Энергоатом-Трейдинг реализовал на УЭБ весь выставленный объем электроэнергии

Энергоатом-Трейдинг продолжает успешную реализацию электроэнергии на ТБ «Украинская энергетическая биржа».

На электронной площадке, пишет пресс-служба УЭБ, состоялся очередной аукцион по продаже электроэнергии, на котором Энергоатом-Трейдинг реализовал весь объем, который был выставлен на аукцион — 216 тыс. МВт.ч базовой нагрузки. Период поставки электроэнергии определен с 14 по 31 мая 2020 года.

По результатам аукциона средневзвешенная цена составила 1 059,28 грн. / МВт.ч, что по сравнению с предыдущим аукционом ниже на 13%. Общая стоимость реализованной электроэнергии составляет почти 229 млн.грн.Аукционы по продаже электроэнергии по рыночным ценам от Энергоатом-Трейдинг для многих компаний открывают доступ к дешевой электроэнергии от крупнейшего ее производителя в Украине. Победителями этого аукциона стали 9 компаний.

«Очередной успешный аукцион продемонстрировал высокую активность участников рынка, которые заинтересованы в покупке электроэнергии от Энергоатома. Мы приветствуем рост объемов торговли электроэнергией, это позволит улучшить ситуацию, сложившуюся сегодня на рынке электроэнергии, и сбалансировать цены. Приглашаем активно участвовать в торговом процессе и гарантируем профессиональное сопровождение на каждом этапе проведения аукционов «, — отметил Генеральный директор ТБ «Украинская энергетическая биржа» Александр Коваленко.

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