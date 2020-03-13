«Укенерго» планує інвестувати 69 млрд грн у розвиток системи передачі протягом 10 років

Обновлено: Март 13, 2020. Тэги: ,

«Укенерго» планує інвестувати 69 млрд грн у розвиток системи передачі протягом 10 років

Сьогодні НКРЕКП вперше схвалила «План розвитку системи передачі на 2020-2029 роки», який визначає ключові напрями та заходи з розвитку мереж НЕК «Укренерго», орієнтовну вартість реалізації проектів та джерела фінансування.

Повідомляє прес-центр НЕК «Укренерго».

10-річний План розвитку розробляється Укренерго відповідно до вимог статті 37 Закону України «Про ринок електроенергії» і затверджується Регулятором.

Відповідно до Плану розвитку упродовж 10 років передбачені:

  • реконструкція 102 діючих підстанцій зі збільшенням на 10% їх загальної трансформаторної потужності, заміною морально та фізично застарілого обладнання та встановленням автоматизованих систем керування технологічними процесами;
  • будівництво 8 нових підстанцій (завершення ПС 500/220 кВ «Кремінська» на Сході України, ПС 330 кВ «Західна», «Східна» у Київському регіоні, ПС 750 кВ «Приморська» на Одещині, ПС 400 кВ «Ужгород» на Закарпатті, ПС 330 кВ «Слобожанська» на Харківщині, «Тальне» на Черкащині та «Вузлова» біля м. Дніпро);
  • реконструкція понад 1,5 тис. км ліній електропередачі 220-330 кВ та будівництво близько 3 тис. км нових ЛЕП 220-750 кВ;
  • створення потужної телекомунікаційної інфраструктури (волоконно-оптичної лінії зв’язку) для передачі технологічної інформації від енергооб’єктів до диспетчерських центрів, що дозволить забезпечити необхідний рівень керованості енергосистемою та обміну даними, а також впровадження низки заходів з кібербезпеки.

За розрахунками Укренерго для реалізації таких масштабних планів необхідно 69 млрд грн. Відповідно до інвестиційної політики компанії, яка дозволяє залучити довготривалі кредити МФО з низькими відсотками (до 4%) та значно зменшити навантаження на тариф, основна частина цих інвестицій (57 млрд грн) – кредитні кошти міжнародних фінансових інституцій. 9 млрд грн – тарифні кошти Укренерго та ще 3 млрд грн – за рахунок доходів від іншої діяльності компанії.

План розвитку розроблений на основі Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, що розроблено НЕК «Укренерго» відповідно до Кодексу системи передачі, а також враховує плани розвитку операторів систем розподілу та суміжних з Україною систем передачі.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що Україна проведе переговори з ЄБРР щодо модернізації мережі електропередач.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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