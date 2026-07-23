Італія готова повернути знижений акциз у разі збереження високих цін на пальне

Уряд Італії розглядає відновлення податкового послаблення для бензину та дизельного пального, якщо ціни залишатимуться високими. Йдеться про умовний захід, остаточне рішення щодо якого станом на 22 липня не ухвалено.

Можливість нового скорочення акцизу залежатиме від цінової ситуації та бюджетних обмежень

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті повідомив парламенту 22 липня, що останні економічні дані не змінюють урядового прогнозу зростання економіки на 0,6% у 2026 і 2027 роках.

Водночас міністр заявив, що Рим може відновити зниження акцизного збору на пальне, якщо ціни на бензин і дизель залишаться високими. Конкретний розмір можливого скорочення або термін його дії не названо.

Рішення розглядатиметься на тлі бюджетних цілей Італії. Уряд планує скоротити дефіцит до 2,9% валового внутрішнього продукту у 2026 році та до 2,8% у 2027 році, тому додаткові заходи підтримки мають узгоджуватися з обмеженнями державних фінансів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.