Нафтовий ринок у пастці невизначеності: як заяви Дональда Трампа щодо Ірану розгойдують ціни та ризики для Європи

Обновлено: Январь 16, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Нафтовий ринок у пастці невизначеності: як заяви Дональда Трампа щодо Ірану розгойдують ціни та ризики для Європи

Світовий нафтовий ринок на початку 2026 року перебуває у стані нестійкої рівноваги. Суперечливі сигнали з Білого дому щодо можливих дій США проти Ірану провокують різкі коливання цін, посилюють нервозність трейдерів і накладаються на низку інших факторів – від атак на танкери у Чорному морі до рекордного імпорту нафти Китаєм.

Геополітична невизначеність і цінові коливання

Ключовим драйвером ринку цього тижня стали очікування щодо можливих військових дій США проти Ірану. Саме вони спричинили короткострокове зростання цін, яке згодом було знівельоване більш заспокійливими заявами президента США.

  • ICE Brent протягом тижня коливався поблизу 65 доларів за барель, демонструючи різкі рухи вгору і вниз.
  • Ринок реагував не на факти, а на очікування та риторику, що перетворило торги на гру в здогадки щодо наступного кроку Вашингтона.
  • Відсутність новин із Венесуели, здатних реально вплинути на баланс попиту і пропозиції, лише підсилила роль політичних заяв.

OPEC і довгостроковий оптимізм

Водночас Організація країн-експортерів нафти вперше представила прогноз попиту на 2027 рік, який виглядає значно оптимістичнішим за настрої ринку.

  • OPEC очікує зростання світового попиту на нафту на 1,34 млн барелів на добу.
  • Основні чинники – сильна економічна активність та повільніше, ніж очікувалося, поширення біопалива.
  • Такий прогноз контрастує з поточною волатильністю, спричиненою геополітичними ризиками.

Санкції, танкери і ризики постачання

Окремим джерелом напруги стали дії США щодо морських постачань та безпекові інциденти у стратегічних морських вузлах.

  • США отримали судові ордери на конфіскацію десятків танкерів, пов’язаних із венесуельською нафтовою торгівлею.
  • Військові та берегова охорона США вже захопили порожній танкер, що вийшов з вод Венесуели на початку січня.
  • У Чорному морі три атаки дронами на танкери біля узбережжя росії змусили кілька європейських НПЗ відмовитися від закупівель казахстанської нафти CPC Blend.
  • Це призвело до зниження диференціалів цієї марки до дисконту відносно Dated Brent.

Європейські вузькі місця: логістика і регулювання

Європейський ринок додатково стикається з внутрішніми проблемами, що посилюють загальну нестабільність.

  • Рух через протоку Дарданелли був зупинений через аварію судна Boston Beacon, що збільшило затримки транзиту до семи днів.
  • Європейська комісія фактично паралізувала торгівлю, запропонувавши звільнити добрива від механізму вуглецевого коригування CBAM, попри 10 483 вже поданих на початку року декларацій.

Світовий попит: Китай як стабілізатор

На тлі геополітичних ризиків саме Азія демонструє фактор стабільного попиту.

  • Китай у грудні збільшив імпорт сирої нафти на 17% у річному вимірі.
  • Загальний обсяг склав 55,97 млн тонн або 13,18 млн барелів на добу, що стало історичним максимумом.
  • Зростання імпорту з росії компенсувало скорочення постачання з Ірану.

Висновки для України в умовах широкомасштабної війни

Наведені тенденції мають пряме значення для України, яка функціонує в умовах постійних воєнних ризиків.

  • Атаки на танкери підтверджують, що енергетична логістика є прямою ціллю у сучасних конфліктах.
  • Для України це означає потребу у поєднанні військового захисту, інвестицій у резервні маршрути та страхування ризиків.
  • Коливання Brent навколо 65 доларів за барель формують нестійку базу для внутрішніх цін.
  • Зростає роль логістичної складової у кінцевій ціні пального та значення конкуренції між альтернативними маршрутами імпорту.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2537)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: