«Укрэнерго» не сможет в ближайшее время ликвидировать свои долги – и.о. главы правления

Обновлено: Апрель 23, 2020. Тэги: ,

«Укрэнерго» не сможет в ближайшее время ликвидировать свои долги – и.о. главы правления

Уровень расчетов за услуги системного оператора НЭК «Укрэнерго» составляет 55-60% с наблюдающейся тенденцией к уменьшению проплат, что не позволит компании в ближайшее время погасить свои долги.

Передает Интерфакс-Украина.

«Мы работаем в режиме покрытия только наиболее срочных затрат – налогов и зарплаты. Объем компенсации для оплаты «зеленой» генерации, заложенный в тарифе НЭК, ниже потребности», – отметил и.о. главы правления НЭК Владимир Кудрицкий на онлайн-встрече в Европейской бизнес-ассоциации в четверг.

По его словам, в связи с этим «Укрэнерго» не может гарантировать погашения своих долгов в ближайшее время.

«Те большие долги, которые накопились за два-три месяца, в том числе из-за неплатежей в условиях карантина, нельзя ликвидировать быстро», – сказал он.

При этом Кудрицкий отметил, что в такой ситуации особенно важно обновить энергобаланс, чтобы максимально взвешенно подойти к определению тарифа НЭК на передачу.

Врио главы правления НЭК напомнил, что последний энергобаланс был разработатн еще в марте, без учета, в частности, карантинных ограничений.

По информации врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец, принимавшей участие во встрече, долг НЭК перед «Гарантированным покупателем» составляет около 10 млрд грн, а задолженность поставщиков универсальных услуг перед НЭК – 5 млрд грн. В свою очередь «ГарПок», по данным главы Минэкоэнерго, должен производителям электроэнергии из ВИЭ 6 млрд грн, НАЭК «Энергоатом» – 4 млрд грн, а также ЧАО «Укргидроэнерго» 200 млн грн.

При этом Буславец высказала поддержку законодательной инициативе по использованию части доходов «Укрэнерго» от распределения межгосударственного сечения на оплату производимой операторами ВИЭ «зеленой» электроэнергии. Так она прокомментировала сообщение присутствовавшей на встрече народного депутата от фракции «Слуга народа» Людмилы Буймистер о разработке ею соответствующего законопроекта как одного из инструментов для преодоления кризиса неплатежей в энергетике. По словам Буймистер, речь идет о распределении 1,6 млрд грн. Она отметила, что подготовленный народными депутатами законопроект №3364, который также, в частности, содержал норму об использовании средств от продажи НЭК межгосударственных сечений, по результатам заседания комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 22 апреля, был отправлен на доработку.

Ранее «Терминал» писал о том, что НКРЭКУ затормозила сертификацию «Укрэнерго».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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