Італія розглядає зниження акцизів на пальне попри загрозу енергетичного стресу через конфлікт на Близькому Сході

Італійський уряд вивчає можливість зменшення акцизів на бензин і дизель, використовуючи додаткові надходження ПДВ від високих цін на паливо. Бізнеси попереджають, що війна на Близькому Сході може суттєво підвищити енергетичні витрати, а групи споживачів та фермерів закликають до негайних заходів підтримки.
Зростання цін на пальне та можливі заходи уряду Італії
- Акцизи в Італії формують значну частку ціни на пальне і нараховуються за літр, на відміну від ПДВ, який відсотково відраховується від загальної суми.
- Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила про розгляд механізму «мобільні акцизи», що дозволяє спрямовувати додаткові надходження ПДВ на зменшення акцизів.
- Бізнес-лобі CGIA оцінило потенційний збиток для італійських компаній від зростання енергетичних рахунків через конфлікт на Близькому Сході майже у 10 млрд євро (≈11,62 млрд $).
- Споживча організація Unione Nazionale Consumatori закликала до негайного зниження акцизів на 10%.
- Група перевізників Ruote Libere попередила, що 37%-ве подорожчання пального на літр може додати понад 11 000 євро на рік для кожного вантажного автомобіля.
- Аграрна організація CIA звернула увагу на зростання цін на дизель для сільського господарства на 30–35%, що ставить фермерів під загрозу збитковості без державної та європейської підтримки.