Украина начала транзит нефти в Беларусь по трубопроводу Одесса-Броды

АО «Укртранснафта» начало перекачку нефти с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и одной из двух веток магистрального нефтепровода «Дружба» на НПЗ Беларуси.

Передает РБК-Украина.

Беларусь покупает нефть из альтернативных источников после отказа России поставлять нефть.

Как отмечается в сообщении, нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью утром 17 марта 2020 года.

Предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь осуществляется в рамках договора между АО «Укртранснафта» и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО «Белорусская нефтяная компания».

Ранее «Терминал» писал о том, что «Укртранснафта» принимает второй танкер с нефтью для Беларуси.