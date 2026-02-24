Індійські виробники етанолу просять уряд підвищити норму змішування до 27%

Етанольний бум в Індії зіткнувся з обмеженням у 20% змішування бензину з біопаливом. Через надлишкові виробничі потужності галузь просить уряд підвищити норматив до 27%. У 2025/26 маркетинговому році виробники запропонували 17,7 млрд літрів етанолу за попиту трохи більше 10 млрд літрів з боку державних нафтотрейдерів.

Ринок біоетанолу Індії: надлишкова пропозиція проти 20% бар’єра

Індійська етанольна галузь, яка протягом останніх років демонструвала стрімке зростання, фактично вперлася у так звану “стелю 20% змішування”. Йдеться про державну норму, яка передбачає додавання до бензину до 20% етанолу. Подальше зростання виробництва без перегляду цього нормативу створює дисбаланс на ринку.

Кількісна картина ринку

  • 17,7 млрд літрів етанолу запропонувала галузь на 2025/26 рік змішування.
  • Попит з боку державних нафтових маркетингових компаній (oil marketing companies) становить трохи більше 10 млрд літрів.
  • Різниця між пропозицією та попитом перевищує 7 млрд літрів.
  • Чинний норматив змішування — 20%.

Таким чином, понад третина потенційного виробництва ризикує залишитися незатребуваною. Це означає недозавантаження заводів, зростання фінансового навантаження та зниження ефективності інвестицій у нові потужності.

Позиція виробників

За даними Financial Express, виробники етанолу з зернової сировини вже звернулися до уряду з проханням переглянути норматив і підвищити його до 27%. До цієї ініціативи приєдналася й цукрова промисловість, яка активно диверсифікувала бізнес у бік біоетанолу.

Аргументація галузі базується на простій економіці:

  • потужності значно зросли завдяки державним програмам підтримки;
  • вкладені інвестиції потребують повернення;
  • без підвищення частки змішування частина виробництв працюватиме з неповним завантаженням;
  • надлишок пропозиції тиснутиме на внутрішні ціни.

Що означає 27% змішування

Підвищення нормативу до 27% дозволило б частково поглинути надлишкову пропозицію. За умов збереження поточного попиту на бензин це означало б збільшення закупівель етанолу на мільярди літрів щороку.

Фактично йдеться про зміну балансу між:

  • державною політикою енергетичної безпеки;
  • аграрною підтримкою цукрової та зернової галузей;
  • економікою нафтопереробного сектору;
  • ціновими параметрами пального для споживачів.

Індія протягом останніх років активно просувала програму біопалив як інструмент скорочення імпорту нафти та підтримки фермерів. Проте нинішня ситуація демонструє, що швидкість нарощування виробництва перевищила темпи розширення нормативної бази.

Стратегічний контекст

Ситуація в Індії показує типову для енергетичних трансформацій проблему: державні стимули запускають хвилю інвестицій, але регуляторні межі стають вузьким місцем. У цьому випадку 20% бар’єр фактично перетворився на структурне обмеження для подальшого розвитку галузі.

Подальші рішення уряду визначатимуть:

  • фінансову стабільність етанольних заводів;
  • обсяги імпорту традиційних нафтопродуктів;
  • динаміку внутрішнього аграрного ринку;
  • цінові сигнали для інвесторів у біопаливний сектор.

Джерело: Terminal

За матеріалами: biofuelsdigest.com

