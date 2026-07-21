Китай різко скоротив імпорт нафти й переробку, але може наростити експорт нафтопродуктів

Китай у червні скоротив імпорт нафти до 7,12 млн барелів на добу — мінімуму з жовтня 2016 року. Переробка впала до 12,47 млн барелів на добу, найнижчого рівня з березня 2020 року. Для європейського ринку бензинів це важливо через можливий вплив китайського експорту на глобальний баланс нафтопродуктів.

Зміна китайської політики експорту пального може частково вплинути на світову напругу в нафтопродуктах

За офіційними даними, наведені Reuters, китайський імпорт нафти у червні становив 7,12 млн барелів на добу, що на 41,3% менше, ніж за аналогічний місяць попереднього року. Переробка нафти впала до 12,47 млн барелів на добу, на 17,7% менше, ніж у 2025 році, і стала найнижчою з періоду пандемії COVID-19 у березні 2020 року.

Reuters пояснює, що Китай обмежував експорт нафтопродуктів неофіційно, щоб захистити внутрішній ринок під час кризи навколо Ормузької протоки. У червні Китай експортував 393 тис. барелів на добу легких і середніх дистилятів, за даними Kpler. Це трохи менше, ніж близько 400 тис. барелів на добу у травні, але вище 54-місячного мінімуму 338 тис. барелів на добу у квітні.

Китай також, за оцінкою Reuters, сприяв напруженості на ринку нафтопродуктів через скорочення експорту з квітня. Водночас високі маржі можуть стимулювати китайські НПЗ збільшити переробку й експорт. Kpler відстежує 787 тис. барелів на добу постачання легких і середніх дистилятів на липень.

Ключовий ціновий сигнал — газойль. 17 липня він завершив торги на рівні $143,03 за барель, із премією $54,93 до Brent. Це майже утричі вище за премію $18,94, що була 27 лютого, напередодні атаки США та Ізраїлю на Іран.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.