 центи (0,4%) і торгувалася на рівні $60,92 за барель.
Венесуела: повернення обсягів на ринок
- Венесуела, країна-член ОПЕК, почала згортати скорочення видобутку, запроваджені під час дії американського ембарго.
- Експорт сирої нафти відновлюється на тлі домовленостей між Каракасом і Вашингтоном.
- Два супертанкери вже залишили венесуельські води з приблизно 1,8 млн барелів кожен.
- Загальний обсяг потенційної угоди оцінюється у 50 млн барелів, що може поступово послабити дефіцит пропозиції.
США: запаси сигналізують про м’якший баланс
- За даними American Petroleum Institute, комерційні запаси сирої нафти у США зросли на 5,23 млн барелів за тиждень до 9 січня.
- Запаси бензину збільшилися на 8,23 млн барелів.
- Запаси дистилятів зросли на 4,34 млн барелів.
- Зростання запасів вказує на послаблення співвідношення попиту та пропозиції у короткостроковій перспективі.
Іран: геополітична премія ризику
- Масові протести в Ірані посилили побоювання щодо можливих перебоїв постачання з четвертого за обсягами виробника ОПЕК.
- Поки що протести не охопили основні нафтовидобувні регіони, що обмежує реальний вплив на видобуток.
- Основний ефект — зростання геополітичної напруги та логістичних ризиків, а не прямі фізичні втрати обсягів.
«Протести в Ірані можуть посилити глобальний нафтовий баланс через короткострокові втрати постачання, але насамперед — через зростання геополітичної премії ризику», — зазначили аналітики Citi.
Аналітики Citi підвищили свій прогноз для Brent на найближчі три місяці до $70 за барель, водночас наголосивши, що ризики наразі мають політичний і логістичний характер.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters