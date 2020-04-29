Оголошено конкурс на пошук управителя акціями ПрАТ «Газтранзит»

АРМА оголосило конкурсний відбір управителя для 16 650 простих іменних акцій ПрАТ «Газтранзит» з іноземними інвестиціями», переданих до Агентства ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Інформує Агентство з розшуку та менеджменту активів.
Прийом документів триватиме протягом 10 календарних днів з моменту публікації оголошення про конкурс.
Слід наголосити, що суб’єкти господарювання, які виявлять намір стати управителем зазначеного активу, мають відповідати наступним вимогам:
- володіння досвідом з будівництва новостворюваних, а також з розширення і реконструкції існуючих магістральних газопроводів, компресорних станцій, газорозподільчих мереж та газорозподільчих станцій, підземних сховищ газу, автомобільних газонаповнювальних компресорних насосних станцій, автомобільних заправних станцій та інших потужностей;
- володіння досвідом експлуатації/технічного обслуговування таких потужностей.
Раніше «Термінал» писав про те, що Нафтогаз годує нові позови до к Газпрому на $17 млрд, — Вітренко.