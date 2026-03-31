Німеччина готує радикальну реформу контролю за цінами на пальне: ризики для інвестицій та ринку

Обновлено: Март 31, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Німеччина планує використати тимчасове зростання цін на пальне для масштабної перебудови антимонопольного регулювання. Запропонований пакет заходів може суттєво розширити повноваження Федерального картельного відомства, що викликає занепокоєння експертів щодо інвестиційного клімату та стабільності ринку.

Реформа ринку пального через антимонопольне втручання

Уряд Німеччини просуває так званий «пакет заходів для ринку пального» (Kraftstoffmaßnahmenpaket), який передбачає системні зміни у функціонуванні конкурентної політики.

Ключові зміни у підході до регулювання

  • Скасування вимоги доведення того, що компанія безпосередньо сприяє викривленню конкуренції
  • Можливість втручання лише на підставі того, що сектор визначено як такий, що має «значні та тривалі порушення»
  • Для домінуючих компаній передбачено примусовий продаж активів (divestitures)
  • Розширення повноважень Федерального картельного відомства (FCO) на ширший спектр економіки, а не лише енергетичний сектор

Суть нової моделі: «без вини»

  • Формується так званий режим «no-fault» (без доведення провини)
  • Компанії можуть підпадати під санкції навіть за повну відповідність законодавству
  • Фактично регулятор переходить від ролі арбітра до архітектора ринку

«Уряд фактично надає Федеральному картельному відомству повноваження карати компанії лише за сам факт їх існування на концентрованому ринку. Це створює середовище регуляторної нестабільності» — Дірк Ауер, директор з конкурентної політики ICLE

Прискорена процедура ухвалення

  • Фінальне читання законопроєкту заплановане на 26 березня 2026 року
  • Набуття чинності очікується вже на початку квітня 2026 року
  • Процес проходить у прискореному режимі, що обмежує час для ринкової адаптації

Потенційні наслідки для ринку нафти й нафтопродуктів

Можливі зміни кон’юнктури ринку

  • Зростає ризик зменшення інвестицій у нафтопродукти через регуляторну невизначеність
  • Ймовірне скорочення участі великих гравців через загрозу примусового поділу активів
  • Формується середовище, де рішення про інвестиції залежатимуть не від ринку, а від регуляторних сигналів

Логістична та структурна стійкість

  • Підвищення регуляторного тиску може вплинути на ефективність ланцюгів «постачання»
  • Зниження інвестицій здатне обмежити модернізацію інфраструктури

Захист споживачів та ризики для економіки

  • Ініціатива спрямована на стримування цін на пальне у короткостроковій перспективі
  • Водночас існує ризик, що довгостроково це призведе до меншої конкуренції та вищих цін
  • Регуляторна невизначеність може обмежити притік капіталу, необхідного для відновлення економіки

Вплив на ціноутворення

  • Можливе адміністративне втручання у структуру ціни на пальне
  • Зниження ролі ринкових механізмів у формуванні маржі
  • Посилення ролі держави у визначенні цінових параметрів

Висновки

  • Німеччина переходить до моделі, де держава активно формує ринок, а не лише контролює його
  • Попри наміри захистити споживачів, існує ризик погіршення інвестиційного клімату
  • У довгостроковій перспективі це може вплинути на стабільність постачання та рівень цін

Джерело: Terminal
За матеріалами: laweconcenter.org

Автор:

(Всего статей: 2709)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: