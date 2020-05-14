Держгеокадастр підписав зі Світовим банком комплексну програму дій

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру узгодила комплексну програму дій у сфері управління земельними відносинами та геопросторових даних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Світовим банком).

Підписання двостороннього документа з огляду на карантинні заходи відбувалось дистанційно, повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

«Програма передбачає покроковий план дій, спрямованих на досягнення цілей, окреслених в стратегії Кадастр 2.0: цілковитої прозорості, дерегуляції, підвищення якості конкуренції в земельному секторі та широкого доступу до інформації», — зазначилив Держгеокадастрі.

Як відзначили у Світовому банку, спільна розробка цієї програми є кульмінацією давнього і продуктивного діалогу між Держгеокадастром, Світовим банком і партнерами.

«Хочу окремо підкреслити, що земельна реформа – це не лише про ринок землі, і про цей її аспект в такому випадку не йдеться. Йдеться про суто технічні та адміністративні заходи, реалізація яких допоможе трансформувати земельні відносини в Україні в конкурентну, відкриту, безкорупційну сферу та реалізувати економічний потенціал галузі», — пояснив голова Держгеокадастру Денис Башлик.

Він також підкреслив, що українська сторона формує порядок денний і визначає пріоритети з огляду на досягнення найбільшої користі для громадян України.

«Термінал» писав, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру доповнила Публічну кадстрову карту новими інформаційними розділами.