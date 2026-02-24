США знижують прогноз цін на бензин до 2027 року: що стоїть за цифрами і які ризики залишаються

Адміністрація енергетичної інформації США (EIA) переглянула у бік зниження прогноз роздрібних цін на звичайний бензин у 2026–2027 роках. Попри очікуване здешевлення відносно 2025 року, ринок залишається вразливим до сезонних чинників, рішень ОПЕК+ та геополітики. Поточні котирування нижчі, ніж торік і два роки тому, однак аналітики попереджають про можливе прискорення зростання навесні.

Прогноз EIA та фактична динаміка: детальна картина

Оновлений прогноз до 2027 року

У новому Short-Term Energy Outlook (STEO) — щомісячному короткостроковому прогнозі ринку енергії — U.S. Energy Information Administration (EIA) знизила оцінки середньої роздрібної ціни на звичайний бензин у США:

2026 рік — $2,91 за галон ;

; 2027 рік — $2,93 за галон.

У січневій версії STEO очікування були дещо вищими:

$2,92 за галон у 2026 році;

$2,95 за галон у 2027 році.

Для порівняння: у 2025 році середня ціна становила $3,10 за галон, що означає прогнозоване зниження на 17–19 центів у наступні роки.

Поквартальна динаміка

EIA деталізує очікування по кварталах, що дає уявлення про сезонність:

I кв. 2026 — $2,88 ;

; II кв. 2026 — $3,04 ;

; III кв. 2026 — $2,97 ;

; IV кв. 2026 — $2,76 ;

; I кв. 2027 — $2,79 ;

; II кв. 2027 — $3,05 ;

; III кв. 2027 — $3,04 ;

; IV кв. 2027 — $2,82.

Пік традиційно припадає на другий і третій квартали — період активного споживання та переходу на літні сорти бензину.

Поточні ціни: дані GasBuddy та AAA

Аналітична платформа GasBuddy, яка агрегує понад 12 млн індивідуальних звітів із більш ніж 150 тис. АЗС, повідомляє:

середня ціна — $2,84 за галон ;

; +2,6 цента за тиждень;

+4,9 цента за місяць;

–24,5 цента порівняно з минулим роком.

«Національна середня ціна на бензин продовжує поступово зростати. Хоча темпи підвищення наразі помірні, імпульс може прискоритися найближчими тижнями через активізацію ремонтів на НПЗ та перехід на літній бензин», — заявив керівник нафтового аналізу GasBuddy Патрік Де Хаан.

Водночас, за його словами, ситуацію може збалансувати збільшення видобутку ОПЕК+ після паузи у першому кварталі:

«Якщо ОПЕК+ відновить зростання виробництва, додаткові барелі можуть обмежити підвищення цін на нафту і стримати весняне ралі на АЗС».

За даними AAA Fuel Prices станом на 19 лютого:

середня ціна — $2,929 ;

; день тому — $2,923;

тиждень тому — $2,944;

місяць тому — $2,825;

рік тому — $3,164.

Історичний максимум було зафіксовано 14 червня 2022 року — $5,016 за галон.

Що формує ціну: структура $3,05 за галон

Останнє оновлення EIA (18 лютого) показало, що у лютому ціна зросла з $2,867 до $2,924 за галон за два тижні. Попри тижневе зростання на 2,2 цента, ціна:

на 22,4 цента нижча , ніж торік;

, ніж торік; на 34,5 цента нижча, ніж два роки тому.

У листопаді 2025 року, коли середня ціна становила $3,05 за галон, структура виглядала так:

47% — вартість сирої нафти;

— вартість сирої нафти; 20% — дистрибуція та маркетинг;

— дистрибуція та маркетинг; 17% — податки;

— податки; 16% — переробка.

Висновок: майже половина роздрібної ціни залежить від котирувань сирої нафти, що робить ринок чутливим до глобальних факторів — рішень ОПЕК+, геополітики та конфліктів, зокрема напруженості між США та Іраном.

