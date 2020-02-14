Грузия и Азербайджан договорились о транзите нефти из Туркменистана

Грузия и Азербайджан договорились о тарифе для транзита нефти из Туркменистана.

Об этом сообщает АНГИ, ссылаясь на информацию на сайте Грузинской железной дороги.

Во вторник состоялась встреча руководитель Грузинской и Азербайджанской железных дорог

«Стороны разработали постоянно действующие сезонные и сквозные тарифы на уровне морского маршрута Волга-Дон, чтобы в течение года стала возможно конкуренция с этим маршрутом», — говорится в сообщение.

В результате интенсивных обсуждений, по данным вопросам переговоры успешно завершились. По окончанию встречи был подписан протокол и были намечены будущие планы дальнейшего сотрудничества, передает Sputnik-georgia.

Грузооборот Грузинской железной дороги в 2019 году вырос на 9% по отношению к 2018 году. Рост грузооборота, по данным ГЖД, обусловлен как ростом вагонных перевозок, так и ростом контейнерных перевозок. Кроме того, с 2018 года ГЖД осуществляет транзитные перевозки пшеницы и угля из Казахстана. В частности, контейнерные перевозки увеличились на 39% и составили 78,9 тысячи TEU, а рост прибыли от контейнерных перевозок составил 43%.

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