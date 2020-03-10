ЕКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Сбылся прогноз, который эксперты НТЦ «Психея» подготовили еще в 2014 году

Обновлено: Март 10, 2020. Тэги: , , , , , , ,

ЕКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Сбылся прогноз, который эксперты НТЦ «Психея» подготовили еще в 2014 году

В том, что цены на нефть снизились до рекордных за последние годы уровней нет ничего удивительного. Сбылся прогноз, который эксперты НТЦ «Психея» подготовили еще в 2014 году.

Этот прогноз, в основе которого лежал геополитический сценарий, был опубликован в журнале «Терминал» №40 (730) от 4 октября 2014 года, напомнил Сергей Сапегин.

Обложка журнала красноречиво говорит об этом прогнозе цен!

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Позволю себе процитировать редакторскую статью, которая анонсировала этот прогноз:
«Мировые цены на нефть зависят от трех основных факторов – соотношения спроса и предложения, информационной и финансовой составляющих.
Что касается первого, то недостатка «черного золота» на мировом рынке не наблюдается. Добыча растет, тогда как трейдеры накопили порядка 50 млн барр. сырья в супертанкерах и хранилищах на суше. Прогнозы роста потребления на следующий год становятся все более сдержанными. Например, ВТО снизила его с 4,7 до 3,1%.

Экономические показатели и индикаторы, определяющие информационную составляющую цены, свидетельствуют о более медленном выздоровлении мировой экономики, чем ожидалось. Наблюдается замедление роста во Франции и Германии.

А «революция зонтиков» в Гонконге, вероятно, ухудшит показатели второго по величине потребителя нефти – Китая. Дорожающий доллар способствует изъятию финансовых ресурсов из дешевеющей нефти. Это важнейший фактор снижения цен. Тем временем владельцы Rockefeller Brothers Foundation намерены переключиться с теряющих рентабельность и находящихся в зоне риска нефтяных на финансирование энергоэффективных и экологических проектов. Это сигнал и для других инвесторов.

Таким образом, падающий спрос на энергоносители и избыточное предложение ископаемого топлива на фоне повышения энергоэффективности и активного развития альтернативной энергетики вполне способны оказать синергетический эффект и в среднесрочной перспективе привести к падению цен на нефть до $30…50/барр.
Подробнее об этом читайте в теме номера «Цены на нефть: новый сценарий?» на с. 6.

Кому жизненно необходимо знать, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с мировыми ценами на нефть, как это отразится на мировой экономике и Украине, обращайтесь в личку.

Читайте в «Терминале» еще, 10 марта на азиатских рынках цены на нефть восстановились после самого большого своего падения за почти 30 лет на фоне потенциальной ценовой войны между крупнейшими производителями: Саудовской Аравией и Россией.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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