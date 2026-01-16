Нафтовий ринок у пастці невизначеності: як заяви Дональда Трампа щодо Ірану розгойдують ціни та ризики для Європи

Світовий нафтовий ринок на початку 2026 року перебуває у стані нестійкої рівноваги. Суперечливі сигнали з Білого дому щодо можливих дій США проти Ірану провокують різкі коливання цін, посилюють нервозність трейдерів і накладаються на низку інших факторів – від атак на танкери у Чорному морі до рекордного імпорту нафти Китаєм.

Геополітична невизначеність і цінові коливання

Ключовим драйвером ринку цього тижня стали очікування щодо можливих військових дій США проти Ірану. Саме вони спричинили короткострокове зростання цін, яке згодом було знівельоване більш заспокійливими заявами президента США.

ICE Brent протягом тижня коливався поблизу 65 доларів за барель , демонструючи різкі рухи вгору і вниз.

протягом тижня коливався поблизу , демонструючи різкі рухи вгору і вниз. Ринок реагував не на факти, а на очікування та риторику, що перетворило торги на гру в здогадки щодо наступного кроку Вашингтона.

Відсутність новин із Венесуели, здатних реально вплинути на баланс попиту і пропозиції, лише підсилила роль політичних заяв.

OPEC і довгостроковий оптимізм

Водночас Організація країн-експортерів нафти вперше представила прогноз попиту на 2027 рік, який виглядає значно оптимістичнішим за настрої ринку.

OPEC очікує зростання світового попиту на нафту на 1,34 млн барелів на добу .

. Основні чинники – сильна економічна активність та повільніше, ніж очікувалося, поширення біопалива.

Такий прогноз контрастує з поточною волатильністю, спричиненою геополітичними ризиками.

Санкції, танкери і ризики постачання

Окремим джерелом напруги стали дії США щодо морських постачань та безпекові інциденти у стратегічних морських вузлах.

США отримали судові ордери на конфіскацію десятків танкерів , пов’язаних із венесуельською нафтовою торгівлею.

, пов’язаних із венесуельською нафтовою торгівлею. Військові та берегова охорона США вже захопили порожній танкер , що вийшов з вод Венесуели на початку січня.

, що вийшов з вод Венесуели на початку січня. У Чорному морі три атаки дронами на танкери біля узбережжя росії змусили кілька європейських НПЗ відмовитися від закупівель казахстанської нафти CPC Blend .

на танкери біля узбережжя росії змусили кілька європейських НПЗ відмовитися від закупівель казахстанської нафти . Це призвело до зниження диференціалів цієї марки до дисконту відносно Dated Brent.

Європейські вузькі місця: логістика і регулювання

Європейський ринок додатково стикається з внутрішніми проблемами, що посилюють загальну нестабільність.

Рух через протоку Дарданелли був зупинений через аварію судна Boston Beacon, що збільшило затримки транзиту до семи днів .

. Європейська комісія фактично паралізувала торгівлю, запропонувавши звільнити добрива від механізму вуглецевого коригування CBAM, попри 10 483 вже поданих на початку року декларацій.

Світовий попит: Китай як стабілізатор

На тлі геополітичних ризиків саме Азія демонструє фактор стабільного попиту.

Китай у грудні збільшив імпорт сирої нафти на 17% у річному вимірі.

у річному вимірі. Загальний обсяг склав 55,97 млн тонн або 13,18 млн барелів на добу , що стало історичним максимумом.

або , що стало історичним максимумом. Зростання імпорту з росії компенсувало скорочення постачання з Ірану.

Висновки для України в умовах широкомасштабної війни

Наведені тенденції мають пряме значення для України, яка функціонує в умовах постійних воєнних ризиків.

Атаки на танкери підтверджують, що енергетична логістика є прямою ціллю у сучасних конфліктах.

є прямою ціллю у сучасних конфліктах. Для України це означає потребу у поєднанні військового захисту, інвестицій у резервні маршрути та страхування ризиків.

Коливання Brent навколо 65 доларів за барель формують нестійку базу для внутрішніх цін.

Зростає роль логістичної складової у кінцевій ціні пального та значення конкуренції між альтернативними маршрутами імпорту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com