ДТЕК Нафтогаз пробурить п’ять глибоких свердловин у 2020 році

ДТЕК Нафтогаз продовжить інвестувати в глибоке буріння і побудує п’ять нових глибоких свердловин у 2020 році.

Про це повідомив директор з видобутку і переробки вуглеводнів Олексій Раптанов під час виступу на конференції в рамках спеціалізованої виставки «Нафта. Газ. Сервіс — 2020».

«Минулого року компанія заклала серйозну основу для збільшення обсягів буріння: ми скоротили терміни будівництва свердловин глибиною понад 5500 м до 3,5 місяців, законтрактували найпотужнішу в Україні бурову установку SK-3000, яка дозволяє бурити на глибину до 10 км. Також ми почали нову програму буріння на Мачухському родовищі — одному з найбільш складних в світі з точки зору гірничо-геологічних умов. Таким чином, у 2020 році ми плануємо побудувати п’ять нових свердловин і вже в найближчому майбутньому освоювати глибини більше 7 км», — прокоментував Олексій Раптанов.

Також під час виступу було відзначено, що одним з ключових чинників для збільшення обсягів буріння і видобутку газу є впровадження інноваційних технологій.

«ДТЕК Нафтогаз став першою газодобувної компанією в Україні, яка створила Технологічний центр для системного пошуку, адаптації та впровадження сучасних технологій. За минулий рік за рахунок інновацій ми сумарно скоротили терміни буріння свердловин на 132 дня. Також в компанії була сформована Експертна Рада із залученням провідних міжнародних фахівців, яка буде сприяти підвищенню ефективності виробничих і бізнес-процесів. Все це допоможе ДТЕК Нафтогаз вийти на нову динаміку розвитку і наростити видобуток до 2 млрд куб. м до 2021 року, збільшивши свій вклад у досягнення енергонезалежності України», — повідомив Олексій Раптанов.