ДТЕК Нафтогаз пробурить п’ять глибоких свердловин у 2020 році

Обновлено: Февраль 21, 2020. Тэги: , , ,

ДТЕК Нафтогаз пробурить п’ять глибоких свердловин у 2020 році

ДТЕК Нафтогаз продовжить інвестувати в глибоке буріння і побудує п’ять нових глибоких свердловин у 2020 році.

Про це повідомив директор з видобутку і переробки вуглеводнів Олексій Раптанов під час виступу на конференції в рамках спеціалізованої виставки «Нафта. Газ. Сервіс — 2020».

«Минулого року компанія заклала серйозну основу для збільшення обсягів буріння: ми скоротили терміни будівництва свердловин глибиною понад 5500 м до 3,5 місяців, законтрактували найпотужнішу в Україні бурову установку SK-3000, яка дозволяє бурити на глибину до 10 км. Також ми почали нову програму буріння на Мачухському родовищі — одному з найбільш складних в світі з точки зору гірничо-геологічних умов. Таким чином, у 2020 році ми плануємо побудувати п’ять нових свердловин і вже в найближчому майбутньому освоювати глибини більше 7 км», — прокоментував Олексій Раптанов.

Також під час виступу було відзначено, що одним з ключових чинників для збільшення обсягів буріння і видобутку газу є впровадження інноваційних технологій.

«ДТЕК Нафтогаз став першою газодобувної компанією в Україні, яка створила Технологічний центр для системного пошуку, адаптації та впровадження сучасних технологій. За минулий рік за рахунок інновацій ми сумарно скоротили терміни буріння свердловин на 132 дня. Також в компанії була сформована Експертна Рада із залученням провідних міжнародних фахівців, яка буде сприяти підвищенню ефективності виробничих і бізнес-процесів. Все це допоможе ДТЕК Нафтогаз вийти на нову динаміку розвитку і наростити видобуток до 2 млрд куб. м до 2021 року, збільшивши свій вклад у досягнення енергонезалежності України», — повідомив Олексій Раптанов.

Автор:

(Всего статей: 7908)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: