OPEC+ посилює компенсаційні скорочення: Казахстану доведеться урізати понад 0,6 млн барелів на добу

Країни OPEC+ з надлишковим видобутком нафти подали оновлені графіки компенсаційних скорочень до червня 2026 року. Найбільше навантаження припадає на Казахстан, який має компенсувати системне перевищення квот, попри те що останнє падіння видобутку було спричинене атаками дронів та погодними умовами, а не виконанням угоди.

Компенсаційні скорочення в межах OPEC+

Секретаріат OPEC повідомив, що чотири країни-учасниці угоди OPEC+, які раніше перевищували свої квоти з видобутку нафти, подали оновлені плани компенсаційних скорочень обсягів видобутку на період з січня по червень 2026 року.

Хто і на скільки скорочуватиме видобуток

Об’єднані Арабські Емірати зобов’язалися щомісяця скорочувати видобуток у межах від 10 тис. до 53 тис. барелів на добу до червня 2026 року.

зобов’язалися щомісяця скорочувати видобуток у межах від до червня 2026 року. Ірак , другий за обсягами виробник нафти в OPEC після Саудівської Аравії, має компенсувати від 79 тис. до 140 тис. барелів на добу щомісяця.

, другий за обсягами виробник нафти в OPEC після Саудівської Аравії, має компенсувати від щомісяця. Оман скорочуватиме від 5 тис. до 8 тис. барелів на добу , що є майже непомітним показником у загальному балансі OPEC+.

скорочуватиме від , що є майже непомітним показником у загальному балансі OPEC+. Казахстан нестиме найбільший тягар: компенсаційні скорочення коливатимуться від 503 тис. барелів на добу в січні до 669 тис. барелів на добу в червні 2026 року.

Причини надвиробництва Казахстану

Казахстан суттєво наростив видобуток нафти у 2025 році та системно перевищував свою квоту в межах OPEC+. Влада країни водночас неодноразово заявляла про відданість угоді.

Зростання видобутку з січня 2025 року було забезпечене розширенням родовища Тенгіз , яке реалізується консорціумом на чолі з Chevron.

, яке реалізується консорціумом на чолі з Chevron. Фактичні можливості швидко вписатися у компенсаційні графіки залишаються обмеженими.

«Наразі ми ще не можемо повністю вписатися в ці графіки компенсації, але Казахстан докладає всіх можливих зусиль для виконання угоди OPEC+ і залишається відданим їй», – заявив міністр енергетики Казахстану Єрлан Аккенженов у жовтні 2025 року.

Чому видобуток у Казахстані вже впав

Наприкінці 2025 року видобуток нафти в Казахстані різко скоротився, однак це не було пов’язано з виконанням умов OPEC+.

У грудні видобуток знизився на 230 тис. барелів на добу .

. Середній рівень виробництва становив 1,522 млн барелів на добу проти 1,759 млн барелів на добу у листопаді.

проти у листопаді. Ключові причини: вимушене припинення роботи SPM-3 (Single Point Mooring) на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму на чорноморському узбережжі росії після атаки дронів ; несприятливі зимові погодні умови в Чорному морі.



Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com