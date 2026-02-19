Угорщина та Словаччина зупинили експорт дизеля в Україну: нафтопровід «Дружба» став важелем тиску

Транзит нафти через українську ділянку нафтопроводу «Дружба» зупинений із 27 січня і досі не відновлений. На цьому тлі Будапешт і Братислава припинили «постачання» дизельного пального в Україну, а також активували альтернативні морські імпортні маршрути російської нафти. Словаччина вже відкрила 250 тис. тонн державних резервів, щоб гарантувати стабільність внутрішнього ринку.
«Дружба» як політичний маркер: що сталося і чому це важливо
Зупинка транзиту
Постачання нафти через українську ділянку нафтопроводу «Дружба» було зупинено 27 січня 2026 року. За словами міністра закордонних справ і торгівлі Угорщини, технічні та фізичні умови для відновлення транспортування до Угорщини наявні, однак рішення Києва не поновлювати транзит він назвав політичним.
«Виходячи з послідовної інформації з місця, встановлено, що технічні та фізичні умови для відновлення постачання нафти нафтопроводом “Дружба” до Угорщини є. Рішення України не відновлювати постачання — політичне», — заявив Петер Сіярто.
Відповідь Будапешта і Братислави
- Угорщина припинила «постачання» дизеля в Україну до відновлення транзиту сирої нафти.
- Словацька компанія Slovnaft, що входить до угорської групи MOL, зупинила експорт дизеля не лише в Україну, а й на інші зовнішні ринки.
- Уся продукція Slovnaft тепер спрямовується виключно на внутрішній ринок Словаччини.
«Усе, що виробляється, буде призначене для словацького ринку», — пояснив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
Морський маршрут замість трубопроводу
Рішення в межах ЄС
Угорщина та Словаччина офіційно повідомили Європейську комісію про намір скористатися правом імпортувати російську нафту морем до відновлення трубопровідного транспорту.
- MOL уже замовила необхідні обсяги для морського транспортування.
- Перші поставки очікуються в середині березня.
Ціна альтернативи
Зміна маршруту означає зростання логістичних витрат. За словами Роберта Фіцо:
- Поточний тариф транзиту — трохи більше 1 євро за тонну на 100 км.
- У разі транспортування через Хорватію — понад 5 євро за тонну на 100 км.
Різниця більш ніж у п’ять разів може суттєво вплинути на собівартість переробки та кінцеву ціну нафтопродуктів.
Словаччина відкриває стратегічні резерви
- Із державних матеріальних резервів вивільнено 250 000 тонн нафти.
- Цього обсягу достатньо, щоб Slovnaft працювала щонайменше один місяць.
- Компанія зобов’язалася повернути ці обсяги до резервів до вересня 2026 року.
Для забезпечення внутрішнього ринку Slovnaft щоденно потребує 7 300–7 500 тонн нафти.
Прем’єр-міністр Словаччини запевнив, що дефіциту нафтопродуктів у країні не буде.
Структурні зміни: пошук альтернатив і трансформація переробки
Slovnaft поступово трансформує виробництво, щоб мати змогу переробляти не лише російську нафту, а й альтернативні сорти. Це означає:
- технічну модернізацію нафтопереробних потужностей;
- диверсифікацію джерел сировини;
- зменшення залежності від одного маршруту та одного постачальника.
Фактично йдеться про перехід до більш гнучкої моделі енергозабезпечення, де політичні ризики мінімізуються через технологічні рішення.
Ситуація навколо «Дружби» показує, що енергетика в Європі дедалі більше стає інструментом політики. Попри технічну готовність системи, саме політичні рішення визначають рух нафти і пального — а відтак і стабільність ринків.
Джерело: Terminal
За матеріалами: ceenergynews.com