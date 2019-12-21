Швейцарская компания заморозила участие в «Северном потоке-2″ из-за угрозы санкций США

Компания Allseas сообщила, что ее дальнейшие действия будут обусловлены соответствующими разъяснениями от властей США.



Об этом пишет «DW».

Как следует из сообщения, компания приостановила свою деятельность по укладке трубопровода в ожидании принятия закона об оборонном бюджете США. В Allseas также ждут указаний, содержащих «необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США».

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2″. В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.

«Терминал» писал, американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарскую компанию Allseas о возможных санкциях, если та продолжит участвовать в проекте газопровода «Северный поток — 2″.