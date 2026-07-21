Атаки на два танкери сповільнили нафтовий коридор через Ормуз: STS-перевалки скоротилися до кількох операцій

20 липня два танкери під управлінням грецької Dynacom Tankers були уражені біля узбережжя Оману на маршруті через Ормузьку протоку. Один із них мав цього тижня завантажувати нафтопродукти у Перській затоці, другий є VLCC місткістю до 2 млн барелів нафти. На тлі атак сповільнилися перевалки нафти з танкера на танкер за межами протоки, а середня кількість проходів супертанкерів скоротилася до двох на добу.

Удари по суднах почали впливати на альтернативну схему вивезення нафти з Перської затоки

Танкер Kavomaleas, що йшов приблизно за 8 морських миль на північний захід від оманського Кумзара, був уражений двома снарядами. На судні виникла пожежа в машинному відділенні, після чого капітан ухвалив рішення про евакуацію екіпажу. За інформацією Reuters, танкер мав цього тижня завантажувати нафтопродукти у Перській затоці. Другий танкер Dynacom — VLCC Acheloos — також був уражений, однак екіпаж не постраждав, а судно перейшло на якірну стоянку для оцінювання пошкоджень.

Інциденти відбуваються на тлі погіршення роботи не лише основного маршруту через Ормуз, а й допоміжної системи ship-to-ship, або STS. Така схема дозволяє танкерам пройти небезпечну ділянку, після чого передати нафту іншому судну вже у відкритих водах Оманської затоки.

Супутникові знімки за 18 липня показали лише одну пару танкерів, що здійснювала STS-перевалку біля Оману, тоді як 11 липня таких пар було три. За оцінками двох морських джерел Reuters, останніми днями відбулося лише дві-три такі операції. Одночасно середня кількість проходів супертанкерів через Ормуз за останній тиждень впала до двох на добу проти п’яти тижнем раніше та приблизно восьми наприкінці червня — на початку липня. Один супертанкер може перевозити до 2 млн барелів нафти.

Отже, ризик виникає одразу на двох ланках фізичного ланцюга: під час проходження танкерів через протоку та під час подальшого перевантаження нафти за її межами. Частина судноплавних компаній після нових атак уникає навіть маршруту, проходження яким забезпечувалося за сприяння США.

Міністр енергетики США Кріс Райт оцінював семиденний середній потік через протоку трохи нижче 7 млн барелів на добу та ще майже 7 млн барелів на добу через обхідні трубопроводи. Reuters водночас застерігає, що через обмежені дані суднового моніторингу повний фактичний обсяг експорту встановити складно. Тому ці показники не означають повернення до нормального режиму судноплавства.

Для європейського ринку головний ризик полягає у скороченні доступності близькосхідної нафти й нафтопродуктів та зростанні конкуренції за альтернативні вантажі. «Термінал» раніше повідомляв про ризики південного маршруту через Ормузьку протоку та про те, що оманський коридор використовувався для виведення десятків суден із Перської затоки.

Джерела: Reuters: атаки на танкери Dynacom; Reuters: скорочення STS-перевалок і руху через Ормуз.