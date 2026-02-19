Бенчмарк дизеля зростає п’ятий тиждень поспіль: ринок балансує між холодами та профіцитом

Середня роздрібна ціна дизельного пального у США зростає вже п’ятий тиждень поспіль і досягла 3,711 дол./галон. За цей період вона піднялася на 25,2 цента. Водночас ф’ючерсний ринок демонструє відносну стабільність, а Міжнародне енергетичне агентство погіршило прогноз зростання світового попиту на нафту у 2026 році. Інвестори, однак, ігнорують «ведмежі» сигнали та продовжують робити ставку на зростання котирувань.

П’ять тижнів зростання: що штовхає дизель угору

Роздрібна ціна

За даними Міністерства енергетики США / Управління енергетичної інформації (EIA), середня роздрібна ціна дизеля:

зросла на 2,3 цента за галон за останній тиждень;

за останній тиждень; досягла 3,711 дол./галон ;

; піднялася сумарно на 25,2 цента за п’ять тижнів;

за п’ять тижнів; до початку зростання становила 3,459 дол./галон.

Бенчмарк використовується для розрахунку паливних надбавок у транспортному секторі, тому його динаміка напряму впливає на логістику та кінцеву ціну товарів.

Погодні фактори

Одним із ключових драйверів стало різке похолодання на північному сході США. Там основним паливом для опалення є heating oil, який структурно близький до дизеля. Через це:

попит на дистиляти зріс;

кореляція між цінами на дизель і мазут для опалення посилилася;

ф’ючерсні котирування отримали підтримку.

Ф’ючерси: вузький діапазон коливань

Попри п’ятитижневе зростання роздрібних цін, ринок ф’ючерсів на ультранизькосірчистий дизель (ULSD) у лютому залишався відносно спокійним.

Наприкінці січня контракт на лютий закрився на рівні 2,7356 дол./галон (на фоні холодів).

(на фоні холодів). Березневий контракт відкрив лютий із розрахунковою ціною 2,3598 дол./галон — це мінімум місяця.

— це мінімум місяця. Максимум зафіксовано 11 лютого — 2,4404 дол./галон .

. Різниця між мінімумом і максимумом — близько 8 центів, що свідчить про відсутність різких рухів.

Такий вузький коридор коливань вказує на тимчасову стабілізацію після турбулентного початку року, який визначали:

геополітичні ризики;

ослаблення долара США (що традиційно підтримує нафтові ціни);

погодні чинники.

Спред між нафтою та дизелем

Різниця між ціною ULSD і Brent — світовим еталоном сирої нафти — суттєво не змінилася. Це означає, що маржа переробки залишається стабільною, а ринок не закладає різких перекосів у балансі попиту і пропозиції.

IEA: профіцит зростає, попит слабшає

У лютневому звіті Міжнародне енергетичне агентство (IEA) переглянуло прогноз зростання світового попиту на нафту у 2026 році:

у січні очікувалося зростання на 930 тис. барелів на добу ;

; у лютому прогноз знижено до 850 тис. барелів на добу.

Таким чином, очікуваний профіцит пропозиції відносно попиту розширюється.

Інвестори ігнорують «ведмежі» сигнали

Інвестори стають дедалі більш оптимістичними щодо перспектив цін на нафту, оскільки потенційні ризики для видобутку та танкерного трафіку множаться — зокрема загрози військових дій США проти Ірану та жорсткіше застосування санкцій. — Джон Кемп

За даними бірж, спостерігається зростання чистих довгих позицій інвесторів у нафтових контрактах. Тобто ринок активів продовжує закладати в ціни геополітичну премію.

Джерело: Terminal

За матеріалами: finance.yahoo.com