Італія готова повернути знижений акциз у разі збереження високих цін на пальне

Обновлено: Июль 23, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Італія готова повернути знижений акциз у разі збереження високих цін на пальне

Уряд Італії розглядає відновлення податкового послаблення для бензину та дизельного пального, якщо ціни залишатимуться високими. Йдеться про умовний захід, остаточне рішення щодо якого станом на 22 липня не ухвалено.

Можливість нового скорочення акцизу залежатиме від цінової ситуації та бюджетних обмежень

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті повідомив парламенту 22 липня, що останні економічні дані не змінюють урядового прогнозу зростання економіки на 0,6% у 2026 і 2027 роках.

Водночас міністр заявив, що Рим може відновити зниження акцизного збору на пальне, якщо ціни на бензин і дизель залишаться високими. Конкретний розмір можливого скорочення або термін його дії не названо.

Рішення розглядатиметься на тлі бюджетних цілей Італії. Уряд планує скоротити дефіцит до 2,9% валового внутрішнього продукту у 2026 році та до 2,8% у 2027 році, тому додаткові заходи підтримки мають узгоджуватися з обмеженнями державних фінансів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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