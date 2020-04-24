В Верховной Раде предлагают погасить долги Энергорынка перед Энергоатомом за счет размещения ОВГЗ

В Верховную Раду подан законопроект, который предполагает выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 11,7 млрд грн. За вырученные деньги предлагается погасить долги ГП Энергорынок перед государственным Энергоатомом.

Об этом сообщил и.о. президента НАЭК Энергоатом Петр Котин в интервью изданию Цензор.Нет. Передает Лига.Бизнес.

Речь идет о законопроекте №2386 под названием «Проект Закона о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии». Документ зарегистрировали в Верховной Раде 6 ноября 2019 года. Его автор — депутат от партии Слуга народа Юрий Камельчук. В повестку дня законопроект внесли 4 февраля 2020 года.

«Этот закон предусматривает выпуск ОВГЗ – облигаций государственного займа на 11,7 млрд грн. Государство гасит долги ГП Энергорынок предыдущего перед НАЭК Энергоатом этими облигациями. Мы эти облигации размещаем в банках, в которых у нас кредиты. И тем самым получаем те средства, которые мы им должны за кредиты», — сказал Котин.

Он отменил, что выпуск ОВГЗ позволит Энергоатому закрыть свои программы и долги перед банками на 11,7 млрд грн.

Ранее «Терминал» писал о том, что «Энергоатом» добивается в суде взыскания с ГП «ГарПок» 3 млрд грн за отпущенную в феврале электроэнергию.