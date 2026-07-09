ORLEN оприлюднив гуртову ціну Ekodiesel 5 694 злотих за м³

Обновлено: Июль 09, 2026. Тэги: , , , , , ,

ORLEN оприлюднив гуртову ціну Ekodiesel 5 694 злотих за м³

ORLEN на англомовній сторінці гуртових цін повідомив чинні з 09 липня 2026 року ціни на пальне. Для Ekodiesel diesel oil зазначено 5 694 злотих за м³, для Unleaded Eurosuper 95 — 5 526 злотих за м³, для Unleaded Super Plus 98 — 6 261 злотий за м³.

Польський гуртовий прайс-лист дає ринку орієнтир для Центральної Європи

Офіційна сторінка ORLEN подає ціни у злотих за кубічний метр. Для дизельного сегмента ключовим показником є Ekodiesel diesel oil — 5 694 злотих за м³. Для бензинового сегмента оприлюднено ціни на Unleaded Eurosuper 95 і Unleaded Super Plus 98.

У доступному повідомленні ORLEN не подає коментаря щодо причин зміни цін, прогнозу або оцінки маржі. Тому ринкове значення цієї новини полягає у самому факті оновлення офіційного гуртового прайс-листа одного з найбільших паливних постачальників Центральної Європи.

Для професійного аналізу дизельного ринку такі прайс-листи використовують як поточний індикатор гуртового рівня в регіоні. Вони не замінюють біржові котирування Platts або Argus, але є важливим елементом фактичного цінового середовища для нафтопродуктів у Польщі та суміжних ринках.

Джерело: Terminal. За матеріалами: ORLEN.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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