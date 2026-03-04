Європейський ринок пального у березні: дизель дорожчає швидше за бензин

Європейський ринок пального у березні: дизель дорожчає швидше за бензин

Станом на 4 березня 2026 року середні ціни на пальне в країнах Європи демонструють помірне, але стійке зростання протягом останніх 30 днів. Найбільшу динаміку показує дизельне пальне, тоді як скраплений нафтовий газ (LPG) у більшості країн залишається відносно стабільним. Ціновий розрив між країнами сягає понад 1 євро за літр, що формує різні умови для споживачів і бізнесу.

Ціни на пальне в Європі: структура, динаміка, контрасти

Бензин А-95: від 1,090 € до 2,193 € за літр

Середня вартість бензину А-95 (найпоширеніший вид бензину з октановим числом 95) у досліджених країнах коливається в широкому діапазоні:

  • Найнижча ціна — Туреччина: 1,090 €/л (+0,01 € за 30 днів).
  • Боснія і Герцеговина — 1,189 €/л (без змін за місяць).
  • Польща — 1,355 €/л (+0,02 € за 30 днів).
  • Найвища ціна — Нідерланди: 2,193 €/л (+0,005 € за 30 днів).
  • Велика Британія — 2,040 €/л (+0,113 € за 30 днів).
  • Німеччина — 1,959 €/л (+0,148 € за 30 днів).

Таким чином, різниця між мінімальною та максимальною ціною становить 1,103 €/л. Водночас саме Німеччина продемонструвала одне з найбільших зростань за місяць — +0,148 €, що свідчить про посилення цінового тиску на найбільшій економіці ЄС.

Дизель: прискорене зростання в ключових економіках

Дизельне пальне (основне паливо для вантажного транспорту та агросектору) у низці країн дорожчає швидше за бензин.

  • Німеччина — 1,931 €/л (+0,201 € за 30 днів).
  • Велика Британія — 2,154 €/л (+0,211 € за 30 днів) — найвищий показник серед наведених країн.
  • Франція — 1,837 €/л (+0,117 € за 30 днів).
  • Італія — 1,881 €/л (+0,102 € за 30 днів).
  • Туреччина — 1,138 €/л (+0,02 € за 30 днів) — один із найнижчих рівнів.

Місячне зростання дизеля у Великій Британії склало +0,211 €/л, що є найбільшим показником серед усіх країн у переліку. Це може означати підвищення витрат на логістику та інфляційний тиск у найближчі місяці.

LPG: стабільність із точковими коливаннями

Скраплений нафтовий газ (LPG) залишається найбільш стабільним видом пального.

  • Болгарія — 0,580 €/л (–0,01 € за 30 днів).
  • Польща — 0,653 €/л (+0,01 €).
  • Італія — 0,694 €/л (+0,006 €).
  • Нідерланди — 0,818 €/л (+0,032 €).
  • Німеччина — 1,083 €/л (+0,027 €).

У більшості країн коливання за місяць не перевищують 0,03 €, що свідчить про відносну збалансованість цього сегмента ринку.

Короткострокова динаміка: 7 днів

За останній тиждень найпомітніше зростання зафіксовано в Німеччині:

  • Бензин: +0,130 €.
  • Дизель: +0,192 €.

Для порівняння, в Австрії дизель за 7 днів додав +0,067 €, у Франції — +0,095 €. У низці країн Центральної та Східної Європи зміни залишаються мінімальними — в межах 0,00–0,02 €.

Цінова карта Європи: що це означає для ринку

Поточні дані демонструють:

  • Високу волатильність у великих економіках — Німеччина, Велика Британія, Франція.
  • Відносну стабільність у країнах Балкан та Центральної Європи.
  • Швидше зростання дизеля порівняно з бензином, що може впливати на вартість перевезень і товарів.
  • Стабільний сегмент LPG, який зберігає цінову передбачуваність.

Різниця в цінах між Західною та Східною Європою зберігається на рівні понад 0,50–1,00 €/л, що формує різні конкурентні умови для перевізників і промисловості.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Fuelo LTD

