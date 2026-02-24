Роздрібні ціни на бензин у США тримаються нижче $3 попри аварії на НПЗ та геополітичні ризики

Середня ціна бензину в США становить $2,94 за галон, що на $0,21 менше, ніж торік. Попри аварії на нафтопереробних заводах, сезонні ремонти та загрозу ескалації конфлікту між США та Іраном, ринок залишається відносно збалансованим. Водночас аналітики попереджають: у разі військової операції під ризиком може опинитися до 20 млн барелів на добу морського транспортування нафти.

Стійкість роздрібного сегмента на тлі турбулентності

Американський ринок моторного пального демонструє відносну стабільність навіть в умовах комплексних викликів — від зимових штормів до геополітичної напруги та торговельної невизначеності.

Ціни на АЗС: динаміка року

$2,94 за галон звичайного бензину станом на понеділок — дані автомобільного клубу AAA.

звичайного бензину станом на понеділок — дані автомобільного клубу AAA. $3,15 за галон — рівень аналогічного періоду минулого року.

— рівень аналогічного періоду минулого року. Прогноз Управління енергетичної інформації США (EIA): $2,91 за галон у середньому за рік проти $3,10 у 2025 році.

Галон — це 3,785 літра.

Запаси та попит: баланс зберігається

Запаси моторного бензину за тиждень до 13 лютого були на 3,5% вищими , ніж торік.

, ніж торік. Обсяг нафтопродуктів, відвантажених на ринок (індикатор попиту), зріс на 4,1% у річному вимірі.

Таким чином, попри локальні перебої, критичного дефіциту на ринку не спостерігається.

Фактор НПЗ: аварії, пожежі та планові ремонти

Лютий позначився низкою технічних інцидентів на нафтопереробних заводах (НПЗ), що тимчасово знижували обсяги виробництва.

Технічні перебої

Незапланована зупинка на НПЗ у Боргері (Техас), оператор — Phillips 66. Потужність — 140 тис. барелів на добу .

. Плановий двомісячний ремонт НПЗ Marathon в Ель-Пасо (Техас) — 131 тис. барелів на добу .

. Пожежа 9 лютого на НПЗ Valero в Ардморі (Оклахома) — 91,5 тис. барелів на добу , повна зупинка.

, повна зупинка. Зупинка НПЗ Marathon у Кетлеттсбурзі (Кентуккі) 10–13 лютого через перебої з електропостачанням — 255 тис. барелів на добу.

Весняні профілактичні роботи вже досягли піку. За даними IIR Energy, подальші планові зупинки не перевищать 1 млн барелів на добу до кінця сезону.

Каліфорнійський парадокс

Після закриття НПЗ у Бенішії, який працював з 1969 року, Каліфорнія змушена імпортувати пальне навіть із Багамських островів. Це демонструє вразливість регіональних ринків у разі скорочення внутрішніх потужностей.

Нафта і геополітика: ризик 20 млн барелів на добу

Ключовим чинником невизначеності залишається ситуація навколо Ірану.

WTI (West Texas Intermediate) — базовий американський сорт нафти — зріс на 16% від початку року .

. Аналітики EIA очікують зниження ціни WTI нижче $50 за барель наступного року.

наступного року. У разі військової ескалації під ризиком може опинитися 20 млн барелів на добу морського транспортування сирої нафти.

«Вплив був би глибоким», — зазначив аналітик PVM Тамаш Варга щодо потенційної військової операції.

Попри те, що енергетичний сектор формально не потрапив під тарифні обмеження, невизначеність у суміжних галузях, зокрема сталевій, створює додаткові ризики для інвестицій та логістики.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IIR