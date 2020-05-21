Китай в 2020 году увеличит импорт нефти на 2% на фоне низких цен на сырье

Обновлено: Май 21, 2020. Тэги: , ,

Китай в 2020 году увеличит импорт нефти на 2% на фоне низких цен на сырье

Импорт нефти КНР вырастет примерно на 2% в 2020 году по сравнению с прошлым годом на фоне более низких цен на сырье.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на аналитический центр, связанный с китайской нефтяной компанией China National Petroleum Corporation (CNPC), пишет Прайм.

«Ожидается, что импорт нефти Китая увеличится примерно на 2% в 2020 году на фоне более низких цен (на сырье — ред.), в то время как потребление нефти увеличится на 1-2%», — пишет агентство.

Аналитический центр ожидает, что спрос на нефтепродукты в Китае сократится при этом впервые с 2000 года — примерно на 5%, поскольку вспышка коронавируса привела к закрытию промышленных предприятий и ограничению передвижения.

Потребление природного газа в Китае в этом году, согласно оценкам, вырастет на 3%, до 313,5 миллиарда кубометров, однако отмечается, что это будет самый медленный рост за последние два десятилетия.

Читайте в «Терминале» еще, китайцы выздоравливают, а экономика КНР восстает из пепла.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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