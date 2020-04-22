Україна закупила європейський газ за ціною нижче $100 за тисячу кубів

Обновлено: Апрель 22, 2020. Тэги: ,

Україна закупила європейський газ за ціною нижче $100 за тисячу кубів

Компанія «Оператор ГТС України» закупила у Європі природний газ за ціною 2700 гривень без ПДВ за тисячу кубометрів, що еквівалентно сумі нижче 100 доларів. Про це глава компанії «Оператор ГТС України» Макогон Сергій написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Передає УНІАН.

«Ціна на газ в Європі падає, і, відповідно, падає ціна закупівлі газу «Оператором ГТС». Ціна закупівлі на вчора становила 2700 гривень без ПДВ (трохи менш як 100 доларів). Приємна цифра», — зазначив Макогон.

Раніше «Термінал писав про те, що ціни на газ у Європі впали до історичного мінімуму.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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