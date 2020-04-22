Україна закупила європейський газ за ціною нижче $100 за тисячу кубів

Компанія «Оператор ГТС України» закупила у Європі природний газ за ціною 2700 гривень без ПДВ за тисячу кубометрів, що еквівалентно сумі нижче 100 доларів. Про це глава компанії «Оператор ГТС України» Макогон Сергій написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Передає УНІАН.

«Ціна на газ в Європі падає, і, відповідно, падає ціна закупівлі газу «Оператором ГТС». Ціна закупівлі на вчора становила 2700 гривень без ПДВ (трохи менш як 100 доларів). Приємна цифра», — зазначив Макогон.

Раніше «Термінал писав про те, що ціни на газ у Європі впали до історичного мінімуму.