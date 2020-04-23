«Укрэнерго» не сможет в ближайшее время ликвидировать свои долги – и.о. главы правления

Уровень расчетов за услуги системного оператора НЭК «Укрэнерго» составляет 55-60% с наблюдающейся тенденцией к уменьшению проплат, что не позволит компании в ближайшее время погасить свои долги.

Передает Интерфакс-Украина.

«Мы работаем в режиме покрытия только наиболее срочных затрат – налогов и зарплаты. Объем компенсации для оплаты «зеленой» генерации, заложенный в тарифе НЭК, ниже потребности», – отметил и.о. главы правления НЭК Владимир Кудрицкий на онлайн-встрече в Европейской бизнес-ассоциации в четверг.

По его словам, в связи с этим «Укрэнерго» не может гарантировать погашения своих долгов в ближайшее время.

«Те большие долги, которые накопились за два-три месяца, в том числе из-за неплатежей в условиях карантина, нельзя ликвидировать быстро», – сказал он.

При этом Кудрицкий отметил, что в такой ситуации особенно важно обновить энергобаланс, чтобы максимально взвешенно подойти к определению тарифа НЭК на передачу.

Врио главы правления НЭК напомнил, что последний энергобаланс был разработатн еще в марте, без учета, в частности, карантинных ограничений.

По информации врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец, принимавшей участие во встрече, долг НЭК перед «Гарантированным покупателем» составляет около 10 млрд грн, а задолженность поставщиков универсальных услуг перед НЭК – 5 млрд грн. В свою очередь «ГарПок», по данным главы Минэкоэнерго, должен производителям электроэнергии из ВИЭ 6 млрд грн, НАЭК «Энергоатом» – 4 млрд грн, а также ЧАО «Укргидроэнерго» 200 млн грн.

При этом Буславец высказала поддержку законодательной инициативе по использованию части доходов «Укрэнерго» от распределения межгосударственного сечения на оплату производимой операторами ВИЭ «зеленой» электроэнергии. Так она прокомментировала сообщение присутствовавшей на встрече народного депутата от фракции «Слуга народа» Людмилы Буймистер о разработке ею соответствующего законопроекта как одного из инструментов для преодоления кризиса неплатежей в энергетике. По словам Буймистер, речь идет о распределении 1,6 млрд грн. Она отметила, что подготовленный народными депутатами законопроект №3364, который также, в частности, содержал норму об использовании средств от продажи НЭК межгосударственных сечений, по результатам заседания комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 22 апреля, был отправлен на доработку.

Ранее «Терминал» писал о том, что НКРЭКУ затормозила сертификацию «Укрэнерго».