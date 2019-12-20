Газовое соглашение могут подписать до конца года — Шефчович

Обновлено: Декабрь 20, 2019. Тэги: , , ,

Газовое соглашение могут подписать до конца года — Шефчович
Соглашение о транзите российского газа в Европу по территории Украины с большой вероятностью может быть подписано до конца года.

Об этом после завершения в Берлине трехсторонних переговоров журналистам сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает корреспондент Укринформа.

«Да. Я вполне убежден, что да», — сказал он в ответ на вопрос, реально ли подписать соглашение до завершения 2019 года.

Шефчович отметил, что процесс согласования достигнутых в Берлине договоренностей должен быть завершен в Киеве и Москве. И выразил уверенность, что это «будет сделано в очень короткие сроки».

Говорить о том, чего сторонам удалось достичь по итогам многочасовых переговоров, президент Еврокомиссии отказался.

«Мы договорились, что пока соглашение не будет принципиально согласовано в столицах, мы не будем раскрывать деталей», — пояснил он, заверив, что «прогресс есть».

Вице-президент ЕК также выразил благодарность представителям Украины и РФ «за очень конструктивный подход» и отметил вклад немецкой стороны в достижение договоренностей.

Как сообщалось, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и его российский коллега Александр Новак заявили по результатам пятого раунда газовых переговоров о том, что «отработали конечный протокол», который приближает стороны к подписанию финальных договоров. Они также выразили уверенность, что в ближайшее время удастся достичь конструктивного результата.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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