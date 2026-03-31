Німеччина готує радикальну реформу контролю за цінами на пальне: ризики для інвестицій та ринку

Німеччина планує використати тимчасове зростання цін на пальне для масштабної перебудови антимонопольного регулювання. Запропонований пакет заходів може суттєво розширити повноваження Федерального картельного відомства, що викликає занепокоєння експертів щодо інвестиційного клімату та стабільності ринку.
Реформа ринку пального через антимонопольне втручання
Уряд Німеччини просуває так званий «пакет заходів для ринку пального» (Kraftstoffmaßnahmenpaket), який передбачає системні зміни у функціонуванні конкурентної політики.
Ключові зміни у підході до регулювання
- Скасування вимоги доведення того, що компанія безпосередньо сприяє викривленню конкуренції
- Можливість втручання лише на підставі того, що сектор визначено як такий, що має «значні та тривалі порушення»
- Для домінуючих компаній передбачено примусовий продаж активів (divestitures)
- Розширення повноважень Федерального картельного відомства (FCO) на ширший спектр економіки, а не лише енергетичний сектор
Суть нової моделі: «без вини»
- Формується так званий режим «no-fault» (без доведення провини)
- Компанії можуть підпадати під санкції навіть за повну відповідність законодавству
- Фактично регулятор переходить від ролі арбітра до архітектора ринку
«Уряд фактично надає Федеральному картельному відомству повноваження карати компанії лише за сам факт їх існування на концентрованому ринку. Це створює середовище регуляторної нестабільності» — Дірк Ауер, директор з конкурентної політики ICLE
Прискорена процедура ухвалення
- Фінальне читання законопроєкту заплановане на 26 березня 2026 року
- Набуття чинності очікується вже на початку квітня 2026 року
- Процес проходить у прискореному режимі, що обмежує час для ринкової адаптації
Потенційні наслідки для ринку нафти й нафтопродуктів
Можливі зміни кон’юнктури ринку
- Зростає ризик зменшення інвестицій у нафтопродукти через регуляторну невизначеність
- Ймовірне скорочення участі великих гравців через загрозу примусового поділу активів
- Формується середовище, де рішення про інвестиції залежатимуть не від ринку, а від регуляторних сигналів
Логістична та структурна стійкість
- Підвищення регуляторного тиску може вплинути на ефективність ланцюгів «постачання»
- Зниження інвестицій здатне обмежити модернізацію інфраструктури
Захист споживачів та ризики для економіки
- Ініціатива спрямована на стримування цін на пальне у короткостроковій перспективі
- Водночас існує ризик, що довгостроково це призведе до меншої конкуренції та вищих цін
- Регуляторна невизначеність може обмежити притік капіталу, необхідного для відновлення економіки
Вплив на ціноутворення
- Можливе адміністративне втручання у структуру ціни на пальне
- Зниження ролі ринкових механізмів у формуванні маржі
- Посилення ролі держави у визначенні цінових параметрів
Висновки
- Німеччина переходить до моделі, де держава активно формує ринок, а не лише контролює його
- Попри наміри захистити споживачів, існує ризик погіршення інвестиційного клімату
- У довгостроковій перспективі це може вплинути на стабільність постачання та рівень цін
Джерело: Terminal
За матеріалами: laweconcenter.org