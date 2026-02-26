Адміністрація Трампа послаблює обмеження на викиди ртуті з вугільних електростанцій

Агентство з охорони довкілля США (EPA) скасувало посилені норми щодо викидів ртуті та інших токсичних речовин із вугільних електростанцій. Регулятор повертає галузь до стандартів 2012 року, що раніше забезпечили скорочення викидів ртуті майже на 90%.

Що означає рішення EPA для енергетики США

Федеральне Агентство з охорони довкілля США (Environmental Protection Agency, EPA) оголосило про скасування посиленого правила Mercury and Air Toxics Standards (MATS) — стандартів щодо ртуті та токсичних викидів у повітря.

Що саме змінено

Скасовано правило 2024 року, яке посилювало контроль за викидами ртуті.

Повернення до стандартів 2012 року.

Майже 90% скорочення викидів ртуті уже було досягнуто завдяки нормам 2012 року.

уже було досягнуто завдяки нормам 2012 року. Очікувана економія — сотні мільйонів доларів для галузі.

Ртуть — токсичний метал, який потрапляє в атмосферу з викидів електростанцій, осідає з опадами та накопичується у харчовому ланцюгу через рибу. Вона шкодить розвитку мозку дітей і підвищує ризики серцевих нападів у дорослих.

Позиція уряду

«Сьогоднішні дії EPA виправляють помилки попередньої адміністрації та повертають галузь до ефективних стандартів MATS, які проклали шлях до енергетичного домінування США», — заявив заступник адміністратора EPA Девід Фотоуї.

У 2012 році запроваджені стандарти дозволили скоротити викиди ртуті майже на 90%. Адміністрація Джо Байдена намагалася ще більше посилити ці вимоги.

Позиція галузі

Представники вугільної індустрії стверджують, що надмірне регулювання робило роботу електростанцій занадто дорогою та стимулювало їх закриття.

«Скасування правила MATS 2024 року є важливим кроком для підтримки надійного та доступного електропостачання», — заявила генеральна директорка America’s Power Мішель Бладворт.

Ширша стратегія дерегуляції

Оголошено про «найбільшу дерегуляцію в історії США».

Продовжено строки виконання екологічних норм для десятків станцій.

Скасовано висновок про загрозу кліматичних змін для здоров’я.

Підкреслюється роль вугілля в умовах зростання попиту через центри обробки даних.

Адміністрація наголошує, що вугільні станції забезпечують стабільну генерацію під час пікових навантажень та штормів, особливо на тлі зростання попиту з боку центрів обробки даних.

Водночас екологічні організації вважають рішення кроком назад у боротьбі зі зміною клімату.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Associated Press