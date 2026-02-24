Роздрібні ціни на бензин у США тримаються нижче $3 попри аварії на НПЗ та геополітичні ризики

Роздрібні ціни на бензин у США тримаються нижче $3 попри аварії на НПЗ та геополітичні ризики

Середня ціна бензину в США становить $2,94 за галон, що на $0,21 менше, ніж торік. Попри аварії на нафтопереробних заводах, сезонні ремонти та загрозу ескалації конфлікту між США та Іраном, ринок залишається відносно збалансованим. Водночас аналітики попереджають: у разі військової операції під ризиком може опинитися до 20 млн барелів на добу морського транспортування нафти.

Стійкість роздрібного сегмента на тлі турбулентності

Американський ринок моторного пального демонструє відносну стабільність навіть в умовах комплексних викликів — від зимових штормів до геополітичної напруги та торговельної невизначеності.

Ціни на АЗС: динаміка року

  • $2,94 за галон звичайного бензину станом на понеділок — дані автомобільного клубу AAA.
  • $3,15 за галон — рівень аналогічного періоду минулого року.
  • Прогноз Управління енергетичної інформації США (EIA): $2,91 за галон у середньому за рік проти $3,10 у 2025 році.

Галон — це 3,785 літра.

Запаси та попит: баланс зберігається

  • Запаси моторного бензину за тиждень до 13 лютого були на 3,5% вищими, ніж торік.
  • Обсяг нафтопродуктів, відвантажених на ринок (індикатор попиту), зріс на 4,1% у річному вимірі.

Таким чином, попри локальні перебої, критичного дефіциту на ринку не спостерігається.

Фактор НПЗ: аварії, пожежі та планові ремонти

Лютий позначився низкою технічних інцидентів на нафтопереробних заводах (НПЗ), що тимчасово знижували обсяги виробництва.

Технічні перебої

  • Незапланована зупинка на НПЗ у Боргері (Техас), оператор — Phillips 66. Потужність — 140 тис. барелів на добу.
  • Плановий двомісячний ремонт НПЗ Marathon в Ель-Пасо (Техас) — 131 тис. барелів на добу.
  • Пожежа 9 лютого на НПЗ Valero в Ардморі (Оклахома) — 91,5 тис. барелів на добу, повна зупинка.
  • Зупинка НПЗ Marathon у Кетлеттсбурзі (Кентуккі) 10–13 лютого через перебої з електропостачанням — 255 тис. барелів на добу.

Весняні профілактичні роботи вже досягли піку. За даними IIR Energy, подальші планові зупинки не перевищать 1 млн барелів на добу до кінця сезону.

Каліфорнійський парадокс

Після закриття НПЗ у Бенішії, який працював з 1969 року, Каліфорнія змушена імпортувати пальне навіть із Багамських островів. Це демонструє вразливість регіональних ринків у разі скорочення внутрішніх потужностей.

Нафта і геополітика: ризик 20 млн барелів на добу

Ключовим чинником невизначеності залишається ситуація навколо Ірану.

  • WTI (West Texas Intermediate) — базовий американський сорт нафти — зріс на 16% від початку року.
  • Аналітики EIA очікують зниження ціни WTI нижче $50 за барель наступного року.
  • У разі військової ескалації під ризиком може опинитися 20 млн барелів на добу морського транспортування сирої нафти.

«Вплив був би глибоким», — зазначив аналітик PVM Тамаш Варга щодо потенційної військової операції.

Попри те, що енергетичний сектор формально не потрапив під тарифні обмеження, невизначеність у суміжних галузях, зокрема сталевій, створює додаткові ризики для інвестицій та логістики.

Джерело: Terminal
За матеріалами: IIR

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

