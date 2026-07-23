Запаси нафти у США несподівано зросли попри очікування скорочення

Щотижневий звіт Управління енергетичної інформації США (EIA) показав, що комерційні запаси сирої нафти в країні за минулий тиждень несподівано збільшилися на 1,4 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували скорочення запасів. Дані вийшли на тлі загострення геополітичної напруги навколо Ірану та Чорного моря.

Дані EIA показали накопичення запасів нафти в США, що суперечить ринковим очікуванням скорочення на тлі геополітичної напруги

За даними EIA, комерційні запаси сирої нафти у Сполучених Штатах виросли на 1,4 мільйона барелів за тиждень, тоді як ринок закладав скорочення запасів. Це вже другий поспіль тиждень, коли фактичні показники розходяться з прогнозами аналітиків, що традиційно розглядається як фактор тиску на ціни вниз.

Утім, цього разу дані про запаси не стримали зростання котирувань — геополітичні ризики, пов’язані з одинадцятою поспіль добою ударів США по Ірану та повторними атаками на чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму, переважили вплив статистики. Це ілюструє, наскільки чутливим залишається ринок нафти до подій навколо Ормузької протоки та логістичних маршрутів у Чорному морі, навіть коли фундаментальні показники постачання в США вказують на цілком помірну картину.

Управління енергетичної інформації США публікує щотижневий звіт про стан ринку нафтопродуктів (Weekly Petroleum Status Report), який залишається одним із головних орієнтирів для трейдерів і охоплює дані про комерційні запаси сирої нафти, дистилятів, бензину та обсяги переробки на нафтопереробних заводах країни.

Джерело: Terminal. За матеріалами: TradingEconomics.