США знижують прогноз цін на бензин до 2027 року: що стоїть за цифрами і які ризики залишаються

Адміністрація енергетичної інформації США (EIA) переглянула у бік зниження прогноз роздрібних цін на звичайний бензин у 2026–2027 роках. Попри очікуване здешевлення відносно 2025 року, ринок залишається вразливим до сезонних чинників, рішень ОПЕК+ та геополітики. Поточні котирування нижчі, ніж торік і два роки тому, однак аналітики попереджають про можливе прискорення зростання навесні.

Прогноз EIA та фактична динаміка: детальна картина

Оновлений прогноз до 2027 року

У новому Short-Term Energy Outlook (STEO) — щомісячному короткостроковому прогнозі ринку енергії — U.S. Energy Information Administration (EIA) знизила оцінки середньої роздрібної ціни на звичайний бензин у США:

  • 2026 рік — $2,91 за галон;
  • 2027 рік — $2,93 за галон.

У січневій версії STEO очікування були дещо вищими:

  • $2,92 за галон у 2026 році;
  • $2,95 за галон у 2027 році.

Для порівняння: у 2025 році середня ціна становила $3,10 за галон, що означає прогнозоване зниження на 17–19 центів у наступні роки.

Поквартальна динаміка

EIA деталізує очікування по кварталах, що дає уявлення про сезонність:

  • I кв. 2026 — $2,88;
  • II кв. 2026 — $3,04;
  • III кв. 2026 — $2,97;
  • IV кв. 2026 — $2,76;
  • I кв. 2027 — $2,79;
  • II кв. 2027 — $3,05;
  • III кв. 2027 — $3,04;
  • IV кв. 2027 — $2,82.

Пік традиційно припадає на другий і третій квартали — період активного споживання та переходу на літні сорти бензину.

Поточні ціни: дані GasBuddy та AAA

Аналітична платформа GasBuddy, яка агрегує понад 12 млн індивідуальних звітів із більш ніж 150 тис. АЗС, повідомляє:

  • середня ціна — $2,84 за галон;
  • +2,6 цента за тиждень;
  • +4,9 цента за місяць;
  • –24,5 цента порівняно з минулим роком.

«Національна середня ціна на бензин продовжує поступово зростати. Хоча темпи підвищення наразі помірні, імпульс може прискоритися найближчими тижнями через активізацію ремонтів на НПЗ та перехід на літній бензин», — заявив керівник нафтового аналізу GasBuddy Патрік Де Хаан.

Водночас, за його словами, ситуацію може збалансувати збільшення видобутку ОПЕК+ після паузи у першому кварталі:

«Якщо ОПЕК+ відновить зростання виробництва, додаткові барелі можуть обмежити підвищення цін на нафту і стримати весняне ралі на АЗС».

За даними AAA Fuel Prices станом на 19 лютого:

  • середня ціна — $2,929;
  • день тому — $2,923;
  • тиждень тому — $2,944;
  • місяць тому — $2,825;
  • рік тому — $3,164.

Історичний максимум було зафіксовано 14 червня 2022 року — $5,016 за галон.

Що формує ціну: структура $3,05 за галон

Останнє оновлення EIA (18 лютого) показало, що у лютому ціна зросла з $2,867 до $2,924 за галон за два тижні. Попри тижневе зростання на 2,2 цента, ціна:

  • на 22,4 цента нижча, ніж торік;
  • на 34,5 цента нижча, ніж два роки тому.

У листопаді 2025 року, коли середня ціна становила $3,05 за галон, структура виглядала так:

  • 47% — вартість сирої нафти;
  • 20% — дистрибуція та маркетинг;
  • 17% — податки;
  • 16% — переробка.

Висновок: майже половина роздрібної ціни залежить від котирувань сирої нафти, що робить ринок чутливим до глобальних факторів — рішень ОПЕК+, геополітики та конфліктів, зокрема напруженості між США та Іраном.

Джерело: Terminal

За матеріалами: EIA

