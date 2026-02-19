Інфляція в Канаді сповільнюється завдяки дешевшому бензину: сигнал для енергоринку

Річна інфляція в Канаді у січні знизилася до 2,3%, що нижче як грудневого показника 2,4%, так і очікувань аналітиків. Головний фактор — різке падіння цін на бензин на 16,7% у річному вимірі. Водночас продукти харчування та одяг дорожчають, а базова інфляція поступово стабілізується. Це дає підстави центральному банку утримувати паузу в зміні облікової ставки на рівні 2,25%.

Що відбувається з інфляцією та паливними цінами в Канаді

Загальна динаміка інфляції

За даними Statistics Canada, оприлюдненими в Reuters, індекс споживчих цін (CPI) у січні зріс на 2,3% у річному вимірі. Це:

  • менше за грудневі 2,4%;
  • нижче прогнозу аналітиків, які очікували 2,4%;
  • на місячній основі — без змін.

Індекс споживчих цін (CPI) — це ключовий показник інфляції, який відображає зміну вартості кошика товарів і послуг для домогосподарств.

Бензин як ключовий фактор

Найбільший внесок у сповільнення інфляції зробило пальне:

  • ціни на бензин знизилися на 16,7% у січні;
  • у грудні падіння становило 13,8%;
  • саме бензиновий індекс став головним чинником гальмування загальної інфляції.

Однак без урахування бензину інфляція була б значно вищою — 3% у річному вимірі, що відповідає грудневому показнику.

Продукти, алкоголь і одяг: протилежний тренд

Попри дешевше пальне, інші категорії демонструють суттєве зростання:

  • Продукти харчування подорожчали на 7,3%, насамперед через зростання цін у ресторанах;
  • Категорія алкогольних напоїв зросла на 4,8%;
  • Ціни на одяг також зросли через ефект порівняльної бази.

Статистики пояснюють це так званим базовим ефектом: торік у цей період діяли податкові пільги на продаж, які тимчасово знижували ціни. Тепер порівняння з «дешевою» базою створює видимість більшого зростання.

Базова інфляція та позиція центрального банку

Економісти традиційно орієнтуються на базову інфляцію — показник без урахування продуктів харчування та енергії, оскільки ці категорії є найбільш волатильними.

  • Без урахування їжі та енергії CPI зріс на 2,4% (у грудні — 2,5%);
  • Індекс CPI-median знизився з 2,6% до 2,5%;
  • CPI-trim — з 2,7% до 2,4%.

Витрати на житло, які мають найбільшу вагу в інфляційному кошику, зросли на 1,7%, що також свідчить про поступове сповільнення тиску.

Bank of Canada вважає, що інфляція стабілізувалася поблизу середини цільового діапазону. Це дозволило регулятору зберегти паузу в зміні ставки на рівні 2,25%.

Зараз очевидно, що Керівна рада має повністю зосередитися на підтримці економіки — Ройс Мендес, керівний директор та голова макростратегії Desjardins Group.

Після публікації даних канадський долар знизився на 0,2% до 1,3668 канадського долара за долар США. Дохідність дворічних держоблігацій впала на 3,9 базисного пункту до 2,439%.

Очікування ринку

  • Грошові ринки закладають ймовірність зниження ставки вже до липня;
  • Частина економістів прогнозує відсутність зниження ставки цього року через стабільність інфляції в межах цілі.

Що це означає для енергетичного сектору

Падіння цін на бензин на 16,7% стало вирішальним чинником сповільнення інфляції. Це демонструє, що енергетичний компонент залишається ключовим драйвером макроекономічної динаміки.

  • Ціни на пальне безпосередньо впливають на транспортні витрати та логістику;
  • Зниження вартості бензину стримує загальний інфляційний тиск;
  • Енергоринок залишається одним із головних стабілізаторів економіки.

Висновок

Канадська економіка входить у фазу контрольованої стабілізації. Попри зростання цін на продукти та алкоголь, саме енергетичний сектор забезпечив уповільнення інфляції до 2,3%. Подальша динаміка паливного ринку визначатиме монетарні рішення та інвестиційні очікування.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

