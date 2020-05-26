Китай увеличивает импорт нефти

Обновлено: Май 26, 2020. Тэги: ,

Китай увеличивает импорт нефти

Общий объем импорта нефти Китая в апреле составил 9,84 млн б/с против мартовских 9,68 млн б/с. Показатель, однако, был существенно ниже, чем в апреле прошлого года, когда он составил 10,64 млн б/с.

Передает Интерфакс.

За период с января по апрель китайский импорт нефти вырос на 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Россия обошла Саудовскую Аравию, став крупнейшим поставщиком нефти в Китай в апреле 2020 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая (ГТУ).

Китай увеличил импорт российской нефти в прошлом месяце на 18%, до 7,2 млн тонн, или 1,75 млн баррелей в сутки (б/с). Для сравнения: в марте текущего года объем импорта составил 1,66 млн б/с, в апреле 2019 года — 1,49 млн б/с.

Поставки нефти в Китай из Саудовской Аравии в апреле сократились до 1,26 млн б/с по сравнению с 1,7 млн б/с в марте и 1,53 млн б/с в апреле 2019 года.

Ранее «Терминал» писал, что Китай в 2020 году увеличит импорт нефти на 2% на фоне низких цен на сырье.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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