Космічна сонячна енергетика стане економічно доцільною до 2040 року — дослідження

Космічна сонячна енергетика (SBSP) може стати конкурентною за вартістю вже до 2040 року. Дослідження свідчать, що технологія здатна забезпечити безперервне 24/7 постачання безвуглецевої електроенергії, скоротити потребу Європи у наземних ВДЕ до 80% та зекономити енергосистемі 35,9 млрд євро щороку. Ключова ідея — розміщення сонячних панелей на орбіті з передачею енергії на Землю через мікрохвильові промені.

Космос як відповідь на дефіцит землі та нестабільність генерації

Проблема: відновлювана енергетика впирається в обмеження

Світовий перехід до чистої енергії стикається з двома фундаментальними бар’єрами:

  • Дефіцит земельних ресурсів для масштабних сонячних і вітрових електростанцій, що конкурують із сільським господарством;
  • Нестабільність генерації — залежність від погоди, пори року та часу доби.

Ці фактори сповільнюють розвиток ВДЕ саме тоді, коли енергетична безпека стає критичною — попит на електроенергію стрімко зростає, зокрема через бум штучного інтелекту.

Рішення: Space-Based Solar Power (SBSP)

SBSP передбачає розміщення сонячних панелей на геостаціонарній орбіті Землі. У космосі сонце світить постійно — тому панелі можуть виробляти безперервну базову потужність 24/7.

  • Електроенергія передається на Землю у вигляді мікрохвильового променя;
  • Наземні приймачі — ректенни — перетворюють сигнал у готову до мережі електроенергію;
  • Супутники можуть перемикати постачання між різними країнами та мережами в реальному часі.

Така диспетчеризованість означає суттєве зниження потреби в накопичувачах енергії.

Економіка: конкурентоспроможність до 2040 року

За даними дослідження Frazer-Nash Consultancy, за умови належної державної та фінансової підтримки малі системи SBSP можуть стати конкурентними з іншими комерційними джерелами електроенергії вже до 2040 року.

  • Пропонується підключення до існуючої інфраструктури офшорних вітрових електростанцій у Великій Британії;
  • Ректенни можуть використовувати ті самі мережеві підключення;
  • Це зменшує капітальні витрати та пришвидшує інтеграцію.

Ректенни отримують мікрохвильові промені із супутників на геостаціонарній орбіті та безпосередньо перетворюють їх у електроенергію для мережі.

Важливо, що ректенни є прозорими конструкціями. Їх можна розміщувати на сільськогосподарських угіддях або поряд із традиційними сонячними електростанціями без значного конфлікту за землю.

Потенціал для Європи: 80% менше наземних ВДЕ

Дослідження King’s College London (2025 рік) демонструє масштаб впливу:

  • Скорочення потреби в наземних ВДЕ до 80%;
  • Зменшення потреби в накопичувачах більш ніж на дві третини;
  • Скорочення витрат енергосистеми на 35,9 млрд євро на рік за рахунок економії на генерації, зберіганні та мережевій інфраструктурі.

Висока енергетична щільність SBSP означає і менше використання критично важливих мінералів. За оцінками Всесвітнього економічного форуму, така система потребує на порядки менше критичних матеріалів для забезпечення тієї ж безперервної потужності, ніж наземні рішення з масштабними накопичувачами.

Значення для енергетичної безпеки

Поєднання характеристик робить SBSP потенційно стратегічною технологією:

  • Базова генерація без залежності від погодних умов;
  • Диспетчеризованість та гнучке управління потоками електроенергії;
  • Низькі викиди протягом життєвого циклу;
  • Висока ресурсна ефективність.

За умов стрімкого зростання глобального попиту на електроенергію та кліматичного тиску, космічна сонячна енергетика розглядається як один із ключових елементів майбутньої енергетичної архітектури.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com

