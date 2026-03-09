Ціни на пальне в Європі: де зростання майже зупинилося і чому це важливо для ринку

Європейський ринок пального демонструє різноспрямовану динаміку. Попри загальне підвищення вартості бензину та дизеля в більшості країн протягом останнього місяця, низка держав фактично утримала ціни на стабільному рівні. Найменше зростання зафіксовано у Португалії, Угорщині, Ірландії, Словенії та Сербії. Водночас у великих економіках ЄС — зокрема в Німеччині — темпи подорожчання залишаються значними.

Європейський ринок пального: стабільність у частині країн і зростання в найбільших економіках

Загальна картина цін на бензин, дизель і LPG

Станом на 8 березня 2026 року середні ціни на пальне в Європі суттєво відрізняються залежно від країни, структури податків та енергетичної політики. У статистиці враховані три основні види пального:

  • Gasoline 95 — бензин із октановим числом 95
  • Diesel — дизельне пальне
  • LPG — скраплений нафтовий газ (Liquefied Petroleum Gas)

Найдорожчий бензин зафіксований у таких країнах:

  • Нідерланди — 2,208 €/л
  • Велика Британія — 2,118 €/л
  • Німеччина — 2,000 €/л
  • Швейцарія — 1,868 €/л
  • Франція — 1,864 €/л

Водночас у південно-східній Європі ціни залишаються суттєво нижчими:

  • Туреччина — 1,095 €/л
  • Боснія і Герцеговина — 1,187 €/л
  • Північна Македонія — 1,209 €/л
  • Болгарія — 1,320 €/л
  • Польща — 1,397 €/л

Різниця між найдорожчим і найдешевшим бензином у Європі перевищує 1,1 €/л, що свідчить про суттєвий вплив податків, акцизів та логістики на кінцеву ціну.

Країни з найменшим зростанням цін

Аналіз динаміки за останні 30 днів показує, що в низці країн ціни майже не змінювалися або зростали символічно.

Найстабільніші ринки бензину:

  • Угорщина — зміни відсутні (1,434 €/л, приріст 0,000)
  • Португалія — стабільна ціна (1,796 €/л, приріст 0,000)
  • Ірландія — лише +0,004 €/л
  • Словенія+0,023 €/л
  • Сербія+0,03 €/л
  • Чехія+0,04 €/л
  • Хорватія+0,04 €/л
  • Північна Македонія+0,04 €/л

Схожа картина спостерігається і на ринку дизельного пального:

  • Португалія — без змін за 7 днів та лише +0,013 €/л за місяць
  • Ірландія+0,006 €/л
  • Словенія+0,025 €/л
  • Бельгія+0,024 €/л

Для LPG стабільність ще помітніша. У багатьох країнах ціни залишилися практично незмінними:

  • Австрія — 1,124 €/л (без змін)
  • Ірландія — 1,000 €/л (без змін)
  • Угорщина — 0,795 €/л (без змін)
  • Словенія — 0,859 €/л (без змін)
  • Північна Македонія — 0,779 €/л (без змін)

Де пальне дорожчає найшвидше

Найбільші темпи зростання зафіксовані в економічно потужних країнах Європи.

  • Німеччина — бензин +0,192 €/л, дизель +0,327 €/л за 30 днів
  • Велика Британія — дизель +0,313 €/л
  • Італія — дизель +0,257 €/л
  • Іспанія — дизель +0,251 €/л
  • Франція — дизель +0,219 €/л

Така динаміка пояснюється кількома факторами:

  • високою часткою податків у структурі ціни
  • значним попитом на транспортне пальне
  • залежністю від імпорту нафтопродуктів

Структурні відмінності ринку LPG

Ринок скрапленого газу в Європі значно стабільніший порівняно з бензином і дизелем.

  • у більшості країн зміни за місяць не перевищують 0,01–0,03 €/л
  • у деяких державах ціни взагалі не змінилися
  • найдешевший LPG зафіксований у Туреччині — 0,590 €/л
  • найдорожчий — у Австрії — 1,124 €/л

Це пояснюється тим, що LPG має іншу структуру попиту і часто використовується як альтернативне автомобільне паливо.

Що означає стабільність цін для ринку

Низьке зростання вартості пального в окремих країнах може бути результатом поєднання кількох чинників:

  • державного регулювання або обмеження цін
  • стабільних контрактів постачання
  • нижчих податкових ставок
  • меншої залежності від спотових ринків нафтопродуктів

Водночас суттєві коливання в найбільших економіках Європи показують, що енергетичний ринок залишається чутливим до змін глобальної кон’юнктури.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Fuel Prices Europe

