Космічна сонячна енергетика стане економічно доцільною до 2040 року — дослідження

Космічна сонячна енергетика (SBSP) може стати конкурентною за вартістю вже до 2040 року. Дослідження свідчать, що технологія здатна забезпечити безперервне 24/7 постачання безвуглецевої електроенергії, скоротити потребу Європи у наземних ВДЕ до 80% та зекономити енергосистемі 35,9 млрд євро щороку. Ключова ідея — розміщення сонячних панелей на орбіті з передачею енергії на Землю через мікрохвильові промені.
Космос як відповідь на дефіцит землі та нестабільність генерації
Проблема: відновлювана енергетика впирається в обмеження
Світовий перехід до чистої енергії стикається з двома фундаментальними бар’єрами:
- Дефіцит земельних ресурсів для масштабних сонячних і вітрових електростанцій, що конкурують із сільським господарством;
- Нестабільність генерації — залежність від погоди, пори року та часу доби.
Ці фактори сповільнюють розвиток ВДЕ саме тоді, коли енергетична безпека стає критичною — попит на електроенергію стрімко зростає, зокрема через бум штучного інтелекту.
Рішення: Space-Based Solar Power (SBSP)
SBSP передбачає розміщення сонячних панелей на геостаціонарній орбіті Землі. У космосі сонце світить постійно — тому панелі можуть виробляти безперервну базову потужність 24/7.
- Електроенергія передається на Землю у вигляді мікрохвильового променя;
- Наземні приймачі — ректенни — перетворюють сигнал у готову до мережі електроенергію;
- Супутники можуть перемикати постачання між різними країнами та мережами в реальному часі.
Така диспетчеризованість означає суттєве зниження потреби в накопичувачах енергії.
Економіка: конкурентоспроможність до 2040 року
За даними дослідження Frazer-Nash Consultancy, за умови належної державної та фінансової підтримки малі системи SBSP можуть стати конкурентними з іншими комерційними джерелами електроенергії вже до 2040 року.
- Пропонується підключення до існуючої інфраструктури офшорних вітрових електростанцій у Великій Британії;
- Ректенни можуть використовувати ті самі мережеві підключення;
- Це зменшує капітальні витрати та пришвидшує інтеграцію.
Ректенни отримують мікрохвильові промені із супутників на геостаціонарній орбіті та безпосередньо перетворюють їх у електроенергію для мережі.
Важливо, що ректенни є прозорими конструкціями. Їх можна розміщувати на сільськогосподарських угіддях або поряд із традиційними сонячними електростанціями без значного конфлікту за землю.
Потенціал для Європи: 80% менше наземних ВДЕ
Дослідження King’s College London (2025 рік) демонструє масштаб впливу:
- Скорочення потреби в наземних ВДЕ до 80%;
- Зменшення потреби в накопичувачах більш ніж на дві третини;
- Скорочення витрат енергосистеми на 35,9 млрд євро на рік за рахунок економії на генерації, зберіганні та мережевій інфраструктурі.
Висока енергетична щільність SBSP означає і менше використання критично важливих мінералів. За оцінками Всесвітнього економічного форуму, така система потребує на порядки менше критичних матеріалів для забезпечення тієї ж безперервної потужності, ніж наземні рішення з масштабними накопичувачами.
Значення для енергетичної безпеки
Поєднання характеристик робить SBSP потенційно стратегічною технологією:
- Базова генерація без залежності від погодних умов;
- Диспетчеризованість та гнучке управління потоками електроенергії;
- Низькі викиди протягом життєвого циклу;
- Висока ресурсна ефективність.
За умов стрімкого зростання глобального попиту на електроенергію та кліматичного тиску, космічна сонячна енергетика розглядається як один із ключових елементів майбутньої енергетичної архітектури.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com