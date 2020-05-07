НКРЕКП затвердила Інвестиційну програму «Укренерго» на 2020 рік

НКРЕКП затвердила Інвестиційну програму НЕК «Укренерго» на 2020 рік, відповідно до якої компанія збільшує інвестиції вдвічі у порівнянні з попереднім роком.

Цього разу їх обсяг затверджено на рівні 6,4 млрд грн у порівнянні з 3,1 млрд грн у 2019 році, повідомила пресслужба «Укренерго».

Збільшення обсягу інвестицій зумовлене тим, що на 2020 рік заплановано інтенсивне фінансування значної частини проектів, які проектували та готовили для початку будівельних робіт протягом попередніх років.

При цьому, 5,1 млрд грн (близько 80% загального обсягу коштів) буде отримано за рахунок кредитів, залучених від міжнародних фінансових організацій, таких як Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський Інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, банк уряду Німеччини KfW та інші.

Інвестиційна політика Укренерго спрямована на те, щоб якнайбільше використовувати для інвестицій кредитні кошти. Адже умови, на яких Укренерго залучає кредити від міжнародних фінансових організацій, передбачають низьку кредитну ставку та довгий термін повернення. Завдяки цьому не треба різко збільшувати тарифи компанії для фінансування будівництва.

Із загального бюджету інвестпрограми на 2020 рік 4,8 млрд грн передбачено для технічного переоснащення та реконструкції підстанцій, повітряних ліній тощо, і 1,6 млрд грн – на нове будівництво.

Зокрема, в травні 2020 році буде завершено будівництво стратегічно важливої ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, а також ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС–Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ.

Крім того, триває будівництво наступних об’єктів:

ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ «Богородчани» і ПС 750 кВ «Західноукраїнська»

ПС 330 кВ «Слобожанська» із заходами ПЛ 330 кВ

ПС 330/110/35 кВ «Західна» із заходами ПЛ 330 кВ

Крім цього, в 2020 році планується реконструкція 36 підстанцій та 7 повітряних ліній 750-220 кВ, а також встановлення та заміна 17 одиниць трансформаторного обладнання 750-220 кВ, 25 трансформаторів напруги 350-110 кВ, 10 одиниць шунтуючих реакторів 35 кВ, 8 шт. вимикачів 330-110 кВ, 24 шт. високовольтних вводів 330-150 кВ, 25 шт. трансформаторів напруги 330-110 кВ, 24 шт. обмежувачів перенапруг 750-110 кВ, 12 комплектів пристроїв релейного захисту та автоматики та протиаварійної автоматики та іншого обладнання.

Наразі, в умовах карантину, Укренерго продовжує в повному обсязі роботи по будівництву всіх стратегічно важливих об’єктів, а також ремонти, необхідні для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Нагадаємо, інвеспрограму 2019 року Укороенерго виконало на 95,2%. При цьому, за власні кошти компанії було профінансовано проектів майже на 1,1 млрд грн, за кредитні — більше ніж на 1,9 млрд грн. Загальний обсяг інвестиційної програми 2019 року склав трохи більше 3 млрд грн.

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