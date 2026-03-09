Ціни на пальне в Європі: де зростання майже зупинилося і чому це важливо для ринку

Європейський ринок пального демонструє різноспрямовану динаміку. Попри загальне підвищення вартості бензину та дизеля в більшості країн протягом останнього місяця, низка держав фактично утримала ціни на стабільному рівні. Найменше зростання зафіксовано у Португалії, Угорщині, Ірландії, Словенії та Сербії. Водночас у великих економіках ЄС — зокрема в Німеччині — темпи подорожчання залишаються значними.
Європейський ринок пального: стабільність у частині країн і зростання в найбільших економіках
Загальна картина цін на бензин, дизель і LPG
Станом на 8 березня 2026 року середні ціни на пальне в Європі суттєво відрізняються залежно від країни, структури податків та енергетичної політики. У статистиці враховані три основні види пального:
- Gasoline 95 — бензин із октановим числом 95
- Diesel — дизельне пальне
- LPG — скраплений нафтовий газ (Liquefied Petroleum Gas)
Найдорожчий бензин зафіксований у таких країнах:
- Нідерланди — 2,208 €/л
- Велика Британія — 2,118 €/л
- Німеччина — 2,000 €/л
- Швейцарія — 1,868 €/л
- Франція — 1,864 €/л
Водночас у південно-східній Європі ціни залишаються суттєво нижчими:
- Туреччина — 1,095 €/л
- Боснія і Герцеговина — 1,187 €/л
- Північна Македонія — 1,209 €/л
- Болгарія — 1,320 €/л
- Польща — 1,397 €/л
Різниця між найдорожчим і найдешевшим бензином у Європі перевищує 1,1 €/л, що свідчить про суттєвий вплив податків, акцизів та логістики на кінцеву ціну.
Країни з найменшим зростанням цін
Аналіз динаміки за останні 30 днів показує, що в низці країн ціни майже не змінювалися або зростали символічно.
Найстабільніші ринки бензину:
- Угорщина — зміни відсутні (1,434 €/л, приріст 0,000)
- Португалія — стабільна ціна (1,796 €/л, приріст 0,000)
- Ірландія — лише +0,004 €/л
- Словенія — +0,023 €/л
- Сербія — +0,03 €/л
- Чехія — +0,04 €/л
- Хорватія — +0,04 €/л
- Північна Македонія — +0,04 €/л
Схожа картина спостерігається і на ринку дизельного пального:
- Португалія — без змін за 7 днів та лише +0,013 €/л за місяць
- Ірландія — +0,006 €/л
- Словенія — +0,025 €/л
- Бельгія — +0,024 €/л
Для LPG стабільність ще помітніша. У багатьох країнах ціни залишилися практично незмінними:
- Австрія — 1,124 €/л (без змін)
- Ірландія — 1,000 €/л (без змін)
- Угорщина — 0,795 €/л (без змін)
- Словенія — 0,859 €/л (без змін)
- Північна Македонія — 0,779 €/л (без змін)
Де пальне дорожчає найшвидше
Найбільші темпи зростання зафіксовані в економічно потужних країнах Європи.
- Німеччина — бензин +0,192 €/л, дизель +0,327 €/л за 30 днів
- Велика Британія — дизель +0,313 €/л
- Італія — дизель +0,257 €/л
- Іспанія — дизель +0,251 €/л
- Франція — дизель +0,219 €/л
Така динаміка пояснюється кількома факторами:
- високою часткою податків у структурі ціни
- значним попитом на транспортне пальне
- залежністю від імпорту нафтопродуктів
Структурні відмінності ринку LPG
Ринок скрапленого газу в Європі значно стабільніший порівняно з бензином і дизелем.
- у більшості країн зміни за місяць не перевищують 0,01–0,03 €/л
- у деяких державах ціни взагалі не змінилися
- найдешевший LPG зафіксований у Туреччині — 0,590 €/л
- найдорожчий — у Австрії — 1,124 €/л
Це пояснюється тим, що LPG має іншу структуру попиту і часто використовується як альтернативне автомобільне паливо.
Що означає стабільність цін для ринку
Низьке зростання вартості пального в окремих країнах може бути результатом поєднання кількох чинників:
- державного регулювання або обмеження цін
- стабільних контрактів постачання
- нижчих податкових ставок
- меншої залежності від спотових ринків нафтопродуктів
Водночас суттєві коливання в найбільших економіках Європи показують, що енергетичний ринок залишається чутливим до змін глобальної кон’юнктури.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Fuel Prices Europe