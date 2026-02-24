США знижують прогноз цін на бензин до 2027 року: що стоїть за цифрами і які ризики залишаються

Адміністрація енергетичної інформації США (EIA) переглянула у бік зниження прогноз роздрібних цін на звичайний бензин у 2026–2027 роках. Попри очікуване здешевлення відносно 2025 року, ринок залишається вразливим до сезонних чинників, рішень ОПЕК+ та геополітики. Поточні котирування нижчі, ніж торік і два роки тому, однак аналітики попереджають про можливе прискорення зростання навесні.
Прогноз EIA та фактична динаміка: детальна картина
Оновлений прогноз до 2027 року
У новому Short-Term Energy Outlook (STEO) — щомісячному короткостроковому прогнозі ринку енергії — U.S. Energy Information Administration (EIA) знизила оцінки середньої роздрібної ціни на звичайний бензин у США:
- 2026 рік — $2,91 за галон;
- 2027 рік — $2,93 за галон.
У січневій версії STEO очікування були дещо вищими:
- $2,92 за галон у 2026 році;
- $2,95 за галон у 2027 році.
Для порівняння: у 2025 році середня ціна становила $3,10 за галон, що означає прогнозоване зниження на 17–19 центів у наступні роки.
Поквартальна динаміка
EIA деталізує очікування по кварталах, що дає уявлення про сезонність:
- I кв. 2026 — $2,88;
- II кв. 2026 — $3,04;
- III кв. 2026 — $2,97;
- IV кв. 2026 — $2,76;
- I кв. 2027 — $2,79;
- II кв. 2027 — $3,05;
- III кв. 2027 — $3,04;
- IV кв. 2027 — $2,82.
Пік традиційно припадає на другий і третій квартали — період активного споживання та переходу на літні сорти бензину.
Поточні ціни: дані GasBuddy та AAA
Аналітична платформа GasBuddy, яка агрегує понад 12 млн індивідуальних звітів із більш ніж 150 тис. АЗС, повідомляє:
- середня ціна — $2,84 за галон;
- +2,6 цента за тиждень;
- +4,9 цента за місяць;
- –24,5 цента порівняно з минулим роком.
«Національна середня ціна на бензин продовжує поступово зростати. Хоча темпи підвищення наразі помірні, імпульс може прискоритися найближчими тижнями через активізацію ремонтів на НПЗ та перехід на літній бензин», — заявив керівник нафтового аналізу GasBuddy Патрік Де Хаан.
Водночас, за його словами, ситуацію може збалансувати збільшення видобутку ОПЕК+ після паузи у першому кварталі:
«Якщо ОПЕК+ відновить зростання виробництва, додаткові барелі можуть обмежити підвищення цін на нафту і стримати весняне ралі на АЗС».
За даними AAA Fuel Prices станом на 19 лютого:
- середня ціна — $2,929;
- день тому — $2,923;
- тиждень тому — $2,944;
- місяць тому — $2,825;
- рік тому — $3,164.
Історичний максимум було зафіксовано 14 червня 2022 року — $5,016 за галон.
Що формує ціну: структура $3,05 за галон
Останнє оновлення EIA (18 лютого) показало, що у лютому ціна зросла з $2,867 до $2,924 за галон за два тижні. Попри тижневе зростання на 2,2 цента, ціна:
- на 22,4 цента нижча, ніж торік;
- на 34,5 цента нижча, ніж два роки тому.
У листопаді 2025 року, коли середня ціна становила $3,05 за галон, структура виглядала так:
- 47% — вартість сирої нафти;
- 20% — дистрибуція та маркетинг;
- 17% — податки;
- 16% — переробка.
Висновок: майже половина роздрібної ціни залежить від котирувань сирої нафти, що робить ринок чутливим до глобальних факторів — рішень ОПЕК+, геополітики та конфліктів, зокрема напруженості між США та Іраном.
Джерело: Terminal
За матеріалами: EIA