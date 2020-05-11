Энергоатом-Трейдинг реализовал на УЭБ весь выставленный объем электроэнергии

Обновлено: Май 11, 2020. Тэги: , , ,

Энергоатом-Трейдинг реализовал на УЭБ весь выставленный объем электроэнергии

Энергоатом-Трейдинг продолжает успешную реализацию электроэнергии на ТБ «Украинская энергетическая биржа».

На электронной площадке, пишет пресс-служба УЭБ,  состоялся очередной аукцион по продаже электроэнергии, на котором Энергоатом-Трейдинг реализовал весь объем, который был выставлен на аукцион — 216 тыс. МВт.ч базовой нагрузки. Период поставки электроэнергии определен с 14 по 31 мая 2020 года.

По результатам аукциона средневзвешенная цена составила 1 059,28 грн. / МВт.ч, что по сравнению с предыдущим аукционом ниже на 13%. Общая стоимость реализованной электроэнергии составляет почти 229 млн.грн.Аукционы по продаже электроэнергии по рыночным ценам от Энергоатом-Трейдинг для многих компаний открывают доступ к дешевой электроэнергии от крупнейшего ее производителя в Украине. Победителями этого аукциона стали 9 компаний.

«Очередной успешный аукцион продемонстрировал высокую активность участников рынка, которые заинтересованы в покупке электроэнергии от Энергоатома. Мы приветствуем рост объемов торговли электроэнергией, это позволит улучшить ситуацию, сложившуюся сегодня на рынке электроэнергии, и сбалансировать цены. Приглашаем активно участвовать в торговом процессе и гарантируем профессиональное сопровождение на каждом этапе проведения аукционов «, — отметил Генеральный директор ТБ «Украинская энергетическая биржа» Александр Коваленко.

Читайте в «Терминале» еще, в аукціоні на УЕБ з продажу електроенергії Енергоатома взяла участь рекордна кількість покупців.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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