Грузия и Азербайджан договорились о транзите нефти из Туркменистана

Обновлено: Февраль 14, 2020. Тэги: , , ,

Грузия и Азербайджан договорились о транзите нефти из Туркменистана

Грузия и Азербайджан договорились о тарифе для транзита нефти из Туркменистана.

Об этом сообщает АНГИ, ссылаясь на информацию на сайте Грузинской железной дороги.

Во вторник состоялась встреча руководитель Грузинской и Азербайджанской железных дорог

«Стороны разработали постоянно действующие сезонные и сквозные тарифы на уровне морского маршрута Волга-Дон, чтобы в течение года стала возможно конкуренция с этим маршрутом», — говорится в сообщение.

В результате интенсивных обсуждений, по данным вопросам переговоры успешно завершились. По окончанию встречи был подписан протокол и были намечены будущие планы дальнейшего сотрудничества, передает Sputnik-georgia.

Грузооборот Грузинской железной дороги в 2019 году вырос на 9% по отношению к 2018 году. Рост грузооборота, по данным ГЖД, обусловлен как ростом вагонных перевозок, так и ростом контейнерных перевозок. Кроме того, с 2018 года ГЖД осуществляет транзитные перевозки пшеницы и угля из Казахстана. В частности, контейнерные перевозки увеличились на 39% и составили 78,9 тысячи TEU, а рост прибыли от контейнерных перевозок составил 43%.

Читайте в «Терминале» еще, Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал страны ОПЕК+ соблюдать договоренности по сокращению добычи нефти.

Автор:

(Всего статей: 7853)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: