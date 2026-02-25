Британія продовжила винятки для російських нафтогазових проєктів: під санкціями, але з ліцензією

HM Treasury 24 лютого 2026 року внесло зміни до Генеральної ліцензії INT/2025/5635700, яка дозволяє окремі операції з низкою російських нафтогазових проєктів попри дію санкційного режиму. До переліку винятків додано нафтопровід «Дружба», а терміни дії дозволів для більшості проєктів визначені до 14 жовтня 2027 року.

Генеральна ліцензія щодо російських нафтопроєктів: структура дозволів і обмежень

Юридична основа

Документ під назвою GENERAL LICENCE: Russian Oil Exempt Projects (INT/2025/5635700) виданий на підставі регламенту 64 Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Ліцензія дозволяє здійснювати окремі операції, які в іншому випадку підпадали б під заборони регламентів 11–17A санкційного режиму.

Ліцензія набрала чинності 10 січня 2025 року та була змінена 27 червня 2025 року, 15 жовтня 2025 року, 17 грудня 2025 року та 24 лютого 2026 року.

Кому дозволено працювати

У документі визначено поняття «Relevant Subsidiary» — це зокрема:

Gazpromneft-Sakhalin LLC;

структури, які прямо чи опосередковано контролюються цією компанією;

PJSC LUKOIL Oil Company та пов’язані з нею компанії;

PJSC Rosneft Oil Company та підконтрольні структури;

PJSC Transneft і контрольовані нею компанії.

Під «Person» мається на увазі фізична або юридична особа, яка не є підсанкційною особою. Окремо визначено «Relevant UK Institution» — фінансові установи, які мають ліцензію на регульовану діяльність у Великій Британії.

Що саме дозволено

Відповідно до пункту 4 ліцензії:

Дозволяється продовжувати бізнес-операції з визначеними структурами, якщо вони пов’язані з так званими «Exempt Projects».

Можливі платежі за новими або чинними контрактами , якщо вони стосуються дозволених проєктів.

, якщо вони стосуються дозволених проєктів. Британські фінансові установи можуть обробляти такі платежі.

Дозволено здійснювати адміністративні платежі, пов’язані з реєстраторами акцій, навіть якщо вони є підсанкційними.

Водночас прямо заборонено продаж акцій компаній, що реалізують ці проєкти.

Строки дії та перелік проєктів

У Додатку 1 (Schedule 1) наведено перелік проєктів та терміни дії дозволів:

Sakhalin-2 — з 10 січня 2025 року до 28 червня 2026 року;

— з 10 січня 2025 року до 28 червня 2026 року; Caspian Pipeline Consortium — з 15 жовтня 2025 року до 14 жовтня 2027 року;

— з 15 жовтня 2025 року до 14 жовтня 2027 року; TengizChevroil — до 14 жовтня 2027 року;

— до 14 жовтня 2027 року; Shah Deniz — до 14 жовтня 2027 року;

— до 14 жовтня 2027 року; The South Caucasus Pipeline — до 14 жовтня 2027 року;

— до 14 жовтня 2027 року; The Azerbaijan Gas Supply Company — до 14 жовтня 2027 року;

— до 14 жовтня 2027 року; Karachaganak — до 14 жовтня 2027 року;

— до 14 жовтня 2027 року; Zohr — до 14 жовтня 2027 року;

— до 14 жовтня 2027 року; Druzhba Pipeline — з 24 лютого 2026 року до 14 жовтня 2027 року.

Таким чином, більшість дозволів діятимуть понад два роки, що фактично створює середньострокове «вікно» для легальних операцій у межах санкційного режиму.

Умови контролю

Усі учасники зобов’язані зберігати документацію про здійснені операції щонайменше 6 років .

. HM Treasury залишає за собою право змінити, призупинити або скасувати ліцензію у будь-який момент.

Що це означає для енергетичного ринку

Фактично мова йде про механізм, який дозволяє:

підтримувати роботу стратегічних трубопровідних і видобувних проєктів;

забезпечувати стабільність постачання нафти та газу на міжнародні ринки;

уникати різких перебоїв у транскордонній інфраструктурі.

Включення «Druzhba Pipeline» до переліку винятків саме 24 лютого 2026 року означає розширення можливостей для обслуговування одного з ключових маршрутів транспортування російської нафти до Європи.

Джерело: Terminal

За матеріалами: GENERAL LICENCE: Russian Oil Exempt Projects (INT/2025/5635700)