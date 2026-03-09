Ціни на пальне в Європі: де зростання майже зупинилося і чому це важливо для ринку

Європейський ринок пального демонструє різноспрямовану динаміку. Попри загальне підвищення вартості бензину та дизеля в більшості країн протягом останнього місяця, низка держав фактично утримала ціни на стабільному рівні. Найменше зростання зафіксовано у Португалії, Угорщині, Ірландії, Словенії та Сербії. Водночас у великих економіках ЄС — зокрема в Німеччині — темпи подорожчання залишаються значними.

Європейський ринок пального: стабільність у частині країн і зростання в найбільших економіках

Загальна картина цін на бензин, дизель і LPG

Станом на 8 березня 2026 року середні ціни на пальне в Європі суттєво відрізняються залежно від країни, структури податків та енергетичної політики. У статистиці враховані три основні види пального:

Gasoline 95 — бензин із октановим числом 95

— бензин із октановим числом 95 Diesel — дизельне пальне

— дизельне пальне LPG — скраплений нафтовий газ (Liquefied Petroleum Gas)

Найдорожчий бензин зафіксований у таких країнах:

Нідерланди — 2,208 €/л

Велика Британія — 2,118 €/л

Німеччина — 2,000 €/л

Швейцарія — 1,868 €/л

Франція — 1,864 €/л

Водночас у південно-східній Європі ціни залишаються суттєво нижчими:

Туреччина — 1,095 €/л

Боснія і Герцеговина — 1,187 €/л

Північна Македонія — 1,209 €/л

Болгарія — 1,320 €/л

Польща — 1,397 €/л

Різниця між найдорожчим і найдешевшим бензином у Європі перевищує 1,1 €/л, що свідчить про суттєвий вплив податків, акцизів та логістики на кінцеву ціну.

Країни з найменшим зростанням цін

Аналіз динаміки за останні 30 днів показує, що в низці країн ціни майже не змінювалися або зростали символічно.

Найстабільніші ринки бензину:

Угорщина — зміни відсутні ( 1,434 €/л , приріст 0,000)

— зміни відсутні ( , приріст 0,000) Португалія — стабільна ціна ( 1,796 €/л , приріст 0,000)

— стабільна ціна ( , приріст 0,000) Ірландія — лише +0,004 €/л

— лише Словенія — +0,023 €/л

— Сербія — +0,03 €/л

— Чехія — +0,04 €/л

— Хорватія — +0,04 €/л

— Північна Македонія — +0,04 €/л

Схожа картина спостерігається і на ринку дизельного пального:

Португалія — без змін за 7 днів та лише +0,013 €/л за місяць

— без змін за 7 днів та лише за місяць Ірландія — +0,006 €/л

— Словенія — +0,025 €/л

— Бельгія — +0,024 €/л

Для LPG стабільність ще помітніша. У багатьох країнах ціни залишилися практично незмінними:

Австрія — 1,124 €/л (без змін)

(без змін) Ірландія — 1,000 €/л (без змін)

(без змін) Угорщина — 0,795 €/л (без змін)

(без змін) Словенія — 0,859 €/л (без змін)

(без змін) Північна Македонія — 0,779 €/л (без змін)

Де пальне дорожчає найшвидше

Найбільші темпи зростання зафіксовані в економічно потужних країнах Європи.

Німеччина — бензин +0,192 €/л , дизель +0,327 €/л за 30 днів

— бензин , дизель за 30 днів Велика Британія — дизель +0,313 €/л

— дизель Італія — дизель +0,257 €/л

— дизель Іспанія — дизель +0,251 €/л

— дизель Франція — дизель +0,219 €/л

Така динаміка пояснюється кількома факторами:

високою часткою податків у структурі ціни

значним попитом на транспортне пальне

залежністю від імпорту нафтопродуктів

Структурні відмінності ринку LPG

Ринок скрапленого газу в Європі значно стабільніший порівняно з бензином і дизелем.

у більшості країн зміни за місяць не перевищують 0,01–0,03 €/л

у деяких державах ціни взагалі не змінилися

найдешевший LPG зафіксований у Туреччині — 0,590 €/л

найдорожчий — у Австрії — 1,124 €/л

Це пояснюється тим, що LPG має іншу структуру попиту і часто використовується як альтернативне автомобільне паливо.

Що означає стабільність цін для ринку

Низьке зростання вартості пального в окремих країнах може бути результатом поєднання кількох чинників:

державного регулювання або обмеження цін

або обмеження цін стабільних контрактів постачання

нижчих податкових ставок

меншої залежності від спотових ринків нафтопродуктів

Водночас суттєві коливання в найбільших економіках Європи показують, що енергетичний ринок залишається чутливим до змін глобальної кон’юнктури.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Fuel Prices Europe