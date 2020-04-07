Нафтогаз готовит новые иски к Газпрому на $17 млрд, — Витренко

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко оценил новые иски, которые компания готовится выдвинуть Газпрому, в 17,3 миллиарда долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Витренко написал в Фейсбуке, комментируя распространенную некоторыми СМИ информацию о своем возможном уходе.

«Кроме этого моя команда четко сформулировала и представила на согласование Наблюдательному Совету Нафтогаза дополнительные «вопросы» к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования — впереди также много работы», — сообщил Витренко.

Вероятно, речь идет о обращения, которые Нафтогаз готовит в Антимонопольный комитет ЕС и Стокгольмский арбитраж по ряду дел, в частности относительно блокирования Газпромом поставки на европейский рынок газа из Средней Азии через территорию России, а также по долгам компании «РосУкрЭнерго», которая в свое время была посредником в отношениях между Газпромом и Нафтогазом.

Ранее «Терминал» сообщал о том, что польский PGNiG заявил о победе в суде над «Газпромом».