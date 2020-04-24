В Верховной Раде предлагают погасить долги Энергорынка перед Энергоатомом за счет размещения ОВГЗ

Обновлено: Апрель 24, 2020. Тэги: , ,

В Верховной Раде предлагают погасить долги Энергорынка перед Энергоатомом за счет размещения ОВГЗ

В Верховную Раду подан законопроект, который предполагает выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 11,7 млрд грн. За вырученные деньги предлагается погасить долги ГП Энергорынок перед государственным Энергоатомом.

Об этом сообщил и.о. президента НАЭК Энергоатом Петр Котин в интервью изданию Цензор.Нет. Передает Лига.Бизнес.

Речь идет о законопроекте №2386 под названием «Проект Закона о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии». Документ зарегистрировали в Верховной Раде 6 ноября 2019 года. Его автор — депутат от партии Слуга народа Юрий Камельчук. В повестку дня законопроект внесли 4 февраля 2020 года.

«Этот закон предусматривает выпуск ОВГЗ – облигаций государственного займа на 11,7 млрд грн. Государство гасит долги ГП Энергорынок предыдущего перед НАЭК Энергоатом этими облигациями. Мы эти облигации размещаем в банках, в которых у нас кредиты. И тем самым получаем те средства, которые мы им должны за кредиты», — сказал Котин.

Он отменил, что выпуск ОВГЗ позволит Энергоатому закрыть свои программы и долги перед банками на 11,7 млрд грн.

Ранее «Терминал» писал о том, что «Энергоатом» добивается в суде взыскания с ГП «ГарПок» 3 млрд грн за отпущенную в феврале электроэнергию.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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