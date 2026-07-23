Запаси нафти у США несподівано зросли попри очікування скорочення

Обновлено: Июль 23, 2026. Тэги: , , , , , ,

Запаси нафти у США несподівано зросли попри очікування скорочення

Щотижневий звіт Управління енергетичної інформації США (EIA) показав, що комерційні запаси сирої нафти в країні за минулий тиждень несподівано збільшилися на 1,4 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували скорочення запасів. Дані вийшли на тлі загострення геополітичної напруги навколо Ірану та Чорного моря.

Дані EIA показали накопичення запасів нафти в США, що суперечить ринковим очікуванням скорочення на тлі геополітичної напруги

За даними EIA, комерційні запаси сирої нафти у Сполучених Штатах виросли на 1,4 мільйона барелів за тиждень, тоді як ринок закладав скорочення запасів. Це вже другий поспіль тиждень, коли фактичні показники розходяться з прогнозами аналітиків, що традиційно розглядається як фактор тиску на ціни вниз.

Утім, цього разу дані про запаси не стримали зростання котирувань — геополітичні ризики, пов’язані з одинадцятою поспіль добою ударів США по Ірану та повторними атаками на чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму, переважили вплив статистики. Це ілюструє, наскільки чутливим залишається ринок нафти до подій навколо Ормузької протоки та логістичних маршрутів у Чорному морі, навіть коли фундаментальні показники постачання в США вказують на цілком помірну картину.

Управління енергетичної інформації США публікує щотижневий звіт про стан ринку нафтопродуктів (Weekly Petroleum Status Report), який залишається одним із головних орієнтирів для трейдерів і охоплює дані про комерційні запаси сирої нафти, дистилятів, бензину та обсяги переробки на нафтопереробних заводах країни.

Джерело: Terminal. За матеріалами: TradingEconomics.

Автор:

(Всего статей: 3232)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: