Обхід Червоного моря може подовжити рейс танкера на 34 дні

П’ять танкерів змінили курс у Червоному морі після попередження про небезпеку для суден, що працюють із портами Саудівської Аравії. Альтернативний маршрут до азійських покупців суттєво збільшує відстань і транспортні витрати.

Закриття південного виходу з Червоного моря позбавило б Саудівську Аравію головної альтернативи Ормузькій протоці

Reuters повідомило 22 липня, що частина танкерів, які завантажилися в саудівському порту Янбу, повернула до Суецького каналу замість руху на південь через Баб-ель-Мандеб.

Доставлення саудівської нафти з Червоного моря до Азії через Суецький канал і навколо Африки додає близько 10 тис. морських миль та 34 дні плавання. Додаткові витрати на фрахт оцінено більш ніж у $5 млн на рейс без урахування пального та страхування. Прохід Суецьким каналом коштує ще приблизно $1 млн на судно.

Грецьке міністерство судноплавства попередило національний флот про підвищений ризик і закликало координувати переходи з військово-морською місією ЄС Aspides.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.