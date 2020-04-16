Укренерго у 2020 році планує інвестувати 6,4 млрд грн в розвиток енергосистеми

НКРЕКП затвердила до схвалення проект Інвестиційної програми НЕК «Укренерго» на 2020 рік. Документ визначає основні напрями інвестицій, вартість інвестпроектів з розвитку системи передачі та джерела їх фінансування.

Повідомляється на сайті Укренерго.

Загальний обсяг інвестпрограми на 2020 рік становить 6,4 млрд грн, що у понад два рази перевищує обсяги інвестицій компанії у 2019 році (3,1 млрд грн). Близько 80% загального обсягу фінансування програми (5,1 млрд грн) буде проводитися за рахунок кредитних коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, банк уряду Німеччини KfW ті інші. На фінансування за власний кошт компанії припадає лише 20% (1,3 млрд грн).

«Значне збільшення обсягу інвестицій зумовлене тим, що 2020 рік є періодом інтенсивного фінансування значної частини проектів, в той час як 2018-2019-й – були роками їх підготовки та проектування. Разом з тим ми прагнемо якнайбільше використовувати для інвестицій кредитні кошти. Умови, на яких Укренерго залучає кредити від міжнародних фінансових організацій, передбачають низьку кредитну ставку та довгий термін повернення. Завдяки цьому не треба різко збільшувати тарифи компанії, аби щось побудувати, тому споживачі не будуть страждати від різкого зростання тарифів Укренерго через необхідність масштабних інвестицій», – сказав в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Із загального бюджету інвестпрограми на 2020 рік 4,8 млрд грн передбачено для технічного переоснащення та реконструкції підстанцій, повітряних ліній тощо, і 1,6 млрд грн – на нове будівництво.

Зокрема, в 2020 році буде завершено будівництво стратегічно важливої ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, а також ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС–Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ.

Крім того, триває будівництво наступних об’єктів:

ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ «Богородчани» і ПС 750 кВ «Західноукраїнська»

ПС 330 кВ «Слобожанська» із заходами ПЛ 330 кВ

ПС 330/110/35 кВ «Західна» із заходами ПЛ 330 кВ

Крім цього, в 2020 році планується реконструкція 36 підстанцій та 7 повітряних ліній 750-220 кВ, а також встановлення та заміна 17 одиниць трансформаторного обладнання 750-220 кВ, 25 трансформаторів напруги 350-110 кВ, 10 одиниць шунтуючих реакторів 35 кВ, 8 шт. вимикачів 330-110 кВ, 24 шт. високовольтних вводів 330-150 кВ, 25 шт. трансформаторів напруги 330-110 кВ, 24 шт. обмежувачів перенапруг 750-110 кВ, 12 комплектів пристроїв релейного захисту та автоматики та протиаварійної автоматики та іншого обладнання.

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