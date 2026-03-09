Італія розглядає зниження акцизів на пальне попри загрозу енергетичного стресу через конфлікт на Близькому Сході

Італійський уряд вивчає можливість зменшення акцизів на бензин і дизель, використовуючи додаткові надходження ПДВ від високих цін на паливо. Бізнеси попереджають, що війна на Близькому Сході може суттєво підвищити енергетичні витрати, а групи споживачів та фермерів закликають до негайних заходів підтримки.

Зростання цін на пальне та можливі заходи уряду Італії

  • Акцизи в Італії формують значну частку ціни на пальне і нараховуються за літр, на відміну від ПДВ, який відсотково відраховується від загальної суми.
  • Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила про розгляд механізму «мобільні акцизи», що дозволяє спрямовувати додаткові надходження ПДВ на зменшення акцизів.
  • Бізнес-лобі CGIA оцінило потенційний збиток для італійських компаній від зростання енергетичних рахунків через конфлікт на Близькому Сході майже у 10 млрд євро (≈11,62 млрд $).
  • Споживча організація Unione Nazionale Consumatori закликала до негайного зниження акцизів на 10%.
  • Група перевізників Ruote Libere попередила, що 37%-ве подорожчання пального на літр може додати понад 11 000 євро на рік для кожного вантажного автомобіля.
  • Аграрна організація CIA звернула увагу на зростання цін на дизель для сільського господарства на 30–35%, що ставить фермерів під загрозу збитковості без державної та європейської підтримки.

Джерело: Terminal За матеріалами: Reuters

