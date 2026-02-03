Венесуела здійснила перше в історії експортне постачання скрапленого нафтового газу (LPG), що стало символом структурних змін в енергетичній політиці країни, часткового зняття санкцій США та спроби диверсифікувати експорт за межі традиційної сирої нафти.

Перший рейс LPG як сигнал глобальним ринкам

У неділю з узбережжя штату Ансоатегі вирушив танкер Chrysopigi Lady, який доставляє першу експортну партію LPG в історії Венесуели на міжнародні ринки.

Тип продукту: скраплений нафтовий газ (LPG)

скраплений нафтовий газ (LPG) Статус: перше експортне постачання в історії країни

перше експортне постачання в історії країни Місце відвантаження: узбережжя Ансоатегі

узбережжя Ансоатегі Ринок призначення: глобальні ринки (без уточнення країн)

«З гордістю ділюся цим моментом. Разом із робітничим класом ми відзначаємо цю історичну віху — експорт першої молекули газу країни, досягнення, присвячене добробуту нашого народу», — виконуюча обов’язки президента Венесуели :contentReference[oaicite:0]{index=0}.

Законодавча база: реформа як каталізатор експорту

Запуск експорту LPG відбувся менш ніж через тиждень після одностайного ухвалення Національною асамблеєю реформи Органічного закону про вуглеводні — ключового елементу економічного курсу нової адміністрації.

Доступ приватного сектору до всіх етапів ланцюга — від розвідки до зберігання

до всіх етапів ланцюга — від розвідки до зберігання Скорочення ролі державного контролю з боку PDVSA

з боку PDVSA Міжнародна арбітражна юрисдикція замість національних судів

замість національних судів Правові гарантії для іноземного капіталу

Реформа фактично знімає багаторічні обмеження, що стримували інвестиції, та створює інституційну основу для масштабного залучення приватних компаній у газовий сегмент.

Геополітичний чинник і санкційне пом’якшення

Експорт LPG став можливим на тлі радикальних політичних змін. Менш ніж за місяць до цього спецпідрозділи США провели операцію Absolute Resolve, у результаті якої був затриманий колишній президент :contentReference[oaicite:1]{index=1} та його дружина Сілія Флорес.

Адміністрація президента США :contentReference[oaicite:2]{index=2}:

частково зняла санкції Міністерства фінансів США;

дозволила торговельні операції між американськими компаніями та новою владою Венесуели;

узгодила з Каракасом угоду обсягом 500 млн доларів США для стабілізації та модернізації сектору.

Стратегічне значення LPG для Венесуели

Історично Венесуела майже повністю залежала від експорту сирої нафти. Додавання LPG до експортного портфеля означає:

диверсифікацію енергетичного експорту ;

; зменшення цінових ризиків , пов’язаних із нафтовими котируваннями;

, пов’язаних із нафтовими котируваннями; вихід на нові сегменти споживачів, зокрема в країнах з дефіцитом газу.

Для глобального ринку LPG це створює потенційне додаткове джерело постачання, яке може вплинути на баланс пропозиції у середньостроковій перспективі.

